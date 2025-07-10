Суфле с моллюсками и муслин из топинабура: "мишленовский" повар удивил Средиземноморье

Понятие "шведский стол" в языковой обиход ввели русские путешественники конца XIX – начала XX века. Посещая европейские страны, они столкнулись с новым форматом угощения, когда клиент трактира или ресторана мог за фиксированную сумму отведать все, что ему хочется, в неограниченных количествах. Турецкие отельеры сделали "шведский стол" известным во всем мире брендом – благодаря изобилию, которое тут предлагается, и неизменно высокому качеству продуктов.

Хороший "шведский стол", это когда от количества еды разбегаются глаза, когда хочется забыть про диету и фигуры, когда прием пищи становится пиром изобилия. Именно такой шведский стол предлагает отель Ela Excellence Resort в Белеке, который ориентирован на взыскательную и требовательную публику, на роскошь в каждой детали. На Средиземноморском побережье принятая именно тут система питания является примером для многих других гостиниц. Ведь число поваров здесь идет на десятки, а разнообразие блюда исчисляется сотнями!

Кому разнообразного шведского стола с его мясными, рыбными, овощными и детскими блюдами мало, могут пойти в любой из девяти ресторанов, которые работают по системе à la carte. Плюс несколько баров, кофеен и кондитерских. Причем в ресторанах учитываются индивидуальные пищевые потребности гостей и возможные аллергические реакции, есть большой выбор блюд для вегетарианцев и любителей безглютеновой диеты.

А блюда тут можно найти самые причудливые – шашлыки из рыбы-меч, жареных осьминогов, джем из баклажанов, инжира или бергамота. Туристам очень нравится сгущенный, путем выпаривания жидкости, сок фруктов и ягод под названием пекмез, который в Турции называют еще фруктовым медом. На ура идет и тахин – натуральная кунжутная паста. А сколько фруктов и ягод круглый год – клубника, ананасы, персики, абрикосы, бананы, зеленый миндаль…





Средиземноморская, мексиканская, итальянская, эгейская кухни – выбор еды здесь на любой вкус. Остановимся на самых вкусных из них подробнее.

Кухня прибрежных регионов Эгейского моря в этом ресторане во главу угла ставит рыбу, миндаль, мед, большое количество трав. В меню ресторана Galata тут – артишоки в виноградных листьях, сала из толченых оливок, маринованный морской окунь, холодная нарезка из осьминога, рыбный суп с солерсом и мастикой, яйца каракатицы в горшочке, десерт из айвы и горячая халва в горшочке.

А турецкая кухня берет свои истоки в кулинарных традициях кочевых тюркских племен, продолжающихся в Османской Империи. Поэтому в меню La Sofa Lounge тут – долма и сарма (миниголубцы из виноградных листьев, куда заворачивают начинку, кефте (мясные шарики), имам баилди (запеченный баклажан с начинкой из овощей), кумпир (предварительно запеченная, а затем фаршированная картофелина) и другие диковинные для русского желудка, но вкусные блюда.





Но если хочется праздника не только для желудка, но и для глаз, то отправляетесь на фуд-шоу в японский ресторан Akari Teppanyaki. Шеф-повар устроит тут показательное выступление – он так так лихо бросает приборы и яйца, что дух захватывает! Креветки, рыба, курица, мясо – все это будет с шутками и рассказами приготовлено из свежайших продуктов, прямо возле столика гостя. Бонусом подадут суши-сэт, микс овощей в темпуре, теппаньяки из морского окуня и маршмеллоу с кокосом. Отдельно в меню – блюда из омаров и морского гребешка. Это уже для настоящих гурманов. А для вегетарианцев – стейк из цветной капусты и тыквенный десерт в стаканчике. Пальчики оближешь!

В начале июня гостей этого шикарного отеля пригласили в гастрономическое путешествие с обладающим двумя звездами "Мишлена" шеф-поваром из французской Нормандии Жульеном Лефебром.

Когда в 1900 году братья Андре и Эдуард Мишлен создали путеводитель для автомобилистов, где указывали адреса ресторанов и других заведений, то звезды там обозначали высокий уровень цен, но с 1926 года их стали присуждать за качественную еду. Сегодня звезды "Мишлен" – это престижная награда в мире кулинарии, которая присуждается ресторанам за высокие стандарты приготовления пищи. Своего рода "Оскар" в мире высокой кухни. Две звезды присваиваются ресторанам с изысканной кухней, в которой ярко проявляется уникальность работы шеф-повара.





Уже от названий бегут слюнки: взбитый крем из цветной капусты, суфле с моллюсками и карри, отвар кориандра, тушеное мясо в гречневой корочке, муслин из топинамбура, рис с виноградными выжимками, гороховый жибело… Гости едут в рестораны Жульена Лефебра со всего мира, чтобы увидеть, попробовать и насладиться высокой кухней. Столики там надо бронировать почти за полгода вперед! А тут маэстро высокой кухни сам прибыл в Турцию, чтобы порадовать своим мастерством гостей Ela Excellence Resort. Он открыл новый вкус блюд, показал необычные сочетания ингредиентов и культ еды здесь возвел в абсолют. Гости были в восторге!

Уникальный гастрономический проект Ela Excellence Resort не заканчивается на визите Жюльена Лефебра – лето обещает быть еще вкуснее. Уже совсем скоро гостей курорта ждут новые встречи с маэстро высокой кухни:

6 – 8 июля – кулинарный дуэт Маркус Земмлер (звездный шеф из Берлина) и Зафер Ток (Executive Chef отеля Ela Excellence)

6 – 8 августа – визит Мишеля Портуса, именитого шеф-повара из Марселя, обладателя двух звезд "Мишлена"

Не упустите шанс стать частью этого изысканного гастрономического праздника и лично попробовать кулинарные шедевры от лучших шефов Европы в атмосфере средиземноморской роскоши.