6 лучших фильмов по произведениям Александра Пушкина

Пушкинские произведения экранизируются с 1907 года, и на сегодня существуют сотни фильмов по его повестям, поэмам и сказкам. Из них мы отобрали шесть лучших отечественных художественных фильмов и сериалов – классических и любимых зрителями экранизаций, получивших высокую оценку критиков за свою художественную ценность.

"Евгений Онегин" (1958)





Экранизация знаменитого романа в стихах "Евгений Онегин" представляет собой фильм-оперу по одноименной опере П. И. Чайковского. Петербургский дворянин Евгений Онегин, пресытившись светской жизнью, уезжает в деревню к дяде и знакомится там с поэтом Ленским и сестрами Лариными – веселой Ольгой и мечтательной Татьяной. Онегин отвергает любовь Татьяны и ссорится с Ленским, что приводит к трагической дуэли. Спустя годы, встретив вновь уже замужнюю Татьяну, Онегин осознает глубину своих чувств, но оказывается слишком поздно.

В главных ролях – Вадим Медведев (Онегин), Ариадна Шенгелая (Татьяна), Игорь Озеров (Ленский) и Светлана Немоляева (Ольга).

"Руслан и Людмила" (1972)





Фильм-сказка режиссера Александра Птушко, снятый по одноименной поэме "Руслан и Людмила". Отважный богатырь Руслан празднует свадьбу с прекрасной Людмилой – дочерью князя Владимира – когда колдун Черномор похищает невесту прямо из опочивальни. Руслан отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти Людмилу, сразившись по пути с соперниками и волшебными силами. Картина поражает размахом постановки и спецэффектами для своего времени. Это последний фильм Птушко – по мнению кинокритиков, вершина творчества режиссера.

В главных ролях – Валерий Козинец (Руслан), Наталия Петрова (Людмила) и Владимир Федоров (Черномор).

"Сказка о царе Салтане" (1966)





Широкоформатная советская экранизация одноименной пушкинской сказки о царе Салтане, его сыне князе Гвидоне и прекрасной царевне-лебеди. По сюжету три сестры мечтают выйти замуж: одна – за царского повара, другая – за царского придворного, а третья – за самого царя Салтана. Младшая становится царицей, но ее завистливые сестры устраивают так, что царя обманывают, а царицу с новорожденным сыном бросают в бочку в море. Спасшийся князь Гвидон вырастает на чудесном острове, встречает волшебную царевну-лебедь и в итоге воссоединяется с отцом-царем, разоблачив козни злых теток. Фильм знаменит сказочной атмосферой и визуальными эффектами. Режиссер Александр Птушко бережно перенес пушкинские образы на экран.

Главные роли исполнили Олег Видов (князь Гвидон) и Лариса Голубкина (царевна-лебедь), также в фильме снялись Владимир Андреев (царь Салтан) и Ксения Рябинкина.

"Пиковая дама" (1982)





Мистическая драма по одноименной повести "Пиковая дама", которую сам Пушкин называл "страшной". Бедный инженер Германн одержимо стремится узнать секрет трех выигрышных карт, которым, по легенде, владеет старая графиня. Ради этого он проникает в дом графини через ее воспитанницу Лизавету, но сталкивается с потусторонними силами. Фильм Игоря Масленникова отличается насыщенной атмосферой петербургской готической мистики – "виртуозно-артистичная экранизация сюжета Пушкина" с закадровым повествованием от актрисы Аллы Демидовой.

Главную роль Германна сыграл Виктор Проскурин, в образе графини – Елена Гоголева, а рассказчик говорит голосом Аллы Демидовой. В фильме также снялись выдающиеся мастера: Иннокентий Смоктуновский и Виталий Соломин в ключевых ролях.

"Капитанская дочка" (1958)





Историческая драма по одноименной повести "Капитанская дочка", события которой разворачиваются на фоне крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева. Молодой дворянин Петр Гринев отправляется на службу и в дороге случайно помогает пугачевцу, не зная, что это сам будущий бунтовщик Пугачев. Гринев приезжает в гарнизон Беловежской крепости, где влюбляется в Машу Миронову – дочь капитана. Начинается восстание: Пугачев захватывает крепость, казнит родителей Маши, но, помня добро Гриннва, отпускает его. Позже Гриннв спасает Машу от насильника Швабрина, однако сам попадает под подозрение как пособник бунтовщиков. Маша едет к императрице за помилованием для возлюбленного…

Фильм поставил Владимир Каплуновский, он получил первый приз "Золотой парус" на международном кинофестивале в Локарно (1959) как самый сенсационный фильм.

В главных ролях – Олег Стриженов (Петр Гринев), Ия Арепина (Маша Миронова) и Сергей Лукьянов (Емельян Пугачев).

"Маленькие трагедии" (1979)





Трехсерийный телевизионный фильм, поставленный Михаилом Швейцером по циклу драматических пьес "Маленькие трагедии". В картину вошли четыре короткие пьесы, написанные Пушкиным в Болдинскую осень 1830 года – в том числе знаменитые "Моцарт и Сальери" и "Каменный гость", – а также отрывки из неоконченной повести "Египетские ночи". Фильм объединяет эти новеллы общим повествовательным узлом: поэт-импровизатор (Сергей Юрский) собирает гостей, которые разыгрывают перед зрителем трагические истории о гении и завистнике, о роковом Дон Гуане, о власти золота и о роковой эпидемии. "Маленькие трагедии" славятся блестящим актерским ансамблем и музыкой композитора Альфреда Шнитке.

В образе Сальери блистает Иннокентий Смоктуновский, а роль дон Гуана исполнил Владимир Высоцкий – одна из последних киноролей легендарного артиста. Их партнерами по фильму стали Валерий Золотухин (Моцарт) и Георгий Тараторкин (Чарский).

Эти фильмы – не просто экранизации, а живая встреча с пушкинским словом, перенесенным на экран с уважением и талантом. Они позволяют заново пережить знакомые сюжеты, раскрыть новые грани классики и прочувствовать дух эпохи, о которой писал Александр Пушкин.