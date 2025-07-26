Опора в себе: как перестать винить всех вокруг в своих неудачах

Мы все были в этой точке: что-то не сложилось, и первым делом в голове появляется мысль – "если бы он... если бы она... если бы обстоятельства". Это нормально. Особенно если в детстве нас часто критиковали, обесценивали или не научили справляться с фрустрацией. Но взрослая жизнь требует другого подхода. Иначе – снова и снова на одни и те же грабли.

Что вообще такое "детская позиция"

Это когда человек мысленно перекладывает ответственность за свое состояние на других. "Я устала, потому что все на мне", "Я злюсь, потому что он так себя ведет", "У меня ничего не получается, потому что меня не поддерживают". Звучит знакомо?

В этой позиции нет действия – только ожидания, обиды и ощущение бессилия. Как будто жизнь происходит с нами, а не благодаря нам.

Почему нам сложно выйти из нее



Потому что детская позиция кажется безопасной. Там нет риска, нет ошибок, нет стыда за провал. Можно винить обстоятельства, людей, воспитание, погоду. Но там же нет и изменений.



Пока мы не признаем: это мой выбор, моя реакция, моя жизнь – ничего не меняется.

Как начать двигаться к опоре на себя

Заметить момент перекладывания ответственности

Начните отслеживать фразы вроде: "он меня расстроил", "из-за них я так поступила", "мне не дали". В этих словах – ключ к вашему привычному паттерну мышления. Спросить себя: что я могу сделать

Даже если другие повели себя некорректно – что зависит от вас? Не в глобальном смысле, а прямо сейчас. Выбрать реакцию. Установить границу. Не продолжать разговор. Пойти другим путем. Не путать вину и ответственность

Брать на себя ответственность – это не значит винить себя во всем. Это значит признавать свои действия и их последствия. Без самобичевания. Учиться выдерживать фрустрацию

Иногда будет неудобно. Иногда кто-то не поддержит. Иногда вы ошибетесь. Все это – нормально. Важен не идеальный результат, а ощущение: "я справляюсь", "я могу на себя положиться".

Почему это стоит делать



Потому что только в позиции взрослого – реальный контроль над своей жизнью. Там есть энергия на перемены, ясность в решениях и ощущение устойчивости.



А когда вы становитесь себе опорой, то больше не ждете, что кто-то спасет, признает или поймет. Вы сами для себя – поддержка, автор и центр.

Это не про холодную независимость. Это про уважение к себе и своим границам. Про честный диалог с собой. И про взрослую внутреннюю силу, которую уже не отнять.