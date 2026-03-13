Лучший гель для мытья посуды выберут читатели Клео.ру

Повседневные бытовые процессы занимают значительную часть времени: по оценкам, на мытье посуды уходит около трех часов в неделю. Именно поэтому к средствам для этой задачи предъявляются повышенные требования – они должны быть эффективными, удобными в использовании и безопасными для кожи.

В текущем голосовании участвуют девять гелей для мытья посуды с нейтральным запахом. В подборку включены продукты, сопоставимые по характеристикам и ценовому сегменту, что позволяет обеспечить корректное сравнение и объективность итогового результата.

Принять участие в голосовании можно на сайте Клео.ру и в официальном Telegram-канале. Пользователям доступен выбор одной, двух или трех позиций – в зависимости от личного опыта. Итоговый рейтинг будет сформирован на основе совокупных данных обеих площадок.

Подведение итогов запланировано на 30 марта 2026 года.

Проект народных рейтингов Клео.ру ориентирован на формирование прозрачной системы оценки товаров повседневного спроса. В условиях широкого ассортимента и неоднозначных отзывов формат открытого голосования позволяет опираться на реальный пользовательский опыт, а не на субъективные мнения.

При формировании списка участников учитываются данные профильных источников, ценовой сегмент и уровень узнаваемости продукции. Такой подход делает итоговые результаты более релевантными для широкой аудитории.

Ранее читатели уже выбирали лучшие сыворотки, мануальные зубные щетки, клиники флебологии, бальзамы для губ, банковские приложения, зубные пасты, солнцезащитные средства, дезодоранты, питьевую воду, детское питание, витамины D₃ и гидрогелевые патчи.