Лучшие гели для мытья посуды выбрали на Клео.ру голосованием

Ежедневные бытовые привычки напрямую влияют на комфорт, и выбор средства для мытья посуды здесь играет не последнюю роль. Пользователям важно, чтобы продукт эффективно удалял загрязнения, не имел резкого запаха и был безопасен при регулярном использовании.

Для участия в рейтинге были отобраны популярные гели, представленные в одной категории и ориентированные на массовый рынок. В список вошли средства, которые уже широко используются и имеют стабильный спрос. Сравнение проводилось в рамках сопоставимых условий, что позволило получить максимально корректный результат.

В голосовании участвовали свыше 3000 человек. Участники оценивали продукты на официальном сайте Клео.ру и Telegram-канале издания, исходя из собственного опыта, что позволило сформировать итоговый список на базе реальных предпочтений.

По результатам опроса лидирующие позиции заняли:

1 место – FAIRY Pure & Clean

2 место – BIOMIO без запаха

3 место – SYNERGETIC антибактериальное, гипоаллергенное, без запаха

Проект народных рейтингов "Клео.ру" строится на открытом участии аудитории и направлен на формирование понятных ориентиров при выборе товаров. Такой формат позволяет учитывать практический опыт, а не опираться исключительно на формальные оценки.

