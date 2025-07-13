Хобби как у бабушки: почему рукоделие снова в тренде у миллениалов и зуммеров

Еще недавно вязание или вышивка ассоциировались исключительно с пожилыми женщинами и пыльными клубами по интересам. Сегодня все иначе. Зуммеры и миллениалы массово возвращают в моду старые добрые хобби – только теперь это уже не скучное времяпрепровождение, а тренд, способ самовыражения и даже бизнес.

Вязальный крючок против стресса

Вязание, вышивка, макраме и прочие виды рукоделия становятся новым способом справиться с тревожностью и инфошумом. Медленные, ритмичные действия руками успокаивают, дают ощущение контроля, а еще – быстрый результат. Один вечер – и у тебя уже есть шарф, чехол для телефона или декор для дома.

На фоне постоянной гонки за результатом многие нашли в ручной работе островок спокойствия. Это почти как медитация, только с пользой.

Рукодельные тусовки: как это выглядит сегодня





Сегодняшнее рукоделие – это уже не про сидеть дома в одиночку. В моде так называемые "вязальные бары" – заведения, где девушки (и не только) собираются, чтобы одновременно общаться, пить чай или вино и вязать. В больших городах это уже не редкость, а формат по типу антикафе. Такие встречи объединяют по интересам, помогают справиться с тревогами и даже находить новых друзей.

Новая эстетика и маркетплейсы

Еще одна причина, по которой старомодные хобби стали актуальными – визуальность. Вязаная сумка ручной работы или салфетка с ручной вышивкой теперь не ассоциируются с дачей. Они выглядят модно, эстетично и "по-пинтерестовски".

Платформы вроде Etsy, Avito и российских маркетплейсов упростили способ монетизировать хобби. Люди делают изделия, выкладывают фото, подключают соцсети – и получают заказы. Для многих это стало не просто развлечением, а реальным дополнительным доходом.

Макраме, гобелены и вышивка крестиком – теперь в тренде



Макраме в интерьере – снова на пике. В моде декоративные панно, кашпо, подхваты для штор. Вышивка вернулась на одежду и сумки. А вязанные вручную кардиганы и сумки-авоськи стали частью летних капсул гардероба.



Секрет в том, что теперь это – часть визуальной культуры. Хендмейд больше не выглядит наивно или "деревенски", он воспринимается как особый, осознанный стиль.

Почему это стоит попробовать

Если вам кажется, что вязание – это "не ваше", возможно, вы просто еще не пробовали. Это отличный способ отдохнуть, отключиться от телефона, сделать что-то руками и почувствовать удовлетворение от результата.

А еще – это очень трендово. Не удивляйтесь, если через пару лет вы будете дарить подруге не только свечу ручной работы, но и связанный своими руками чехол для кружки. Потому что ручная работа снова в моде. И, похоже, надолго.