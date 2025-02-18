Флагман умной бытовой техники JENXY теперь доступен в сети "Лэтуаль"

Но компания не собирается останавливаться на достигнутом. Следующим шагом в экспансии рынка и глобальном расширению клиентской аудитории стало подписании контракта с крупнейшей торговой сетью "Лэтуаль".

Теперь технику JENXY можно будет приобрести в фирменных магазинах сети, включая флагманские модели пылесосов и робота-мойщика JENXY RC78.

JENXY – ключевой игрок на рынке инновационной техники для дома



В JENXY уверены, что сотрудничество с "Лэтуаль" еще раз подчеркивает высокое доверие к российскому бренду, качеству и потенциалу представленной техники.



Кроме того, в компании полагают, что совместное продвижение новых технологий в комплексе с доступными ценами откроет потребителям целый класс инновационных решений, которые ранее были доступны только узкому кругу покупателей, в том числе роботов-пылесосов и роботов-мойщиков.

Сегодня JENXY предлагает высокотехнологичные решения для повседневного быта, в каталоге компании представлены несколько моделей пылесосов и мойщик. Разработчики и инженеры бренда делают акцент на том, чтобы каждый продукт был не только функциональным, но и максимально удобным в использовании.

При этом руководство компании, несмотря на высокую технологичность продукции, удерживает демократичный ценник и продвигает топовый клиентский сервис.

Робот-мойщик JENXY RC78 – пример передовой бытовой техники



Одним из ярких представителей технологичной продукции является робот-мойщик JENXY RC78, который уже завоевал признание среди потребителей благодаря своим передовым характеристикам и возможностям.



Этот робот сочетает в себе инновационные технологии, которые делают его незаменимым помощником в хозяйстве, а также удобное и понятное управление.

Робот-мойщик JENXY RC78 оснащен мощным мотором и системой распыления нового поколения, которые позволяют эффективно очищать даже самые труднодоступные места без разводов. Он способен работать как на окнах, так и кафельных поверхностях или зеркалах.

Высокая степень автономности, резервный аккумулятор, надежная система креплений и удобное приложение – все это делает мойку таких труднодоступных мест, как окна, комфортной и непроблематичной.

Мойщик поставляется в комплекте со всеми необходимыми расходными материалами, включая несколько комплектов салфеток и моющее средство.

Покупайте JENXY в Лэтуаль и на маркетплейсах





Сотрудничество с такими брендами, как Лэтуаль, подтверждает высокий уровень доверия к качеству продукции и ее востребованности на рынке. Если вы ищете робота-мойщика или другую высокотехнологичную бытовую технику, JENXY – это отличный выбор для тех, кто ценит удобную функциональность.

JENXY – это не просто бренд на российском рынке, а символ стремительного развития инновационных технологий в бытовой технике. С каждым новым продуктом компания продолжает наращивать базу довольных клиентов, предлагая качественные и доступные решения для повседневного быта. И вместе с Лэтуаль число клиентов будет только расти.

Ознакомиться с техническими характеристиками и заказать робота-мойщика JENXY вы можете на официальном сайте бренда, на сайте интернет-магазина Лэтуаль, а также на OZON.