7 привычек, которые вызывают отеки

Если к вечеру джинсы вдруг стали теснее, а лицо – чуть более "одутловатым", это может быть не про соль или воду. Некоторые привычки, которые кажутся безобидными, могут запускать отечность – особенно если они повторяются изо дня в день.

1. Долгое сидение без движения

Много часов за ноутбуком, в машине или на диване – и лимфа просто не успевает нормально циркулировать. В итоге – тяжесть в ногах, отеки к вечеру, особенно в области щиколоток. Даже 5-10 минут легкой активности каждый час – уже профилактика.

2. Тесная одежда и особенно джинсы

Скинни, леггинсы с утяжкой, слишком тугие резинки – все это нарушает микроциркуляцию и лимфоотток. Особенно в жару. Отек может не быть очевидным, но с утра вы просыпаетесь более "пухлыми" не просто так.

3. Недостаток белка в рационе



Это менее очевидная причина. Белок участвует в удержании жидкости внутри сосудов. При его нехватке жидкость выходит в ткани. Часто встречается у тех, кто резко сокращает калории или уходит в диеты "на салатах и смузи".



4. Поздний или прерывистый сон

Хроническое недосыпание – это стресс для тела. Организм начинает удерживать воду, чтобы компенсировать усталость. Особенно страдает область под глазами и лицо.

5. Перебор с кофе и чаем

Мочегонный эффект у кофе – факт. Но если пить его литрами, без восстановления баланса воды и солей, тело может включить "режим сохранения" и начать задерживать жидкость.

6. Недостаток воды в течение дня





Парадокс: если вы пьете мало воды, тело начинает ее удерживать. Поэтому равномерное поступление жидкости – один из главных способов избавиться от отеков, а не наоборот.

7. Постоянный стресс

Кортизол (гормон стресса) напрямую влияет на задержку жидкости. Плюс – нарушает сон, повышает аппетит и ухудшает пищевые привычки, что в итоге усиливает отечность.

Как уменьшить отеки без диет и препаратов

Двигайтесь в течение дня, даже если работаете за компьютером – простой комплекс для лимфодренажа занимает 5 минут.

Следите за посадкой одежды. Удобство – это не только про комфорт, но и про здоровье.

Не сокращайте белок – он нужен каждый день.

Восстанавливайте водный баланс, особенно в жару.

Не игнорируйте сон. Он важнее, чем кажется.

Отеки – это не всегда сигнал "ешь меньше соли". Иногда стоит просто взглянуть на свои повседневные привычки. И внести в них чуть больше заботы о себе.