Родительский переполох: как организовать отдых с детьми

Регина Бурд — супруга певца Сергея Жукова, владелица семейной кондитерской Cupcake Story и мама троих детей Ники (9 лет), Энджела (7 лет) и Мирона (3 года). Каждое лето семья Жуковых отвлекается от неотложных дел и на два месяца уезжает в Испанию. О том, как организовать отдых с детьми и на что обратить внимание, готовясь к отпуску, Регина Бурд рассказала в своем новом блоге на kleo.ru.

Отдых многодетной семьи (а наша уже такой считается :)) — очень специфический. Разумеется, весь досуг строится вокруг детей и полностью подчинен им и их режиму. Поэтому если вы планируете поездку с детьми, будьте к этому готовы, особенно если выезжаете вместе в первый раз.

Панику и пустые переживания лучше сразу оставить, а все внимание уделить подготовке. Ведь дома же вы как-то со своими малышами справляетесь?! Иногда родители предпочитают отдыхать отдельно, но в нашей семье такое невозможно представить. У нас действительно большой опыт совместных путешествий.

Место отдыха

Если вы отдыхаете с детьми, то к месту отдыха и выбору отелей нужно подходить особенно тщательно. Это может стать половиной успеха незабываемых каникул. Выбирайте «семейные курорты», заранее посмотрите, чтобы для деток возраста, как ваши, все было оборудовано, а еще лучше — чтобы был организован интересный досуг. Они ведь на каникулах, и им очень важно полностью отвлечься от того, что их окружает дома. Посоветуйтесь с туроператорами, изучите форумы, посмотрите блоги и выберите идеальное место для отдыха всей семьей. Обязательно учтите и свои интересы, ведь вам тоже нужно отдохнуть, другого времени у вас не будет.

Мы каждое лето с детками уезжаем в Испанию, где у нас дом, папа приезжает к нам с гастролей при любой возможности. Так что нам выбор места не доставляет сложностей. Однако этим летом мы ездили семьей в Италию, и это было незабываемое путешествие!

Могу сказать, что венецианские каналы и местные гондольеры — это, конечно, не Диснейленд, но на наших детей тоже произвели большое впечатление.

Публикация от Регина Бурд (@burdregina) Июл 24 2017 в 3:15 PDT

Так что не зацикливайтесь на детских развлечениях, это и ваша возможность отвлечься и посмотреть новые места. А малышам часто важно просто проводить время вместе и вместе что-то делать.

Режим дня

Каникулы каникулами, но наши детки всегда помнят про режим. Если дома вы соблюдаете его в определенных рамках, то и на отдыхе стоит придерживаться ключевых моментов, иначе по возвращении ребенка ждет настоящий стресс.

У наших деток очень плотный график в Москве — они учатся в английской школе, занимаются в спортивных секциях, ходят на актерское мастерство и вокал. И я знаю, что если из этого упорядоченного круговорота событий их на время бросить в хаос каникул, то вернуться обратно им будет очень сложно. Поэтому отдельные занятия и ключевые моменты режима мы стараемся оставлять и на каникулах, в более мягком, спокойном формате.

Перелет

Многие родители боятся перелетов и ради своего страха готовы даже чуть ли не от отпуска отказаться. Все наши детки летают с раннего возраста и уже давно привыкли к этому. Даже младшему Мирону сейчас три, а он уже много летал.

Настройтесь психологически и будьте готовы к тому, что, возможно, вам придется быть амортизатором между собственным ребенком и другими пассажирами рейса. Малыш может вести себя не идеально, но он ни в чем не виноват, ни в коем случае не кричите на ребенка и не ругайте его. Лучше всего заранее продумать для него развлечение на время полета или даже специально измотать ребенка перед вылетом играми или сборами, чтобы в самолете он уснул. Кстати, ночной рейс — тоже выход. И заранее подготовьте правильные слова для пассажиров, которые могут неадекватно отреагировать на поведение вашего малыша.

Акклиматизация

Не каждый верит в силу этого слова, но в нашей семье к акклиматизации относятся с пониманием. В данном случае все индивидуально: мы не можем предугадать, как наш организм отреагирует на смену погоды, легко ли мы заболеем и какая у нас будет реакция на объективные особенности другой страны или континента.

Дайте малышу время привыкнуть к новому месту: поначалу он может быть не таким активным, как обычно, или даже не сразу кушать. Если вы отдыхаете на море, не отпускайте его с трапа самолета сразу в море, дайте организму адаптироваться.

Работа

Это, наверно, главная забота всех работающих мам, знаю на собственном опыте. Когда я на работе, переживаю, как же детки дома или в школе. Когда я дома, места не нахожу, что же происходит без меня на производстве. Пообещайте себе не нервничать. Лето — время отдыха и возможность отвлечься от всего, и главное, кто должен это почувствовать — это вы и ваши дети. Конечно, есть вопросы, которые требуют срочного внимания и включения, но их на самом деле не так много, часто мы отвлекаемся на мелочи.

Расставьте правильно приоритеты. Ведь вы выехали куда-то, чтобы провести это время с семьей и детьми и запомнить его надолго.