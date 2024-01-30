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Можно ли детям манную кашу

Можно ли детям манную кашу

В этой статье мы расскажем о пользе и вреде манной каши, а также с какого возраста ее можно давать ребенку.

Манная каша – знакомое многим с детства блюдо, которое часто включают в детский рацион. Но так ли она полезна для детей, как принято считать? В этой статье мы разберемся, чем же на самом деле полезна и вредна манная каша для детей, а также с какого возраста ее можно безопасно вводить в меню.

Польза манной каши для детей

  • Легко усваивается. Манная каша не содержит клетчатки, поэтому она легко переваривается и не вызывает проблем с пищеварением.
  • Питательная. Каша содержит много углеводов, которые дают ребенку энергию.
  • Источник витаминов и минералов. Манная каша содержит витамины группы B, а также калий, магний и фосфор.
  • Обволакивающее действие. Каша обволакивает слизистую оболочку желудка, что может быть полезно при гастрите и других заболеваниях ЖКТ.


Вред манной каши для детей

  • Низкая пищевая ценность. Каша содержит мало белка и клетчатки, поэтому она не насыщает и не обеспечивает ребенка всеми необходимыми питательными веществами.
  • Фитин. Манная каша содержит фитин, который препятствует усвоению кальция.
  • Глютен. Манная крупа содержит глютен, который может вызывать аллергию или его непереносимость.
  • Высокая калорийность. Каша содержит много калорий, поэтому ее употребление в больших количествах может привести к набору лишнего веса.

С какого возраста можно давать манную кашу ребенку?

Педиатры не рекомендуют давать манную кашу детям до 1 года. Вводить ее в рацион можно после года, но не чаще 1-2 раз в неделю.


Рецепт манной каши для детей

Вам потребуется:

  • 1 стакан молока;
  • 2 столовые ложки манной крупы;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • Щепотка соли;
  • 1 столовая ложка сливочного масла.

Процесс приготовления:

  • Доведите молоко до кипения.
  • Добавьте сахар и соль.
  • Тонкой струйкой всыпьте манную крупу, постоянно помешивая.
  • Уменьшите огонь и варите кашу 5-7 минут, постоянно помешивая.
  • Добавьте сливочное масло и перемешайте.


Подведем итог

Манная каша может быть частью детского рациона, но не стоит ею злоупотреблять. Главное – придерживаться этих правил:

  • Не давайте манную кашу детям до 1 года.
  • Предлагайте кашу ребенку не чаще 1-2 раз в неделю.
  • Готовьте кашу на молоке с низким процентом жирности.
  • Не добавляйте в блюдо много сахара.
  • Дополняйте кашу фруктами, ягодами или сухофруктами.
30 января 2024, 20:14
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Наталья Гришанова

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