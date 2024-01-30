Можно ли детям манную кашу

Манная каша – знакомое многим с детства блюдо, которое часто включают в детский рацион. Но так ли она полезна для детей, как принято считать? В этой статье мы разберемся, чем же на самом деле полезна и вредна манная каша для детей, а также с какого возраста ее можно безопасно вводить в меню.
Польза манной каши для детей
- Легко усваивается. Манная каша не содержит клетчатки, поэтому она легко переваривается и не вызывает проблем с пищеварением.
- Питательная. Каша содержит много углеводов, которые дают ребенку энергию.
- Источник витаминов и минералов. Манная каша содержит витамины группы B, а также калий, магний и фосфор.
- Обволакивающее действие. Каша обволакивает слизистую оболочку желудка, что может быть полезно при гастрите и других заболеваниях ЖКТ.
Вред манной каши для детей
- Низкая пищевая ценность. Каша содержит мало белка и клетчатки, поэтому она не насыщает и не обеспечивает ребенка всеми необходимыми питательными веществами.
- Фитин. Манная каша содержит фитин, который препятствует усвоению кальция.
- Глютен. Манная крупа содержит глютен, который может вызывать аллергию или его непереносимость.
- Высокая калорийность. Каша содержит много калорий, поэтому ее употребление в больших количествах может привести к набору лишнего веса.
С какого возраста можно давать манную кашу ребенку?
Педиатры не рекомендуют давать манную кашу детям до 1 года. Вводить ее в рацион можно после года, но не чаще 1-2 раз в неделю.
Рецепт манной каши для детей
Вам потребуется:
- 1 стакан молока;
- 2 столовые ложки манной крупы;
- 1 чайная ложка сахара;
- Щепотка соли;
- 1 столовая ложка сливочного масла.
Процесс приготовления:
- Доведите молоко до кипения.
- Добавьте сахар и соль.
- Тонкой струйкой всыпьте манную крупу, постоянно помешивая.
- Уменьшите огонь и варите кашу 5-7 минут, постоянно помешивая.
- Добавьте сливочное масло и перемешайте.
Подведем итог
Манная каша может быть частью детского рациона, но не стоит ею злоупотреблять. Главное – придерживаться этих правил:
- Не давайте манную кашу детям до 1 года.
- Предлагайте кашу ребенку не чаще 1-2 раз в неделю.
- Готовьте кашу на молоке с низким процентом жирности.
- Не добавляйте в блюдо много сахара.
- Дополняйте кашу фруктами, ягодами или сухофруктами.