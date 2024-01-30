Можно ли детям манную кашу

Манная каша – знакомое многим с детства блюдо, которое часто включают в детский рацион. Но так ли она полезна для детей, как принято считать? В этой статье мы разберемся, чем же на самом деле полезна и вредна манная каша для детей, а также с какого возраста ее можно безопасно вводить в меню.

Польза манной каши для детей

Легко усваивается. Манная каша не содержит клетчатки, поэтому она легко переваривается и не вызывает проблем с пищеварением.

Питательная. Каша содержит много углеводов, которые дают ребенку энергию.

Источник витаминов и минералов. Манная каша содержит витамины группы B, а также калий, магний и фосфор.

Обволакивающее действие. Каша обволакивает слизистую оболочку желудка, что может быть полезно при гастрите и других заболеваниях ЖКТ.





Вред манной каши для детей

Низкая пищевая ценность. Каша содержит мало белка и клетчатки, поэтому она не насыщает и не обеспечивает ребенка всеми необходимыми питательными веществами.

Фитин. Манная каша содержит фитин, который препятствует усвоению кальция.

Глютен. Манная крупа содержит глютен, который может вызывать аллергию или его непереносимость.

Высокая калорийность. Каша содержит много калорий, поэтому ее употребление в больших количествах может привести к набору лишнего веса.

С какого возраста можно давать манную кашу ребенку?

Педиатры не рекомендуют давать манную кашу детям до 1 года. Вводить ее в рацион можно после года, но не чаще 1-2 раз в неделю.





Рецепт манной каши для детей

Вам потребуется:

1 стакан молока;

2 столовые ложки манной крупы;

1 чайная ложка сахара;

Щепотка соли;

1 столовая ложка сливочного масла.

Процесс приготовления:

Доведите молоко до кипения.

Добавьте сахар и соль.

Тонкой струйкой всыпьте манную крупу, постоянно помешивая.

Уменьшите огонь и варите кашу 5-7 минут, постоянно помешивая.

Добавьте сливочное масло и перемешайте.





Подведем итог

Манная каша может быть частью детского рациона, но не стоит ею злоупотреблять. Главное – придерживаться этих правил: