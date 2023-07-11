Маленькие модники: тренды детской моды на лето 2023 года

Подбор стильных нарядов актуален не только для взрослых, но и для детей. Сделать образ ребенка неповторимым способны удачно подобранная одежда, обувь и аксессуары. Помогут справиться с задачей популярные тренды, которыми представлена детская мода на лето 2023 года. Дизайнеры предлагают разнообразные предметы гардероба, созданные в определенных стилистических направлениях, оформленные в насыщенных расцветках и дополненные оригинальным декором.

Главные тренды детской моды на лето в 2023 году

Летняя одежда для детей обычно должна быть легкой и комфортной. Этому способствуют фасоны, не сковывающие движения, подбор натуральных материалов. При выборе предметов гардероба для маленьких модников обращают внимание на следующие тренды:

Стилисты отдают предпочтение лаконичному крою одежды, благодаря чему модели напоминают вещи, предназначенные для взрослых. Подобные дизайны становятся популярным направлением детской моды. Такие вещи смотрятся на ребенке очень мило за счет игры на контрасте.

Хлопчатобумажные футболки являются основой летнего гардероба для детей. Они могут быть одноцветными, иметь яркие принты или содержать изображения любимых персонажей.

Для более формальных мероприятий подойдут рубашки из легкой ткани, такой как льняная смесь или хлопок. К такому верху можно подобрать длинные шорты или брюки, которые заканчиваются выше колена или доходят до середины икры.

Для лета 2023 года стилисты подобрали нежные пастельные или яркие насыщенные расцветки. К актуальным трендам относятся такие оттенки, как зеленый, желтый и оранжевый, розовый и фуксия, белоснежный, бежевый.

Читайте также: Простота и натуральность: акценты в детской моде лета 2023 года

Мода для девочек

Модная одежда для девочек включает разнообразные стили и направления. Для лета 2023 года актуальны следующие тренды:

Нежные и пастельные цвета остаются неизменно популярными, помогают воплотить романтичный стиль. Розовый, мятный, лавандовый и голубой оттенки будут отличным выбором для девочек.

Воланы, кружева, объемные воротники и нежные ткани создают женственные и нежные образы. Платья с расклешенной юбкой и блузки с вышивкой привнесут в образ романтичные нотки.

Леггинсы, трикотажные шорты, футболки с логотипами и кроссовки создают комфортные образы в спортивном стиле.

Джинсы и юбки из денима всегда остаются в тренде. Добавление вышивки, аппликаций или потертостей поможет придать им особый шарм.

Обувь для девочек имеет множество вариантов оформления, которые помогут воплотить разнообразные стили. Маленьким модницам предлагаются несколько популярных типов обуви для девочек:

Балетки – классический женственный вариант обуви. Они могут быть изготовлены из различных материалов, таких как кожа или атласная ткань, доступны в разных цветах и узорах.

Кеды. Удобные и практичные модели пользуются популярностью у девочек. Они могут быть одноцветными или иметь яркие принты и узоры. Кеды идеально подходят для повседневной носки.

Сандалии в летний период являются отличным выбором. Они могут быть с открытыми или закрытыми носками либо пятками, с ремешками или липучками. Сандалии часто украшаются цветами, бусинами или другими декоративными элементами.

Туфли на низком каблуке подойдут, если девочка предпочитает более формальный стиль или нуждается в обуви для особых случаев. В качестве оригинального декора используются блестки, стразы или ленты.

Аксессуары для девочек помогают завершить образ и добавить индивидуальности. Они представлены следующими трендами:

Красиво оформленные расчески, заколки, резинки для волос помогут акцентировать прическу.

Маленькие девочки часто любят носить украшения: браслеты, ожерелья, серьги или кольца.

Допускается выбрать сумку или рюкзак с любимыми персонажами, яркими принтами или интересными деталями.

Солнцезащитные очки имеют яркие цвета и интересные формы. Интересно смотрятся аксессуары в виде сердечек, имеющие розовую оправу.

Органичным дополнением образа станут часы с яркими ремешками или декоративными элементами.

Мода для мальчиков

Летняя одежда для мальчиков включает легкие и комфортные вещи, подходящие для теплой погоды:

Хлопчатобумажные футболки и майки являются основой летнего гардероба для мальчиков. Они могут быть одноцветными или иметь яркие графические принты. В тренде футболки-поло, горловая часть которой дополнена воротником и пуговицами. Рубашки с короткими или длинными рукавами помогут создать стильный и модный образ.

Для жаркой погоды отлично подойдут шорты с карманами, бермуды, модели, выполненные в спортивном стиле. Альтернативное решение – льняные или хлопковые брюки.

Летняя обувь для мальчиков должна быть легкой, комфортной и обеспечивать воздухопроницаемость:

Легкие открытые сандалии являются идеальным выбором для жаркой погоды. Они могут иметь регулируемые ремешки, чтобы обеспечить комфортную посадку. Сандалии могут быть изготовлены из кожи или текстиля.

Удобные и дышащие кроссовки подходят для активных мальчиков, которые занимаются спортом или проводят много времени на улице. Выбирайте модели с сетчатыми вставками или перфорированными материалами для лучшей вентиляции.

Туфли из легких материалов могут быть отличным вариантом для более формальных случаев в летнее время.

Вьетнамки имеют мягкую резиновую подошву и ремешки, проходящие между пальцами. Модели органично впишутся в пляжный лук.

Летние аксессуары для мальчиков помогут добавить стиль и функциональность образу в жаркую погоду:

Кепки и бейсболки защищают от солнца и придают неповторимый стиль за счет дополнения широкими козырьками.

Солнцезащитные очки предлагаются в виде каплевидных «авиаторов», круглых «леннонов», очков классической прямоугольной или овальной формы.

Ремни являются практичным и стильным аксессуаром для мальчиков, помогают поддерживать брюки или шорты в нужном положении. Также в тренде спортивные браслеты, кожаные ремешки или яркие наручные часы.

Рюкзаки станут органичным дополнением образов в стиле кэжуал. Аксессуары оснащены значительным количеством карманов и отделений.

​

Читайте также: Стильная и креативная: какой будет подростковая мода 2023 года

Подведем итог

Детская мода на лето 2023 года представлена оригинальными предметами гардероба, удобной и функциональной обувью, стильными аксессуарами. Для маленьких модников можно подобрать наряды в спортивном, повседневном, романтичном, элегантном стиле.

Фото Клео.ру