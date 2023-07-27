Стильная и креативная: какой будет подростковая мода 2023 года

Одежда, предназначенная для создания молодёжных луков, представлена в отдельных линейках дизайнерских коллекций. Стилисты постарались учесть все актуальные тренды подростковой моды 2023 года, создавая оригинальные предметы гардероба. Подобрав определенные вещи, можно воплотить как расслабленный лук, так и содержащий элегантные нотки образ.

Подростковая мода для девочки

Дизайнеры включили в коллекции горячие тренды, отражающие модные веяния и позволяющие проявить женственность. Составить представление о той или иной актуальной тенденции помогут фото стильных образов. При создании лука девочкам рекомендуется обращать внимание на следующие моменты:

В тренде монохром, выражающийся в подборе предметов гардероба, совпадающих по оттенкам. В 2023 году стилисты предлагают обратить внимание на натуральные цвета, представленные бежевыми, белыми, коричневыми, приглушёнными жёлтыми тонами. При желании сделать образ ярким допустимо подобрать насыщенные неоновые расцветки. Это розовый, аквамариновый, зелёный цвет, трендовый оттенок года Viva Magenta.

Для зимнего позднего осеннего сезона незаменима меховая верхняя одежда, выполненная из экологичного искусственного ворса. Вниманию юных модниц предлагается шуба-чебурашка или фасон «халат», укороченные полушубки «Тедди». Органично смотрятся вещи, оформленные в светлых пастельных расцветках. Яркие нотки привнесёт оторочка из контрастного меха, продольные или поперечные полоски. Для дополнения образа допустимо подобрать оригинальную шапку-ушанку, угги, украшенные меховым декором.

Модным трендом является многослойность. Преимуществом данного стиля считается возможность сочетать между собой разные предметы гардероба и менять образ по желанию. Примером многослойного лука выступает комбинация рубашки, жилетки и бомбера либо кожаной куртки. Нижний слой рекомендуется выбирать удлинённым, чтобы сделать эффект более выраженным.

Незаменимой вещью для девочки является кроп-топ или бра. Изделие носят как самостоятельный предмет гардероба или используют для многослойного образа, надев поверх рубашки. Кроп-топы предлагаются в вязаном или кожаном корсетном варианте. Вещь удачно сочетается с всевозможными джинсами, шортами или брюками, юбками прилегающего по фигуре силуэта или выполненными в воздушном расклешённом варианте.

Трендовой вещью являются велосипедки, которые рекомендуются сочетать с объёмным верхом оверсайз. Удачным решением будет подобрать удлинённую рубашку или футболку. Для создания демисезонного лука подойдёт свитер крупной вязки, свитшот или толстовка с капюшоном.

Любительницы спортивного расслабленного стиля оценят соответствующие комплекты. Костюм включает штаны, представленные в традиционном дизайне на резинках или расклешённом варианте. В качестве верха выступает свитшот, кофта на молнии или толстовка с капюшоном.

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Удачным примером женственного образа станет сочетание воздушной юбки-пачки, выполненной из фатина, и корсетного верха. Гармоничным дополнением лука выступит обувь на устойчивом каблуке, кеды-конверсы или однотонные кроссовки. В прохладный сезон поверх допускается набросить кожаную «косуху» или атласный бомбер.

Юная модница сможет выглядеть элегантно и по-взрослому с помощью брючного костюма. Для подростков предлагаются комплекты, выполненные в ярких насыщенных расцветках: жёлтом, розовом, аквамариновом варианте.

Сделать лук оригинальным поможет дополнение всевозможными аксессуарами. Изюминкой образа способны стать яркие носки с мультяшными принтами, сумочка, выполненная в броских тонах, широкие пояса, дополненные пряжками и цепочками.

Актуальной тенденцией дизайнерских коллекций стали вещи, выполненные из микровельвета. Ткань имеет интересную фактуру, за счёт чего лук выйдет максимально запоминающимся. Вещи для подростка приобретают эффекты взрослого шика и гламура. В вельветовом исполнении предлагаются брючные костюмы, сарафаны, рубашки.

Неотъемлемым атрибутом молодёжного лука продолжают оставаться вещи, дополненные оригинальными принтами. Продолжает оставаться актуальной мультяшная тематика, рисунке в стиле аниме, крупные надписи.

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Подростковая мода для мальчика

Создание стильного образа для парней является не менее актуальным, чем для девушек. Мальчики смогут удачно подобрать предметы гардероба, изучив фото модных новинок. К актуальным трендам относятся следующие вещи:

Предметы гардероба оверсайз продолжают оставаться хитом дизайнерских коллекций. С наступлением холодной погоды можно подобрать объёмный тренч, парку, дутую куртку либо пуховик. Для более тёплого сезона предназначенные худи свободного покроя, футболки и рубашки оверсайз.

Любой подросток оценит тотал-лук, созданный из денима. Образ составляется из джинсовых рубашек, курток, комбинезонов, шортов, джинсов и даже обуви с соответствующей расцветкой. Одежда предлагается в светлых голубых или тёмных синих оттенках.

В тренде брючные костюмы, которые ассоциируются не только с офисным стилем, но и с кэжуал или спорт-шиком. В зависимости от индивидуальных предпочтений подросток сможет подобрать комплект с приталенным пиджаком и укороченными брюками либо объёмные вещи оверсайз. Последний вариант незаменим для создания оригинального расслабленного лука. Пользуется популярностью сочетание брючных костюмов с однотонными массивными кроссовками. При подборе цветовой гаммы парни смогут обратиться к сдержанным оттенкам серого, тёмно-синего, чёрного тона или к ярким насыщенным вариантам.

Неизменно актуальными продолжать оставаться спортивные костюмы, которые носят в комбинации с бомберами либо кожаными куртками оверсайз.

Трендовой моделью признаны брюки-карго с крупными накладными карманами. Штаны представлены в зелёных, синих, бежевых, серых оттенках. Сходство со стилем милитари придаст расцветка хаки или камуфляжный принт.

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Подведем итог

Дизайнеры уделили повышенное внимание подростковой моде 2023 года при создании коллекций. Предметы гардероба разработаны с учётом того, чтобы максимально выразить индивидуальный стиль юных модников. Образ может соответствовать тренду на естественность или напротив, выглядеть чрезвычайно броско.