Как помочь ребенку справиться со страхами: полезные советы для родителей

Воспитание детей – процесс, который требует много труда и имеет множество нюансов. Каждый родитель желает дать своему ребенку все самое лучшее, но иногда приходится сталкиваться с непредвиденными ситуациями. В частности, к ним относятся детские страхи, которые могли появиться по той или иной причине. На ранних стадиях удастся преодолеть проблему самостоятельно, но когда она усугубляется, то не обойтись без помощи специалиста. Если вы хотите узнать, как помочь ребенку справиться со страхами, изучите эту статью, в которой Клео.ру постарался собрать самые действенные и эффективные советы.

Основные причины детских страхов

Одним из самых распространенных вопросов, с которыми обращаются к детским психологам, являются именно детские страхи. Конечно же, это не может не волновать родителей, они хотят обеспечить поддержку своему ребенку и избавить его от негативных переживаний. Чтобы избавиться от страха, прежде всего, нужно понимать причину, которая его вызвала. Стоит отметить, что зачастую страхи – это возрастное явление, и они могут меняться в зависимости от изменения возраста ребенка. Так, в течение первого года жизни у него может возникнуть боязнь отсутствия матери, появления незнакомых людей, громкого шума. Впоследствии могут развиться такие страхи как темноты, боли, высоты, страшных сказочных персонажей. В школьном возрасте может возникнуть боязнь опоздать на уроки или быть вызванным к доске.

Среди специалистов принято выделять следующие группы детских страхов:

событийные – связаны с определенным негативным происшествием в жизни ребенка. К примеру, они могут возникнуть вследствие укуса осы или громкого лая собаки;

конфликтные – страхи, развившиеся в результате событий, происходящих в семье: ссор родителей или их развода;

внушенные – на появления этих страхов оказывают непосредственное влияние родители или ближайшие родственники. Их причинами являются запреты, а также отсутствие поддержки в трудных ситуациях;

выдуманные – зачастую возникают у детей, которые имеют развитое воображение и склонность к фантазиям. Так, они могут начать бояться сказочных персонажей, поскольку считают их вполне реальными.





Советы для родителей по преодолению детских страхов

Задача любого родителя, столкнувшегося с детскими страхами – не усугубить это состояние, а напротив, принять все меры, чтобы с ним справиться. Именно вам отведена важная роль в преодолении страха у детей, и в ваших силах оказать поддержку своему ребенку. Клео.ру советует обратить внимание на следующие рекомендации психологов:

Ни в коем случае не занимайтесь «закаливанием», поскольку результат может быть прямо противоположным ожидаемому. К примеру, если ваш ребенок боится спать в темноте, не стоит запирать его в темной комнате, чтобы он привык и преодолел тревожность. Это может привести к самым печальным последствиям, таким как неврозы и заикания.

Категорически нельзя смеяться над детскими страхами и принижать их. Даже если они вам кажутся нереальными, постарайтесь максимально понять своего ребенка, внимательно выслушайте его и дайте понять, что он находится в безопасности. Так, если он боится сказочного персонажа, можно придумать некий защитный талисман или амулет. Также можно предложить ребенку нарисовать страх или вылепить его из пластилина, а после порвать или выбросить.

Отвлекайте ребенка от страхов. При появлениях признаков паники постарайтесь отвлекать его разговорами или игрой.

Наберитесь терпения, не рассчитывайте, что все изменится за один вечер. Будьте готовы разговаривать с ребенком и успокаивать его, помните, что для преодоления страха может потребоваться время.





Когда обращаться к специалисту

Для преодоления страха у детей важно чувствовать грань, когда вы можете справиться с проблемой самостоятельно, а когда нужно обратиться к специалисту. Не стоит откладывать с визитом к психологу в следующих ситуациях:

Развитие у ребенка сильного страха, при этом родителей могут отсутствовать ресурсы, чтоб оказывать помощь. В качестве примера можно привести ситуацию. Когда ребенок испытывает интенсивный страх одиночества, но он вынужден оставаться на долгое время один, поскольку родители до вечера находятся на работе.

Необычные страхи, не поддающиеся объяснению с точки зрения обычной человеческой логики. К примеру, ребенок боится животных из мультфильмов, но с удовольствием играет с соседскими кошками или собаками, испытывает интерес к зверям в зоопарке.

Страхи, связанные с повышенной чувствительностью ребенка к определенным вещам. При этом состояния не проходят, а усугубляются со временем. К примеру, ребенок может сильно бояться шума бытовых приборов или тихого шелеста листьев.

Недифференцированные страхи, которые ребенок не может объяснить. К примеру, он просто говорит: «Страшно!» или «Боюсь», при этом проявляет сильную настороженность, двигательное беспокойство (мечется по комнате). Также могут возникать выраженные физиологические проявления: учащенное сердцебиение, побледнение или покраснение.





Подведем итог

Теперь вы получили обобщенное представление, как помочь ребенку справиться со страхами, и знаете, когда таким состояниям нужно уделять особое внимание и обращаться к специалисту. Помните, что первоочередная задача – сохранить здоровье ребенка. Если вам что-то непонятно в той или иной ситуации, не стесняйтесь обращаться за консультацией к психологу.