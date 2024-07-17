Чем занять ребенка в 2 года: идеи увлекательных занятий дома и улицы

Дети младшего возраста требуют особого внимания родителей. Несмотря на то, что маленький непоседа имеет достаточное количество игрушек, он постоянно нуждается в обществе и общении. Если вы относитесь к числу родителей таких малышей, то наверняка хотите узнать, чем занять ребенка в 2 года так, чтобы ему не было скучно, время проходило с пользой и приносило развитие для него. Клео.ру постарается дать в этой статье действенные советы, которые вы сможете применить в вашей жизни.

Игры дома

Погодные условия не всегда располагают к тому, чтобы проводить много времени с ребенком на улице. Именно поэтому занятия для малышей в домашних условиях очень важны и заслуживают особого внимания. Клео.ру может посоветовать вам такие игры для детей 2 лет, которые наверняка увлекут малыша и придут вам на выручку в любых ситуациях. Некоторые из таких занятий могут настолько понравиться ребенку, что он будет увлеченно ими заниматься и освободит для вас минутку свободного времени:

Рисование – одно из самых любимых занятий детей. Это не только интересное времяпровождение, но и способ, чтобы развить у ребенка фантазию и креативное мышление. Вы можете дать малышу листы белой бумаги и карандаши либо фломастеры, чтобы он проявил полет своего творчества. Другой вариант – использовать раскраску с готовыми изображениями. Чтобы заполнить разными красками отдельные участки рисунка, понадобится время, а сам процесс будет развивать у ребенка сосредоточенность на определенном занятии.

– одно из самых любимых занятий детей. Это не только интересное времяпровождение, но и способ, чтобы развить у ребенка фантазию и креативное мышление. Вы можете дать малышу листы белой бумаги и карандаши либо фломастеры, чтобы он проявил полет своего творчества. Другой вариант – использовать раскраску с готовыми изображениями. Чтобы заполнить разными красками отдельные участки рисунка, понадобится время, а сам процесс будет развивать у ребенка сосредоточенность на определенном занятии. Лепка – еще одно развивающее занятие, в процессе которого у малыша задействуется мелкая моторика. Если вы даете ему пластилин, контролируйте процесс и следите, чтобы ребенок не пробовал его на вкус. Альтернативный вариант – дать ему для лепки эластичное тесто.

– еще одно развивающее занятие, в процессе которого у малыша задействуется мелкая моторика. Если вы даете ему пластилин, контролируйте процесс и следите, чтобы ребенок не пробовал его на вкус. Альтернативный вариант – дать ему для лепки эластичное тесто. Пазлы – отличное занятие, способствующее развитию умственных способностей вашей крошки. При их выборе обратите внимание, чтобы они соответствовали возрасту, пазлы должны быть крупными и с простым рисунком. Также отличным решением станут простые конструкторы, подходящие для двухлетнего возраста.

– отличное занятие, способствующее развитию умственных способностей вашей крошки. При их выборе обратите внимание, чтобы они соответствовали возрасту, пазлы должны быть крупными и с простым рисунком. Также отличным решением станут простые конструкторы, подходящие для двухлетнего возраста. Игра «Найди игрушку» . Это еще один вариант, чтобы увлечь малыша на некоторое время. Спрячьте игрушку и предложите ему отыскать такой своеобразный «клад».

. Это еще один вариант, чтобы увлечь малыша на некоторое время. Спрячьте игрушку и предложите ему отыскать такой своеобразный «клад». Игра в маминого помощника. Если вы предложите такое занятие своему ребенку, можете быть уверенными, что он придет в восторг. Это неудивительно, ведь маленькие дети очень хотят быть похожими на своих родителей. Дайте малышу тряпочку и предложите поучаствовать в уборке, чтобы он сам вытер пыль. Результат вряд ли вас впечатлит, но доставит ребенку массу удовольствия.





Игры на улице

В хорошую погоду прогулка с малышом – обязательная программа для любой мамы. Чтобы время прошло максимально интересно и с пользой, развивающие игры для детей 2 лет можно применить даже на улице. Также можно найти занятия, которые позволят вам проводить время весло и активно. Клео.ру предлагает вам рассмотреть такие идеи:

Если вы находитесь в отпуске и у вас есть возможность прогуляться по набережной, отличным вариантом будет собрать камушки-сокровища. Во время повседневной городской прогулки роль такого «клада» может выполнять сумочка с интересными вещами. Такими мелочами может быть что угодно, вплоть до крышек или баночек из-под питания. Главное, что дети обожают копаться в них.

Прогулка с разноцветными воздушными шариками создаст веселое и праздничное настроение. Альтернативная идея – надувание мыльных пузырей, которое проходит очень увлекательно для малыша.

В теплый летний сезон заняться рисованием можно не только дома. Возьмите с собой на прогулку цветные мелки, и пусть ребенок рисует на асфальте.

Как дома, так и на улице станут находкой такие развивающие игры для детей 2 лет как лото, домино. Если малыш уже умеет считать, ему подойдут специальные математические наборы, соответствующие его возрасту, включающие цифры или счетные палочки.

Для активного времяпровождения можно предложить игру в мяч.





Чтение

Одной из составляющих гармоничного развития ребенка в 2 года является чтение. В этом возрасте книги должны быть с большими и красочными иллюстрациями, которые ребенку будет интересно разглядывать.

Чтобы вовлечь малыша в процесс, читать ему нужно выразительно и сопровождать это показом рисунков и объяснением, что на них изображено. В двухлетнем возрасте ребенку можно читать такие произведения как «Курочка Ряба», «Три поросенка», «Теремок», «Красная шапочка», «Гуси-лебеди» и другие подобные книги.





Подведем итог

Теперь вы знаете, чем занять ребенка в 2 года, чтобы ему было интересно, а время проходило с пользой для его развития. Надеемся, что вы нашли для себя подходящие варианты среди предложенных нами идей и захотите применить их на практике. Помните, что все занятия должны сопровождаться вашим позитивным настроем, в результате это максимально положительно отразится на вашем ребенке.