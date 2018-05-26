Когда сеять вербену на рассаду: посадка и уход

Каждый дачник желает украсить свой участок яркими растениями. Узнав о том, когда сеять семена, проводить посадку и уход за вербеной, многие садоводы отдают предпочтение этому растению.

Вербена представляет собой многолетнее растение, родиной его считается Южная Америка. Цветок имеет много других названий: слезы Юноны, трава Геркулеса, кровь Меркурия.

Сроки посадки

Выращивают вербену рассадным способом. Оптимальным сроком высева семян является март месяц. Если есть возможность проводить дополнительное освещение, то приступать к посадочным работам можно в конце февраля.

Подготовка грунта

Вербена предъявляет высокие требования к почвенному составу. Земля должна быть рыхлой и питательной. Приготовить грунтовую смесь для выращивания рассады вербены можно самостоятельно. Для этого нужно перемешать торф, садовую землю, песок, золу в одинаковых пропорциях.

Перед посадочными работами, почву необходимо прогреть в духовке или пароварке. Это позволит избавиться от грибковых заболеваний.

Подготовка посадочного материала

Прежде чем высаживать семена, их необходимо обработать. С этой целью проводится стратификация. Семена нужно уложить во влажную ткань, затем положить в пакет и убрать в холодильник на 5 дней. После проведения процедуры можно приступать к посадочным работам.

Посадка вербены

Для начала следует подготовить ящики, заполнить их грунтом, разместить семена на поверхности почвы. Сверху посевы присыпать землей, прикрыть стеклом.

До появления всходов необходимо поддерживать температуру в пределах +20 градусов, периодически проветривая саженцы. Через месяц покажутся всходы, после чего рассаду следует перенести в прохладное место.

Уход за рассадой

Основной уход за рассадой заключается в своевременном поливе и опрыскивании. Как только у растений появится 2 пары листьев, требуется провести пикировку. Поэтому заранее нужно подготовить отдельные емкости.

Через 2 недели после пикировки нужно провести подкормку минеральными составами. Ампельные сорта вербены дополнительно нуждаются в прищипывании.

Высадка вербены на клумбу

Высаживать цветы в открытый грунт можно после того, как минует угроза заморозков.

Незначительные похолодания для вербены не губительны. При резком снижении температуры, растения могут погибнуть.

Перед проведением посадочных работ, следует провести ряд подготовительных мероприятий.

Подготовка участка. Цветы предпочитают расти на хорошо освещенном дачном участке. Даже прямые солнечные лучи не навредят растению. Подготовка грунта. Вербена хорошо растет на плодородных почвах. Далее участок нужно перекопать, сделать лунки, в каждую ямку засыпать дренажный материал. В качестве дренажа можно использовать битые кирпичи или щебень. Расстояние между лунками должно составлять не более 30 см. Каждую лунку нужно полить и аккуратно высадить растения.

Уход за клумбой

Ухаживать за вербеной несложно. Однако, важно соблюдать следующие условия:

Температурный режим. Вербена хорошо себя чувствует при температуре +28 градусов. Поэтому клумба должна быть расположена на солнечном участке. Полив. Особое внимание поливу следует уделить в период вегетации и цветения. Подкормка. Вносить удобрения необходимо 3 раза за сезон. Лучше всего выбирать обычные комплексные составы. Цветы не любят свежие органические удобрения, с ними нужно соблюдать осторожность. Борьба с вредителями и болезнями. Самые популярные недуги растений следующие: черная ножка, грибок, бактериальное увядание, паразиты. Чтобы защитить посевы, их необходимо обработать химическими препаратами.

Вербена является настоящим украшением клумбы. Яркие краски, выносливость делают цветок таким популярным и востребованным.