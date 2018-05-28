Царское или Изумрудное варенье с крыжовником
Сладкое и вкусное варенье из крыжовника может приготовить каждая хозяйка, ведь это лакомство очень просто варится, при этом оно получается ароматным и красивым. Такое варенье можно поставить на стол во время чаепития, или просто побаловать себя такой сладостью во время завтрака.
Существует масса вариантов приготовления этого десерта, но мы расскажем подробнее о том, как приготовить "Царское" варенье из крыжовника, или как его еще называют "Изумрудное" варенье.
Существуют десятки рецептов с фото, которые дают возможность в точности понять процесс варки десерта, но у каждой хозяйки имеется отличительная особенность рецептуры, из-за которой лакомство приобретает иной вкус.
Как говорят повара, чтобы получить действительно правильное "Царское" варенье, следует выбирать подходящие плоды. Если для обычного варенья используются спелые ягоды, то в этом рецепте ягоды должны быть недостаточно спелыми и слегка кислыми.
Стоит заметить, что "Изумрудное" варенье требует длительной подготовки ягод, а также их очистки, не меньше времени придется потратить на варку десерта.
Общая продолжительность варки может составлять более десяти часов, поэтому хозяйке придется запастись большим количеством времени и терпения. Но старания не пройдут напрасно, в итоге мы получим очень вкусное и ароматное варенье.
Варенье "Изумрудное" с орехами
Изумрудное варенье из крыжовника, или как его еще называют "Царское" варенье, получается очень ароматным, благодаря орехам, которые будут использоваться для его приготовления. В рецепте с фото указано, что грецких орехов в составе не должно быть много, и обжаривать продукт не стоит.
Ингредиенты:
- крыжовник зеленый - 1,2 кг;
- сахарный песок - 1,6 кг;
- бадьян - 1 звездочка;
- орехи грецкие - 130 грамм;
- вода очищенная - 520 мл.
Процесс приготовления:
- Ягоды освобождают от лишних хвостиков и промывают в воде, после чего перекладывают крыжовник в дуршлаг и дают лишней воде стечь. Далее ягоды перекладывают на полотенце и дают им просохнуть.
- Орешки нарезают мелкими кусочками, чтобы их можно было поместить внутрь крыжовника.
- С помощью булавки или спички следует вынуть их каждой ягоды семена, а в отверстия помещают кусочки орехов.
- Необходимое количество воды наливают в кастрюлю, туда же добавляют сахарный песок и ставят емкость на огонь. Варят сироп до того момента, когда вода закипит, и сахар в ней растворится.
- Крыжовник перекладывают в кипящий сироп и сразу снимают кастрюлю с огня. В таком виде оставляют десерт остывать, а затем переливают в банки.
Изумрудное варенье с вишневыми листьями
Еще один прекрасный вариант приготовления "Царского" или "Изумрудного" варенья из крыжовника, в состав которого будут входить листья вишни. Такая добавка придает десерту неповторимый аромат и вкус.
Ингредиенты:
- ягоды крыжовника - 1,2 кг;
- сахарный песок - 1,5 кг.
Для отвара:
- вода очищенная - 1 литр;
- листья вишни - 50 грамм.
Для сиропа:
- отвар вишневый - 1 стакан;
- сахарный песок - 760 грамм.
Процесс приготовления:
- Ягоды стоит подбирать более крупные, чтобы процесс их подготовки не занимал много времени.
- Крыжовник промывают, а затем просушивают на бумажном полотенце. Верхушку каждого плода срезают, булавкой или зубочисткой удаляют семена из ягод.
- Варится отвар из листьев вишни, для этого листья заливаются водой и варятся около пятнадцати минут.
- Готовым отваром в горячем виде заливают подготовленные ягоды крыжовника. В таком виде плоды оставляют настаиваться в течение одних суток, важно поместить емкость в прохладное место.
- Когда необходимое количество времени пройдет, ягоды крыжовника вынимают из отвара, и предварительно варят сахарный сироп.
- Для приготовления сиропа следует смешать воду и сахарный песок в кастрюле, а затем дать раствору закипеть. В сахарный сироп сразу опускают подготовленные ягоды.
- Варенье варится до готовности, в процессе варки следует снимать пену. Необходимо дождаться момента, когда десерт станет прозрачным и приобретет изумрудный оттенок.
Если точно следовать этому рецепту с фото, можно получить красивый и ароматный десерт.
Царское варенье с водкой
Интересный вариант приготовления варенья, в состав которого будет входить небольшое количество алкоголя. Если десерт предназначается для детей, то водку из рецептуры можно будет исключить.
Ингредиенты:
- листья вишни - 110 грамм;
- сахарный песок - 1,2 кг;
- свежий крыжовник - 1,3 кг;
- кислота лимонная - 5 грамм;
- водка - 50 мл;
- вода очищенная - 1 литр;
- ванильный порошок - 1 грамм.
Процесс приготовления:
- Сначала ягоды крыжовника промывают и удаляют у плодов хвостики. Чтобы консистенция варенья получилась более приятной на вкус и однородной, хозяйки рекомендуют удалить семена из ягод. Для этого срезается верхушка крыжовника, и семена удаляются зубочисткой.
- Подготовленные ягоды следует залить холодной водой как минимум на шесть часов. Когда отведенный промежуток времени истечет, воду сливают.
- Листья вишни следует хорошо промыть, а затем переложить в сотейник, туда же наливают около литра воды и ставят емкость на плиту, чтобы приготовить отвар. В сотейник добавляют немного лимонной кислоты, чтобы готовый десерт получился с легкой кислинкой.
- Как только вода начнет кипеть, отвар оставляют на огне еще на пять минут, после чего снимают с огня.
- Листья откидывают на дуршлаг, а к отвару добавляют необходимое количество сахарного песка, которое указано в рецептуре.
- Отвар отправляют на плиту и оставляют там до того момента, пока сахарный песок полностью не растворится.
- Как только крупинки сахара растворятся в отваре, в него вливают пятьдесят миллилитров водки и добавляют немного ванильного порошка.
- Готовым кипящим сиропом заливают ягоды крыжовника, и оставляют настояться в течение пятнадцати минут. Далее ягоды вместе с сиропом снова отправляют на плиту и варят около десяти минут.
Теперь "Царское" варенье из крыжовника разливают по банкам. Чтобы изумрудное варенье долго хранилось, его следует убрать в прохладное место после охлаждения.
Пятиминутное варенье "Изумрудное"
Такой рецепт с фото сможет оценить каждая современная хозяйка, у которой есть минимум времени на приготовление заготовок. Кроме того, что рецепт помогает сэкономить время, этот вариант приготовления дает возможность максимально сохранить пользу продукта.
Ингредиенты:
- спелые ягоды крыжовника - 1,2 кг;
- вода очищенная - 1 стакан;
- сахарный песок - 650 грамм.
Процесс приготовления:
- Необходимое количество воды смешивают с сахарным песком, после чего помещают емкость на плиту.
- Сироп следует варить около пяти минут.
- Ягоды перебирают, после чего хорошо промывают и удаляют из каждого плода семена. Можно и не удалять семенную коробку, но так как мы варим "Царское" варенье из крыжовника, или как его еще называют "Изумрудное" варенье, лучше удалить лишние семена.
- В горячий сироп перекладывают подготовленные ягоды и проваривают плоды в течение пяти минут, при этом важно постоянно перемешивать заготовку, чтобы десерт не начал кипеть.
Готовый десерт снимают с плиты и переливают в заранее подготовленные банки.
Варенье "По-царски"
Готовить варенье по этому рецепту с фото совсем не сложно, но придется потратить определенное время на подготовку ингредиентов. Сначала следует подобрать крупные и недозрелые плоды крыжовника, они лучше всего подходят для приготовления такого лакомства.
В составе будет присутствовать дополнительный компонент, который придает десерту неповторимый вкус.
Ингредиенты:
- зеленый крыжовник - 1,3 кг;
- вода холодная - 2 стакана;
- сахарный песок - 1,6 кг;
- листья вишневые - 9 штук;
- орехи грецкие - 1 стакан.
Процесс приготовления:
- Плоды крыжовника промывают и просушивают, а затем протыкают зубочисткой и выдавливают из них семенную коробку. Подготовленные ягоды перекладывают в большую кастрюлю, где будет вариться десерт.
- На плоды крыжовника укладывают листья вишни, туда же добавляют необходимое количество воды и оставляют ягоды в таком виде настаиваться на восемь часов.
- через отведенный промежуток времени, воду следует слить, а листья убрать. Каждую ягоду следует начинить кусочками грецких орешков. Если нет желания использовать грецкие орехи, можно применить кедровые.
- В отдельную емкость наливают два стакана воды и всыпают сахарный песок, из составляющих варят сахарный сироп. Как только раствор дойдет до момента кипения, в него укладывают ягоды крыжовника и варят десерт еще четыре минуты.
- После этого лакомство снимают с огня и дают ему полностью охладиться в течение четырех часов.
- Когда время истечет, варенье переливают в банки и закрывают крышками.
Варенье с апельсинами
Это великолепный десерт, который можно назвать произведением искусства, ведь лакомство получается не только ароматным и вкусным, но еще и очень красивым. Основным же достоинством рецепта с фото является тот факт, что десерт легко и быстро готовится.
Ингредиенты:
- зеленый крыжовник - 1,3 кг;
- апельсины среднего размера - 2 штуки;
- сахарный песок - 1,2 кг.
Процесс приготовления:
- Сначала хозяйке следует промыть и перебрать ягоды, а также удалить у них хвостики.
- Апельсины промывают, а затем ошпаривают кипятком. Если есть возможность, то плоды стоит оставить в горячей воде на пару часов.
- После этого цитрусы протирают бумажным полотенцем и нарезают дольками небольшого размера. При этом цедру снимать нет необходимости.
- С помощью мясорубки или блендера измельчают подготовленные апельсины и крыжовник, готовая масса перекладывается в небольшую кастрюлю.
- В массу добавляют сахарный песок и все тщательно перемешивают, посуду помещают на небольшой огонь и доводят варенье до кипения при постоянном помешивании.
- Процесс варки длится около двадцати минут, очень важно постоянно перемешивать десерт, чтобы он не пригорел.
- Готовое лакомство переливают в банки в горячем виде, а затем закрывают крышками и дают остыть.
- Хранят варенье "Царское" в прохладном месте.
Такое варенье можно подавать к столу на завтрак вместе с оладьями или блинчиками. Если же добавить к десерту еще немного лимона, то он поможет усилить цитрусовые нотки в варенье. Лимон в этом случае перекручивают вместе с цедрой.
Царское варенье в мультиварке
Сегодня практически у каждой хозяйки на кухне есть мультиварка, этот прибор значительно облегчает процесс приготовления блюд. Обычно в мультиварке готовят первые и вторые блюда, но мы расскажем о том, как приготовить в приборе ароматное варенье из крыжовника.
Ингредиенты:
- ягоды крыжовника - 700 грамм;
- сахарный песок - 550 грамм.
Процесс приготовления:
- Необходимое количество ягод промывают и перебирают, после чего удаляют у каждого плода семенные коробки, чтобы десерт получился более однородным.
- Ягоды перекладывают в чашу мультиварки и засыпают сахарным песком. Оставляют плоды в таком виде на пару часов, чтобы крыжовник успел пустить сок.
- Далее на мультиварке выставляется режим "Тушение" на сорок минут, при этом крышка прибора не закрывается.
- Как только отведенное время истечет, следует выключить мультиварку и дать десерту остыть.
- После этого прибор снова ставят на режим "Тушение", но уже всего на пять минут. Такая варка повторяется около трех раз, а затем лакомство разливают по банка.
Несколько полезных советов и хитростей приготовления
Такой десерт получается очень вкусным и ароматным только в том случае, если строго следовать рецептуре, а также соблюдать небольшие советы по приготовлению варенья:
- Во время варки на поверхности лакомства образовывается пенка, ее обязательно следует убирать, так как она портит внешний вид десерта, а также собирает на себя пыль и соринки.
- Удалять хвостики у крыжовника сложно и достаточно долго, чтобы упростить работу, можно использовать маникюрные ножницы.
- Если варить десерт длительное время, то варенье становится темным и не получится изумрудного оттенка. Именно поэтому повара советуют долго настаивать десерт и варить небольшими промежутками.
Чтобы получить более ароматное и вкусное варенье, можно сочетать крыжовник с такими добавками, как груша, алыча, киви или зеленые яблоки. Вкус у такого десерта будет необычным и интересным.