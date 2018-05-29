Выращивание и уход за ирисами в открытом грунте

Цветок, названный в честь богини радуги Ириды, на протяжении многих столетий остается ведущим в списке популярных садовых насаждений. Причудливые изгибы бутона, невероятно обширная палитра оттенков не оставляют равнодушными селекционеров, подталкивая их к созданию новых и новых сортов.

Вы также решили украсить свой палисадник посадкой ирисов в открытом грунте? Делайте это смело – уход за ними не займет много времени и сил.

Видовое отличие

Среди множества сортов и разновидностей этих радужных цветов выделяется несколько основных групп. Ознакомившись с ними, вы сможете выбрать вариант растения именно для своего варианта условий. Правила посадки и ухода за ирисами в открытом грунте зависят, прежде всего, от вида подземной части: корневищ или луковиц.

Большинство разновидностей ирисов получают свои питательные вещества через толстые корни. Луковицами размножаются голландские гибриды.

Итак, немного о видовых различиях:

Бородатые – это именно та, самая многочисленная и наиболее распространенная группа, с однотонными или радужными расцветками и переливами. Такие сорта ирисов бывают бордюрными, средними, высокорослыми. Любят посадку на подушку из песка. Сибирские – самые неприхотливые в уходе, морозостойкие, практически не болеют. И мало того, посадки этих растений способны очистить почву от бактериоза полностью. Недостаток один – полное отсутствие аромата цветов. Японские напоминают по виду орхидеи. Они настолько необычны своим изящным видом, насколько же и капризны к уходу. Очень плохо переносят зимовку, чаще всего их сохраняют на зиму в сухих контейнерах или укрывают с применением непромокаемой пленки. Болотные - в полную противоположность японским, самые живучие. Требование у них одно – много влаги. Часто ирисы высаживают для украшения домашних водоемов. Ксифилум, который чаще всего используют для букетов – это луковичный гибрид ириса, выведенный голландскими цветоводами. Высокими ксифилумы не растут, относительно зимостойкие, хотя очень низких температур не могут перенести без укрытия.

Особенности посадки ирисов

Корневищные сорта ирисов высаживайте не глубоко, они любят, чтобы часть корня прогревалась на солнышке. Особенность разрастания корней такая, что располагают их по кругу. Лучшее время для пересадки корневищ – через 2 недели после конца цветения, но ирисы хорошо приживляются и весной, и осенью. Выбор места зависит от разновидности. Бородатые ирисы любят умеренную освещенность, под прямыми лучами им хорошо находиться в первой половине дня. Желательно располагать их на некоторой возвышенности, чтобы избежать застоя воды. Болотные и сибирские сорта, наоборот, хорошо себя чувствуют в заболоченной местности, хорошо переносят полутень. При закладке посадок ирисов почву хорошо удобряют, но без употребления навоза. При посадке важно обильно полить лунки, второй полив проведите не ранее, чем через 3 дня. Луковичные ирисы высаживают осенью, в сентябре или начале октября. Глубина посадки 7-8 см, расстояние между отдельными луковицами не менее 15 см. После посадки луковицы хорошо укрывают на зиму мульчей, используя для этого опавшие сухие листья, опилки, сено, лапник. После таяния снега, с наступлением первого весеннего тепла, не забудьте открыть кусты для доступа солнца.

Что любят ирисы

Хотя распространенные сорта ирисов и нетребовательны к уходу, посадки этих цветов в открытом грунте нуждаются в поливе, подкормке, рыхлении почвы, уборке сорняков, обрезке на зиму.

Полив

Все разновидности ирисов, кроме болотных, устойчивы к засухе. Поливать их нужно только в очень засушливые периоды, после полного пересыхания почвы и во время внесения подкормок. Для обеспечения полного покоя в период перехода к зиме, с августа поливы ирисов прекращают полностью.

Подкормки

Важность подкормок для «северных орхидей» заключается в том, что хорошее питание обеспечивает растению не только более пышное цветение, но и прочный и толстый стебель цветоноса, который не будет ломаться от ветра.Удобрения используют такие, которые содержат фосфор, азот и калий. Навозом подкармливать эти цветы нельзя, от этого на корнях образуется гниль.

Что еще важно, так это время внесения удобрений. Первый раз подкормите любимцев ранней весной, когда только формируются первые ростки.

Второе внесение удобрений – через две недели после первого, третье – через две недели после окончания цветения. Третья подкормка является последней в году и самой важной.

Если вы не успели удобрить ирисы в этот период, позднее этого делать не стоит, так как обилие питательных веществ не даст растению подготовиться к зимней спячке. В этом случае возможно загнивание корневища.

Уход за ирисами после цветения

Уход в открытом грунте за посадками ирисов заканчивается подготовкой растения к зимнему периоду. Ухоженные ирисы довольно долго радуют глаз, в период увядания стебли цветоносов нужно срезать. В августе или начале сентября, когда верхушки листьев начинают засыхать, их срезают в виде конуса.

Именно на подсохших частях растения остаются, скопившиеся за лето останки вредителей и болезнетворных микроорганизмов, поэтому их нужно сжигать.

Корневища ирисов любят дышать. Укрытые на зиму плотным слоем перегноя или соломы они начинают гнить. Лучшее утепление для них – это присыпать оголившиеся части землей, а в снежную пору насыпать много снега.

Болезни и вредители

В целом, все ирисы очень устойчивы к возбудителям различных заболеваний, которым подвергаются растения. Главная профилактика здоровья цветка – своевременное удаления сорняков и внесение подкормок. Мягкая гниль и бактериоз могут поразить те корневищные виды, которые при посадке очень сильно заглублены. Большая часть корней должна хорошо прогреваться солнцем.

Если такая неприятность все же случилась, увядающее растение нужно достать, удалить пораженную часть и обработать оставшуюся раствором марганца или йодом.

Из вредителей насекомых ирисам досаждают проволочники, совки, трипсы, зеленые жуки-бронзовки. Для борьбы с ними растение обрабатывают народными средствами или специальными препаратами агрохимии.