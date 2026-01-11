В объятиях Морфея: выбираем идеальное постельное белье для абсолютного комфорта

Зимой как никогда хочется подольше поваляться в кровати и не вылезать из нее. Чтобы наш личный портал в мир снов стал особенно уютным местом, мы собрали ТОП-5 комплектов стильного и комфортного постельного белья, которые прокачают качество сна и зададут настроение на весь оставшийся день.

SELA HOME

Бренд SELA, не нуждающийся в представлении, только недавно запустил линейку "для дома", но их постельные комплекты уже успели полюбиться многим. Особого внимания заслуживает постельное белье из сатина в приглушенных оттенках охры и бордо. Такие цвета не раздражают, а мягко обволакивают, настраивая на глубокий и спокойный сон. Ведь главная задача хорошего постельного белья – не просто украшать, а дарить чувство защищенности и расслабления. Идеально, чтобы забыть о суете и просто наслаждаться каждым моментом отдыха.

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ИЗ САТИНА, 8999 ₽





Yellowpink

Yellowpink – постельное белье для хорошего дня. Более того, этот день будет не просто хорошим, а поистине роскошным: изделия отшиваются на тех же фабриках, что и в знаменитом отеле Four Seasons, а в качестве материалов используются только премиальные и долговечные ткани.

BERNINI MINI SET, 17 900 ₽





Палисадник

Для тех, кто любит проявлять индивидуальность даже в мелочах, бренд "Палисадник" предлагает конструктор постельного белья. Здесь можно подобрать сет, скомбинированный из разных принтов, оттенков и фактур – и все это в одном комплекте! А еще это мягкий вареный хлопок, который можно спокойно не гладить, – настоящий подарок для тех, кто ценит свое время и естественную фактуру.

СЕТ #4, 15 600 ₽





HOMESTORY

Марка HOMESTORY известна своими коллаборациями с концептуальными художниками. Продуктом одной из них стали комплекты постельного белья с забавными узорами и красочными принтами, превратившиеся в спальный арт-объект. Такое яркое постельное белье не только обновит интерьер в доме, но и станет натуральным антидепрессантом, не дав зимней хандре завладеть вами.

Комплект KUTOBOY, 19 845 ₽





Reincarnation

"Лебединая грация, мерное шуршание пачек и мелькание пуантов", – так говорят дизайнеры Reincarnation про свое постельное белье. Жемчужина их коллекции – комплект OBLAKO, которое полностью соответствует своему названию, имитируя мягкое облачко с рюшами и воздушными сборками. Винтажные завязки из мягкого хлопка напоминают о королевской эпохе, а пудрово-розовый оттенок – о нежных движениях балерин, уносящий в самые сладкие сны.

OBLAKO, 16 000 ₽



