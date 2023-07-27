Polaris CordLess: овощи станут в радость

Детей сложно уговорить есть овощи, но что если это будут вкусные цветные коктейли? Превратить обед в игру можно с беспроводными кухонными гаджетами Polaris CordLess, которые работают от аккумулятора. Готовьте яркие и полезные блюда на даче или пикнике. Ваш ребенок точно полюбит овощи и фрукты, которые раньше не ел!

Дачный смузи: ранетки и морковка

Поездка на дачу может стать действительно приятным отдыхом, если правильно использовать урожай с вашего огорода. Вкусные и полезные сочетания в смузи: ранетки и морковь, свёкла и яблоко. Благодаря беспроводному измельчителю Polaris PFC 0408 CordLess можно быстро смешивать разные овощи и фрукты, добавлять ягоды и зелень. Это очень увлекательно и полезно для здоровья. Гаджет сделает смузи из только что сорванных с грядки продуктов за считанные секунды. Блендер тщательно измельчит все овощи в однородное пюре. Более вкусный и полезный вариант перекуса сложно найти.

Витамины как игра для детей

Попросите своих детей найти пять любимых овощей и фруктов на огороде. Приготовьте из них смузи и покажите, какой вкусный микс может получиться. В другой раз пусть найдут пять овощей и фруктов разных цветов, а потом, наоборот – одного цвета. Такая игра позволит детям весело провести время и разнообразить рацион! Стакан измельчителя сделана из стекла, что делает его безопасным для детского питания. Готовьте суперполезные пюре и держите их прямо в чаше. Для удобства хранения Polaris добавил крышку в набор измельчителя.

Детский праздник на пляже

Самый доступный отдых летом – это берег речки. Но даже тут хочется обеспечить своих детей вкусной и полезной едой. Возьмите с собой беспроводной измельчитель и готовьте смузи из овощей, ягод и фруктов. Колите в нём лёд и охлаждайте напитки. Прибор может сделать от 20 до 40 вкусных коктейлей на одной зарядке. Этого хватит на целый детский праздник!

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Световая индикация работы и уровня зарядки поможет контролировать заряд аккумулятора. Измельчитель создан под контролем швейцарской компании. Гарантия на гаджет – 2 года.

Современная серия Polaris CordLess создана для активных родителей, которые заботятся о здоровом питании своих детей. Беспроводные гаджеты сделают приём пищи не просто полезным, но и необычным в любых условиях. Базовые овощи и фрукты, которые можно купить в любом магазине, или плоды с грядки превратятся в увлекательный перекус во время отдыха на природе для семьи с детьми.