Как сделать новогодний венок своими руками

Новогодний венок — традиционное украшение для дома, которое на Новый 2023 год можно сделать своими руками. Как правило, для изготовления такого декора используют елочные ветки. Но сегодня есть и более оригинальные варианты украшения из других материалов, как природных, так и искусственных.

Новогодний венок из бумаги

Даже из простой цветной бумаги можно сделать красивое новогоднее украшение. Мастер-класс несложный, интересный и подходит для детского творчества.

Материалы:

зеленая и красная бумага;

картон;

клей, ножницы.

Мастер-класс:

Из бумаги красного цвета подготовим квадрат со сторонами 20 см, по одной диагонали сгибаем его пополам.

Треугольник раскрываем и повторяем действие по второй диагонали.

По диагоналям делаем надрезы, но полностью деталь не разрезаем, а затем одну из частей обрезаем.

Противоположную к вырезанной части детали сгибаем вниз и подклеиваем в центральной части.

Переворачиваем деталь, противоположные ее стороны соединяем вместе, края обрезаем дугой. Кончики склеиваем в центральной части.

В нижней части вырезаем треугольник, формируем полоску, которой обкручиваем получившийся бантик. Концы ленточек сделаем острыми с двух сторон.

Из бумаги зеленого цвета подготовим полоску 7 на 30 см, сгибаем напополам, затем каждый край дважды пополам.

Деталь переворачиваем, складываем еще раз пополам оба края и такие же действия повторяем с обратной стороны. Получаются тонкие полоски по краям, формируем сгибы и в центральной части.

Разворачиваем полоску, собираем ее гармошкой. Один из краев скрепляем степлером, другой обрезаем под наклоном. И подготовим много таких деталей.

Из картона подготовим основу диаметром 26 см и с отверстием внутри диаметром 20 см.

Обклеиваем белой бумагой и под наклоном декорируем основу веточками из зеленой бумаги.

Бант украшаем большой белой полу-бусиной и приклеиваем его на новогодний венок.

Для поделки используем бумагу плотностью не меньше 160 г. Из бумаги плохого качества, которая мнется и быстро рвется, сделать красивую поделку не получится.

Из мишуры

На Новый 2023 год новогодний венок можно сделать из мишуры. При этом изготовить поделку можно в любом цвете. В данном мастер-классе венок будет в светлых серебристо-золотистых тонах.

Материалы:

картон;

мишура;

елочные игрушки;

шишки.

Мастер-класс:

Из картона подготовим основу для венка диаметром 40 см и шириной в 7 см. Для венка берем мишуру белого и серебристого цвета, полностью обматываем основу. Крепим на клей петельку, украшаем венок елочными игрушками и шишками.

Для декора используем елочные игрушки белых и серебристых цветов, можно добавить немного золота, а шишки покрыть краской нужного цвета или искусственным снегом.

Из шишек

Шишки — превосходный природный материал, из которого получаются самые необычные поделки. Также из них можно смастерить и новогодний венок, он получается красивый и атмосферный.

Материалы:

картон;

бумага, бумажный скотч;

льняная лента;

шишки сосны и лиственницы;

фетр;

искусственные ягоды;

сухоцветы;

сыпучие блестки.

Мастер-класс:

Для основы берем картон, рисуем кольцо нужного размера и вырезаем.

Для того, чтобы основа получилась объемной, берем обычную бумагу и бумажный скотч. К картонному кольцу прикладываем мятую бумагу и обматываем скотчем.

Сразу делаем небольшую петельку для подвешивания венка.

Основу обматываем льняной лентой, при этом каждый новый виток фиксируем клеем.

Для декора используем шишки сосны и лиственницы. И каждую шишечку фиксируем к основе на клей.

Между шишками крепим все крупные элементы декора.

Добавим венку немного блеска с помощью клеевого спрея и сыпучих блесток.

Для украшения также используем цветы из фетра. Для этого из материала волнообразными движениями вырезаем круг, и чем он будет больше по размеру, тем больше будет цветок.

Волнообразными движениями нарезаем круг в змейку. По мере приближения к центру отступаем чуть больше от края и делаем ленту немного толще.

Берем край змейки и начинаем сворачивать ее так, чтобы в результате получился чудесный цветок.

Украшаем венок цветочками из фетра и сухоцветами — гипсофила и лимоиума.

Перед тем, как использовать в работе шишки, их нужно хорошо просушить и выгнать жучков, если таковые имеются. Поэтому предварительно держим их в течение часа в духовке при 120 °С.

Из джута

Сегодня в творчестве очень популярен эко-стиль, то есть использование для поделок только натуральных материалов. И в таком направлении можно сделать необычный и красивый новогодний венок из джута.

Материалы:

плотный картон;

вата;

пергаментная бумага;

бечевка;

ветки ели, шишки;

хлопок;

сушеная рябина.

Мастер-класс:

Из плотного картона вырезаем кольцо нужного диаметра, наносим клей и полностью обклеиваем основу кусочками ваты. Полоской пергаментной бумаги шириной 5–7 см оборачиваем кольцо, края фиксируем клеем. Край бечевки крепим на клей к основе, плотно обматываем. Декорируем венок еловыми веточками, шишками, сушеными ягодами и любым другим украшением.

Для декора можно взять искусственные еловые веточки, но лучше именно живые. Можно выбрать веточки туи, они долго не осыпаются и сохраняют свой особенный аромат.

Из мешковины

Венок из мешковины — еще одна идея сделать своими руками необычное украшение на Новый 2023 год. Венок получается просто волшебным, такой декор непременно принесет в дом благостную атмосферу самого волшебного и чудесного праздника.

Материалы:

оцинкованная проволока;

мешковина;

декоративный лен;

кружево;

хлопок;

шишки, сухоцветы.

Мастер-класс:

От оцинкованной проволоки отрезаем кусочки нужного размера и формируем из них четыре кольца диаметром 130, 115, 100 и 85 см.

Концы отрезков загибаем и цепляем их друг с дружкой, кончики слегка поджимаем.

Из оцинкованной вязальной очень тонкой проволоки делаем перемычки. Кусочки длиной 80–100 см складываем несколько раз и подготовим 5 таких заготовок.

Подсовываем их под кольца, кончики загибаем, фиксируя внешние и внутренние кольцо. Фиксируем внешние кольца, сохраняя расстояние в 1,5 см.

Берем ленту мешковины шириной в 11–15 см и длиной в 20 м и от одной из перемычек начинаем плетение. Первую петельку вдеваем в нижний проем, следующую в средний, а затем вверх.

Ленту перекручиваем несколько раз, лепестки подвигаем к перемычке и далее проделываем тоже самое, то есть лепесток в нижний проем, средний и верх. Заполняем всю основу венка мешковиной.

Для двухцветного венка берем декоративный лен, разрезаем его на полосы шириной 13–15 см, соединяем полоски с помощью клея. И подготовим один моточек основного цвета длиной 12 м и дополнительного — длиной 6 м.

При плетении первый лепесток основного цвета вытягиваем в нижнем проеме. Второй лепесток основного цвета вытягиваем в верхнем проеме, а в проеме по центру вытягиваем лепесток дополнительного цвета. Перекручиваем ленту только основного цвета.

Для украшения одноцветного венка делаем бантик из кружева. Отрезаем полоску, складываем концы к середине, немного клея и складываем две половинки.

Затем еще немного клея с обратной стороны, чтобы отогнуть лепестки обратно, еще немного кружева, и бантик готов.

Для ажурного цвета понадобится кусочек кружева с неровной стороной, который собираем ниткой, соединяем концы и фиксируем.

Из обычного кусочка хлопка также можно сделать цветочек. Его складываем по принципу косой бейки, перегибаем уголочек и скручиваем.

Цветочки из кружева, хлопка и фетра, а также сухоцветы, отбеленные шишки и другой декор распределяем по венку. Если композиция устраивает, то все элементы фиксируем на клей.

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Из пихты

Традиционно новогодний венок делают из еловых веток, но лучше использовать именно пихту. Она не только приятно пахнет, но и не осыпается после высыхания. При этом украшение можно сделать на стену или на стол со свечами.

Материал:

веточки пихты;

пенопластовое кольцо;

бечевка;

шишки, сухоцветы;

кружево, перышки;

ягоды, бусины.

Мастер-класс:

Крупные ветки пихты разбираем на мелкие. Они будут двух видов: одинарные и более пушистые разветвленные. Раскладываем в две стопки.

К основе из пенопласта привязываем крепкую веревочку и начинаем крепить ветки. Берем стопку разлапистых веточек, прикладываем к лицевой части венка и крепко обматываем их веревкой посередине.

Для того, чтобы закрыть внешние и внутренние края, берем одинарные веточки. Также их прикладываем и крепко перетягиваем веревочкой.

Продолжаем крепить веточки к основе внахлест, разлапистые на лицевую, а одинарные на внешнюю и внутреннюю часть основы.

Три кусочка проволоки крепим к основанию свечи с помощью изоленты. Вставляем свечи в пенопластовую основу.

Украшаем венок сухофруктами, ягодами, шишками, бантиками из кружева, колокольчиками, перышками и любым другим декором.

Отбелить шишки до поделок очень просто. Заливаем их белизной и оставляем на несколько часов, после хорошо просушиваем. О запахе переживать не стоит, высушенные шишки хлоркой пахнуть не будут.

Из помпонов

Необычный новогодний венок получается из помпонов. При этом его можно сделать из одного цвета или разноцветным. Для украшения также можно использовать любой текстильный декор и елочные украшения.

Материалы:

плотный картон;

пряжа любого цвета;

елочные шары;

ленточка;

малярный скотч.

Мастер-класс:

На картоне чертим две окружности. В их центре рисуем еще окружности, только меньшего диаметра. Вырезаем и между двух окружностей делаем прорезь. Делаем еще две таких детали меньшего диаметра. Начинаем формировать помпон. Между двух деталей пропускаем нить, которая будет нужна, чтобы завязать помпон. Начинаем наматывать пряжу. Обрезаем нити и связываем ниточки, которые пропускали между картонными деталями. По краям разрезаем пряжу, туго натягиваем нить, связывающая помпон, на два узелка. Убираем картонные детали и при необходимости подравниваем помпон ножницами. Таким образом делаем нужное количество помпонов разного размера. На картоне размечаем большую окружность с маленьким внутри, это будет основа для венка. Для объема прикладываем к картонной основе мятую газету или бумагу, обматываем малярным скотчем. У помпонов обрезаем ниточки и приклеиваем на основу, чередуя большие и маленькие, а затем приклеиваем елочные шарики. Из двух атласных лент делаем бантик с подвесом и крепим к веночку, сам подвес — с обратной его стороны, а бантик — на лицевую сторону.

На диаметр венка в 20 см понадобится 26 помпонов, из них 10 больших и 16 маленьких. Вязальную нить можно использовать разных цветов и оттенков.

Итоги

Новогодний венок — очень красивое украшение на Новый 2023 год, и такую поделку стоит обязательно сделать своими руками. Ведь для подобного декора можно использовать любой материал, даже веточки лозы или пробки от вина.