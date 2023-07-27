Как сделать новогодний венок своими руками

Новогодний венок своими руками на Новый 2023 год — простые мастер-классы с пошаговым фото. Новогодний венок из бумаги, мишуры, шишек, джута, мешковины. Красивый венок из еловых веточек, помпонов.
Новогодний венок — традиционное украшение для дома, которое на Новый 2023 год можно сделать своими руками. Как правило, для изготовления такого декора используют елочные ветки. Но сегодня есть и более оригинальные варианты украшения из других материалов, как природных, так и искусственных.
Новогодний венок из бумаги
Даже из простой цветной бумаги можно сделать красивое новогоднее украшение. Мастер-класс несложный, интересный и подходит для детского творчества.
Материалы:
- зеленая и красная бумага;
- картон;
- клей, ножницы.
Мастер-класс:
- Из бумаги красного цвета подготовим квадрат со сторонами 20 см, по одной диагонали сгибаем его пополам.
- Треугольник раскрываем и повторяем действие по второй диагонали.
- По диагоналям делаем надрезы, но полностью деталь не разрезаем, а затем одну из частей обрезаем.
- Противоположную к вырезанной части детали сгибаем вниз и подклеиваем в центральной части.
- Переворачиваем деталь, противоположные ее стороны соединяем вместе, края обрезаем дугой. Кончики склеиваем в центральной части.
- В нижней части вырезаем треугольник, формируем полоску, которой обкручиваем получившийся бантик. Концы ленточек сделаем острыми с двух сторон.
- Из бумаги зеленого цвета подготовим полоску 7 на 30 см, сгибаем напополам, затем каждый край дважды пополам.
- Деталь переворачиваем, складываем еще раз пополам оба края и такие же действия повторяем с обратной стороны. Получаются тонкие полоски по краям, формируем сгибы и в центральной части.
- Разворачиваем полоску, собираем ее гармошкой. Один из краев скрепляем степлером, другой обрезаем под наклоном. И подготовим много таких деталей.
- Из картона подготовим основу диаметром 26 см и с отверстием внутри диаметром 20 см.
- Обклеиваем белой бумагой и под наклоном декорируем основу веточками из зеленой бумаги.
- Бант украшаем большой белой полу-бусиной и приклеиваем его на новогодний венок.
Из мишуры
На Новый 2023 год новогодний венок можно сделать из мишуры. При этом изготовить поделку можно в любом цвете. В данном мастер-классе венок будет в светлых серебристо-золотистых тонах.
Материалы:
- картон;
- мишура;
- елочные игрушки;
- шишки.
Мастер-класс:
- Из картона подготовим основу для венка диаметром 40 см и шириной в 7 см.
- Для венка берем мишуру белого и серебристого цвета, полностью обматываем основу.
- Крепим на клей петельку, украшаем венок елочными игрушками и шишками.
Из шишек
Шишки — превосходный природный материал, из которого получаются самые необычные поделки. Также из них можно смастерить и новогодний венок, он получается красивый и атмосферный.
Материалы:
- картон;
- бумага, бумажный скотч;
- льняная лента;
- шишки сосны и лиственницы;
- фетр;
- искусственные ягоды;
- сухоцветы;
- сыпучие блестки.
Мастер-класс:
- Для основы берем картон, рисуем кольцо нужного размера и вырезаем.
- Для того, чтобы основа получилась объемной, берем обычную бумагу и бумажный скотч. К картонному кольцу прикладываем мятую бумагу и обматываем скотчем.
- Сразу делаем небольшую петельку для подвешивания венка.
- Основу обматываем льняной лентой, при этом каждый новый виток фиксируем клеем.
- Для декора используем шишки сосны и лиственницы. И каждую шишечку фиксируем к основе на клей.
- Между шишками крепим все крупные элементы декора.
- Добавим венку немного блеска с помощью клеевого спрея и сыпучих блесток.
- Для украшения также используем цветы из фетра. Для этого из материала волнообразными движениями вырезаем круг, и чем он будет больше по размеру, тем больше будет цветок.
- Волнообразными движениями нарезаем круг в змейку. По мере приближения к центру отступаем чуть больше от края и делаем ленту немного толще.
- Берем край змейки и начинаем сворачивать ее так, чтобы в результате получился чудесный цветок.
- Украшаем венок цветочками из фетра и сухоцветами — гипсофила и лимоиума.
Из джута
Сегодня в творчестве очень популярен эко-стиль, то есть использование для поделок только натуральных материалов. И в таком направлении можно сделать необычный и красивый новогодний венок из джута.
Материалы:
- плотный картон;
- вата;
- пергаментная бумага;
- бечевка;
- ветки ели, шишки;
- хлопок;
- сушеная рябина.
Мастер-класс:
- Из плотного картона вырезаем кольцо нужного диаметра, наносим клей и полностью обклеиваем основу кусочками ваты.
- Полоской пергаментной бумаги шириной 5–7 см оборачиваем кольцо, края фиксируем клеем.
- Край бечевки крепим на клей к основе, плотно обматываем.
- Декорируем венок еловыми веточками, шишками, сушеными ягодами и любым другим украшением.
Из мешковины
Венок из мешковины — еще одна идея сделать своими руками необычное украшение на Новый 2023 год. Венок получается просто волшебным, такой декор непременно принесет в дом благостную атмосферу самого волшебного и чудесного праздника.
Материалы:
- оцинкованная проволока;
- мешковина;
- декоративный лен;
- кружево;
- хлопок;
- шишки, сухоцветы.
Мастер-класс:
- От оцинкованной проволоки отрезаем кусочки нужного размера и формируем из них четыре кольца диаметром 130, 115, 100 и 85 см.
- Концы отрезков загибаем и цепляем их друг с дружкой, кончики слегка поджимаем.
- Из оцинкованной вязальной очень тонкой проволоки делаем перемычки. Кусочки длиной 80–100 см складываем несколько раз и подготовим 5 таких заготовок.
- Подсовываем их под кольца, кончики загибаем, фиксируя внешние и внутренние кольцо. Фиксируем внешние кольца, сохраняя расстояние в 1,5 см.
- Берем ленту мешковины шириной в 11–15 см и длиной в 20 м и от одной из перемычек начинаем плетение. Первую петельку вдеваем в нижний проем, следующую в средний, а затем вверх.
- Ленту перекручиваем несколько раз, лепестки подвигаем к перемычке и далее проделываем тоже самое, то есть лепесток в нижний проем, средний и верх. Заполняем всю основу венка мешковиной.
- Для двухцветного венка берем декоративный лен, разрезаем его на полосы шириной 13–15 см, соединяем полоски с помощью клея. И подготовим один моточек основного цвета длиной 12 м и дополнительного — длиной 6 м.
- При плетении первый лепесток основного цвета вытягиваем в нижнем проеме. Второй лепесток основного цвета вытягиваем в верхнем проеме, а в проеме по центру вытягиваем лепесток дополнительного цвета. Перекручиваем ленту только основного цвета.
- Для украшения одноцветного венка делаем бантик из кружева. Отрезаем полоску, складываем концы к середине, немного клея и складываем две половинки.
- Затем еще немного клея с обратной стороны, чтобы отогнуть лепестки обратно, еще немного кружева, и бантик готов.
- Для ажурного цвета понадобится кусочек кружева с неровной стороной, который собираем ниткой, соединяем концы и фиксируем.
- Из обычного кусочка хлопка также можно сделать цветочек. Его складываем по принципу косой бейки, перегибаем уголочек и скручиваем.
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Из пихты
Традиционно новогодний венок делают из еловых веток, но лучше использовать именно пихту. Она не только приятно пахнет, но и не осыпается после высыхания. При этом украшение можно сделать на стену или на стол со свечами.
Материал:
- веточки пихты;
- пенопластовое кольцо;
- бечевка;
- шишки, сухоцветы;
- кружево, перышки;
- ягоды, бусины.
Мастер-класс:
- Крупные ветки пихты разбираем на мелкие. Они будут двух видов: одинарные и более пушистые разветвленные. Раскладываем в две стопки.
- К основе из пенопласта привязываем крепкую веревочку и начинаем крепить ветки. Берем стопку разлапистых веточек, прикладываем к лицевой части венка и крепко обматываем их веревкой посередине.
- Для того, чтобы закрыть внешние и внутренние края, берем одинарные веточки. Также их прикладываем и крепко перетягиваем веревочкой.
- Продолжаем крепить веточки к основе внахлест, разлапистые на лицевую, а одинарные на внешнюю и внутреннюю часть основы.
- Три кусочка проволоки крепим к основанию свечи с помощью изоленты. Вставляем свечи в пенопластовую основу.
- Украшаем венок сухофруктами, ягодами, шишками, бантиками из кружева, колокольчиками, перышками и любым другим декором.
Из помпонов
Необычный новогодний венок получается из помпонов. При этом его можно сделать из одного цвета или разноцветным. Для украшения также можно использовать любой текстильный декор и елочные украшения.
Материалы:
- плотный картон;
- пряжа любого цвета;
- елочные шары;
- ленточка;
- малярный скотч.
Мастер-класс:
- На картоне чертим две окружности. В их центре рисуем еще окружности, только меньшего диаметра.
- Вырезаем и между двух окружностей делаем прорезь. Делаем еще две таких детали меньшего диаметра.
- Начинаем формировать помпон. Между двух деталей пропускаем нить, которая будет нужна, чтобы завязать помпон. Начинаем наматывать пряжу.
- Обрезаем нити и связываем ниточки, которые пропускали между картонными деталями.
- По краям разрезаем пряжу, туго натягиваем нить, связывающая помпон, на два узелка.
- Убираем картонные детали и при необходимости подравниваем помпон ножницами. Таким образом делаем нужное количество помпонов разного размера.
- На картоне размечаем большую окружность с маленьким внутри, это будет основа для венка.
- Для объема прикладываем к картонной основе мятую газету или бумагу, обматываем малярным скотчем.
- У помпонов обрезаем ниточки и приклеиваем на основу, чередуя большие и маленькие, а затем приклеиваем елочные шарики.
- Из двух атласных лент делаем бантик с подвесом и крепим к веночку, сам подвес — с обратной его стороны, а бантик — на лицевую сторону.
На диаметр венка в 20 см понадобится 26 помпонов, из них 10 больших и 16 маленьких. Вязальную нить можно использовать разных цветов и оттенков.
Итоги
Новогодний венок — очень красивое украшение на Новый 2023 год, и такую поделку стоит обязательно сделать своими руками. Ведь для подобного декора можно использовать любой материал, даже веточки лозы или пробки от вина.