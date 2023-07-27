Беспроводной миксер Polaris: для тех, кто ценит свободу на кухне

Новейшая коллекция беспроводной бытовой кухонной техники Polaris CordLess позволяет готовить свои любимые блюда в любом месте: на даче, пикнике или даже пляже. Удобство использование и отличное качество несомненно обрадуют всех любителей готовить.
Новая беспроводная коллекция Polaris CordLess создана для тех, кто ценит функциональность. Готовьте на даче, пикнике или пляже. Теперь вашей кухней может стать веранда или берег озера. Все гаджеты – переносные и работают от аккумулятора. Больше никаких проводов на кухне и никаких ограничений для любителей готовить!
Готовьте много на одной зарядке
Один гаджетов в новой коллекции – миксер Polaris PHM 2024 CordLess для воздушных завтраков. Гаджет с беспроводной технологией обеспечит полную свободу действий на вашей кухне. Зарядите один раз и пользуйтесь несколько циклов. Смешайте тесто для блинчиков, сделайте картофельное пюре, а затем взбейте яйца и сахар для меренг. Больше не нужно стоять на одном месте возле розетки и зависеть от длины шнура. Готовьте там, где вам удобно!
Готовьте на даче
Отдельное удовольствие – иметь такой прибор в собственном доме или на даче. Можно наблюдать за своими детьми из окна, пока взбиваете крем для ягодного десерта. А если очень хочется, то можно это сделать вместе с малышами прямо на веранде. Беспроводная технология позволит комфортно готовить на кухне и за еë пределами.
Готовьте разные блюда
Миксер многофункциональный: он может взбивать и смешивать. Используйте венчик для создания десертов или молочных коктейлей. Венчики для перемешивания подходят для приготовления жидкого теста, пюре или соусов.
Готовьте удобно
Миксер имеет три скоростных режима и может работать до 30 минут без подзарядки. Световой индикатор подскажет, сколько времени у вас осталось для работы и когда нужно подзарядить устройство. Благодаря покрытию Soft Touch гаджет не скользит и его удобно держать в руке. Подставка идёт в комплекте, благодаря чему гаджет удобно хранить. Для комфортного пользования прибор оснащён кнопкой высвобождения насадок. Этот миксер не уступает по качеству и мощности проводным моделям. Гаджет создан под контролем швейцарской компании. Гарантия на гаджет – 2 года.