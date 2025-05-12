DIY-тренды в интерьере: как сделать пространство стильным своими руками

DIY в интерьере – больше не про экономию. Это способ добавить в пространство индивидуальности и осознанности. Самодельный декор не обязательно должен выглядеть как проект с Pinterest из 2015-го. Сейчас в тренде минималистичные, но выразительные решения: продуманные материалы, чистые формы, нестандартные акценты и текстуры.

Вот что актуально в 2025 году – и что вполне можно сделать самой без профильного образования.

1. Текстурная штукатурка и краска

Никаких ярких граффити или громоздких панно. Сейчас в моде спокойные стены, но с глубиной. Самый популярный прием – декоративная штукатурка или фактурная краска. Это может быть мягкий бетонный эффект, теплая известковая отделка или рельефные мазки, как будто от руки художника.

Наносить такие материалы не так сложно, как кажется – главное заранее протестировать технику на маленьком участке. В тренде оттенки глины, графита, молока, охры и пыльного розового.

2. Керамика ручной работы





Сделать кружку с нуля – больше не только про мастер-классы. Домашняя керамика – важный элемент интерьера. Это могут быть свечные подставки, органайзеры, блюда и просто декоративные объекты.

Если нет желания осваивать гончарный круг, подойдет самозатвердевающая масса. С ее помощью можно лепить простые формы в стиле wabi-sabi: немного асимметрии, натуральные цвета, матовая поверхность.

3. Мебель своими руками

DIY не всегда значит "вырезать из фанеры с нуля". Сегодня модно переделывать уже готовую мебель – особенно винтажную.

Самые популярные форматы:

– покраска комода в глубокий, насыщенный цвет (бордо, васаби, синий индиго)

– замена ручек и фурнитуры на латунь, керамику или состаренный металл

– обивка старых стульев тканью в трендовый принт или фактуру (например, букле или вельвет)

Это экологично, недорого и визуально "собирает" интерьер.

4. Свет как арт-объект



Настольные и подвесные лампы – еще одна зона для DIY. Сегодня в моде скульптурные светильники, как будто из арт-галереи. Их делают из проволоки, бумаги, гипса, текстиля.



Главное – не бояться неидеальности. Чем более нестандартной будет форма, тем интереснее. Если не хочется рисковать с электрикой, можно сделать декоративный абажур или торшер без подключения – как часть композиции.

5. Текстиль ручной работы

Волна интереса к рукоделию дошла и до интерьера. В тренде:

– мини-гобелены, которые можно повесить на стену

– подушки с ручной вышивкой или узорами из текстильной краски

– вязаные пледы и коврики в органичных цветах

Это способ добавить уюта, не перегружая пространство визуально.

DIY-детали в интерьере не должны кричать "я сделала это сама". Сегодня важен аккуратный, продуманный подход и ощущение, что все на своем месте. А еще – радость от процесса, ведь именно она остается с вами надолго.