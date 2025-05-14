Глина, солома, шерсть: новый культ натурального в интерьере

Натуральные материалы давно стали частью этичного и осознанного интерьера, но сейчас они выходят на новый уровень. Тренд смещается от "просто экологично" к "максимально аутентично". В моду возвращаются материалы, которые раньше считались слишком грубыми или неотделанными: шероховатая глина, жесткая солома, необработанная шерсть. В них – не только экология, но и ощущение настоящего, телесного, почти тактильного уюта.

Почему это не про деревенский стиль?

Главное отличие нового тренда – в подаче. Никто не призывает превращать квартиру в хижину. Здесь все про баланс: фактура рядом с лаконичностью, природный оттенок рядом с нейтральной палитрой, органика рядом с геометрией. Шерстяной плед на бетонной скамье, глиняная ваза на полированной столешнице, панно из тростника на чистой белой стене – вот как работает этот стиль.

Что используют сейчас?

1. Глина без глазури



Пористая, матовая, с природным оттенком – такая керамика сегодня на пике. Ее не красят, не полируют, и в этом весь смысл. Особенно актуальны предметы с мелкими дефектами формы: легкая асимметрия – это не ошибка, а тренд.



2. Солома и тростник

Материалы, которые раньше использовались для загородных домиков, теперь заняли место в городских интерьерах. Плетеные столы, абажуры, ширмы и даже кресла из тростника и соломы добавляют интерьеру "воздуха" и текстуры.

3. Необработанная шерсть

В моду входят ковры, покрывала и даже пуфы из натуральной шерсти, с длинным ворсом или, наоборот, грубой фактурой. Цвет – максимально природный: молочный, серо-бежевый, песочный. Главное – не вылизанный результат, а честность материала.

4. Землистые и "пыльные" цвета



Чтобы натуральные материалы не выглядели случайными, в интерьере используют близкую по тону палитру: охра, терракота, серо-зеленый, глинистый, бледно-желтый. Они поддерживают тему земли и делают пространство мягким.



5. Сенсорность как концепт

Все больше дизайнеров говорят о "сенсорном интерьере" – пространстве, которое приятно трогать, слушать и даже нюхать. Натуральные материалы как раз работают на все чувства: запах дерева, звук льняной скатерти, шероховатость необработанной керамики.

Как вписать тренд в интерьер?

Начните с деталей: замените стекло или металл в декоре на дерево, текстиль – на лен или шерсть. Добавьте одну крупную фактурную вещь, например, напольную вазу из необожженной глины. И не бойтесь несовершенства – оно и создает ту самую "живую" атмосферу, которую дизайнеры называют современной элегантностью.