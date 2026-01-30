5 цифровых инструментов, которые спасут ваши нервы перед ремонтом

Ремонт квартиры своими силами – задача волнительная и иногда стрессовая. Вдохновиться идеями из журнала мало: хочется точно рассчитать планировку, не промахнуться с цветом стен, подобрать подходящую мебель и визуализировать интерьер до начала работ. К счастью, сегодня существуют удобные программы для ремонта, помогающие снизить тревогу и избежать ошибок. Ниже – обзор пяти бесплатных (или условно-бесплатных) цифровых инструментов, которые станут вашими незаменимыми помощниками в планировке интерьера, подборе цветов и мебели, создании дизайн-проекта и визуализации интерьера онлайн.

Planner 5D – планировщик пространства и дизайна





Planner 5D – условно-бесплатное приложение и онлайн-сервис для 2D/3D-планировки интерьера на русском языке. Доступен на Android, iOS, а также в веб-версии (есть программы для Windows и macOS). Инструмент позволяет нарисовать план квартиры, расставить мебель и подобрать отделку практически в режиме онлайн. Встроенный каталог содержит тысячи предметов мебели, текстур и цветовых решений, поэтому даже новичок сможет создать реалистичный дизайн-проект – программа очень проста в использовании. После сохранения проект можно продолжить на любом устройстве через веб-интерфейс или поделиться им с другими. Главное – никаких хаотичных чертежей и прикидок "на глаз": Planner 5D помогает сделать точный план с правильными замерами, автоматически корректируя размеры и расстояния между объектами. Это значительно снижает риск ошибок в расчетах и избавляет от лишних волнений перед ремонтом.

Dulux Visualizer – подбор и примерка цвета стен





Dulux Visualizer – бесплатное мобильное приложение (Android, iOS) от известного производителя красок Dulux. Оно создано, чтобы вы могли примерить цвет краски на стены еще до покупки и убедиться, что оттенок идеально впишется в интерьер. Приложение поддерживает дополненную реальность (AR): достаточно навести камеру смартфона на стену, и выбранный цвет мгновенно "покрасит" ее на экране. Можно экспериментировать с разными оттенками, сравнивать палитры и сразу видеть результат в реальном времени. Кроме того, Visualizer позволяет выбрать цвет из окружающих предметов – например, понравился вам плед или картина, снимите их, и программа подберет похожий тон из каталога Dulux.

Pinterest – хранение идей и вдохновения





Pinterest – популярный онлайн-сервис и мобильное приложение (Android, iOS) для хранения и поиска визуальных идей. Это своего рода цифровая доска настроения, где вы собираете картинки интерьеров, мебели, декора, сделанные самостоятельно дизайн-проекты – все, что вдохновляет на ремонт. Сервис полностью на русском языке и бесплатен: нужно лишь зарегистрироваться. В основе Pinterest лежат так называемые пины – изображения с описанием, которые пользователи сохраняют на свои виртуальные доски по темам. Вы можете создать несколько досок – например, "Гостиная мечты", "Идеи для маленькой кухни" или "Цветовые сочетания" – и сохранять туда понравившиеся фото и картинки. Pinterest позволяет загружать собственные находки с других сайтов или добавлять фотографии напрямую. Со временем умная система рекомендаций начнет предлагать новые идеи на основе уже сохраненных изображений.

Canva – создание интерьерных коллажей (мудбордов)





Canva – условно-бесплатный десктопный и мобильный сервис графического дизайна (есть веб-версия, приложения для Android и iOS). Несмотря на славу инструмента для блогеров и маркетологов, программа отлично подходит для визуализации идей ремонта. С ее помощью можно буквально за пару часов сделать красивый мудборд – коллаж из изображений вашего будущего интерьера. Интерфейс поддерживает русский язык. В библиотеке есть готовые шаблоны мудбордов и коллажей, в том числе бесплатные, которые легко адаптировать под свой проект. Вы можете загрузить в Canva фотографии своего помещения, картинки мебели и декора, сохранить из интернета образцы цветов или материалов – а потом объединить все это на одном холсте. Сервис позволяет добавлять текстовые заметки, стикеры, цветовые палитры и другие элементы дизайна. В результате получится наглядное представление вашего дизайн-проекта: единый коллаж, отражающий настроение, стиль и основные детали интерьера.

Wildberries (поиск мебели по фото) – ваш шопинг-ассистент с ИИ





Порой мы видим где-то "ту самую" мебель – на просторах интернета или в чужом интерьере – и мечтаем найти такой же предмет для себя. Теперь для этого не нужно с тревогой обходить десятки магазинов. Крупные маркетплейсы, например Wildberries, внедрили поиск товаров по изображению на основе нейросети. Функция "Поиск по фото" экономит уйму времени: достаточно загрузить картинку понравившегося стула, светильника или любого другого предмета – и система найдет похожие товары в каталоге. В основе поиска – компьютерное зрение (AI), распознающее объект и его характеристики. Схожие модели (по форме, цвету, стилю) тут же отобразятся с ценами и ссылками на покупку.