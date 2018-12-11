Красивые трафареты на окна к Новому году 2019 для вырезания

Новый год – долгожданный праздник для всех. Сверкающие огоньки на улицах, огромные наряженные ели, красиво и ярко украшенные офисы и магазины – все это предсказывает, что до Нового года остались считаные денечки. Конечно, уже многие из хозяек составили меню на новогодний стол и украсили домашние помещения. А окна? Доставьте удовольствие не только себе, но и прохожим, украсьте окна трафаретами, делясь красотой с окружающими.

Создание праздника и сказки на стеклах – дело не затратное и весьма благородное, гости уже с порога получат праздничное настроение. Предлагаем интересные трафареты свинки на окна к Новому году 2019 для вырезания по бумаге формата А4.

Как вырезать и приклеить новогодний трафарет

Украшая окна своего дома, мы сами не замечаем, что повторяем традицию. С детства каждый из нас помнит, как нужно вырезать снежинки. Сегодня можно заметить на окнах целые произведения искусства. В магазинах можно купить специальные трафареты и пленку, которая, несомненно, облегчать процесс.

В статье будут предложены простые и доступные шаблоны для создания сказочного дизайна ваших окон. Воспользовавшись ими, вы с легкостью создадите свою новогоднюю историю и поделитесь с окружающими.

Выбор трафарета

Если вы впервые решили вырезать зимнюю сказку из бумаги, не стоит выбирать сложные рисунки и замысловатые сюжеты. Это задание будет интересно вашим детям, они-то точно выберут картинки и узоры, соответствующие их возрасту. Например, девочки очень любят вырезать балерину, елку, снежинки, мальчики – более сложные картинки. И что удивительно, они замечательно справляются. Поэтому это серьезное дело доверьте ребятне, они с большой серьезностью и ответственностью выполнят поручение.

Старайтесь вырезать точно в соответствии с трафаретом. Не беритесь за сложные шаблоны, вырезание пейзажа – это самый трудный процесс, обращайте внимание на толстые обводные линии.

Конечно, можно и самому нарисовать картину и сразу разместить ее на окне, но готовые трафареты не только помогут в задумке идеи, но и значительно упростит задачу, тем более что скачать бесплатно их можно. Если вы задумали композицию из мелких моделей, или сделать бумажную гирлянду из трафаретов, можно не пользоваться принтером, а просто копировать с монитора компьютера.

Распечатайте выбранный вами трафарет и перенесите на бумагу. Аккуратно вырежьте, мелкие детали удобно вырезать канцелярским ножом. Если ваша задумка предусматривает цветные варианты картинок, достаточно прикрепить с изнанки трафарета цветную бумагу.

Можно их потом раскрасить красками или фломастером, но учитывайте, если вы в дальнейшем будете свое произведение клеить на окна, оно может потечь. Поэтому раскрашенные трафареты и шаблоны красками вручную, лучше подходят для украшения стен, потолков и входных групп.

Заниматься изготовлением трафаретов или шаблонов лучше и удобнее на деревянной доске. Ну вот, осталось только приклеить нашу сказку. Лучше всего использовать мыльный раствор: он и клеит хорошо и смывается без проблем.

Мыльный раствор делается очень просто. Натираем мыло на терке или наливаем жидкий шампунь в миску, немного разбавляем водой. Если вы вырезаете шаблоны из салфеток, достаточно для приклеивания их будет чистой воды.

Еще один вариант приклеивания снежинок – при помощи молока. Обильно смачиваем молоком трафарет и приклеиваем к чистому стеклу, лишняя жидкость легко убирается туалетной бумагой или бумажными салфетками.

Если все же решили клеить трафареты к стеклу скотчем или ПВА, смыть их будет впоследствии легко спиртом или ацетоном.

Трафареты символа 2019 года

Разнообразные трафареты и шаблоны веселых и праздничных поросят помогут вам в подготовке к встрече Нового 2019 года. Картинки можно совмещать и комбинировать. Используя данные ниже заготовки, вы с легкостью сможете сделать праздничную картину в стиле «вытынанки», нарисовать рисунок зубной пастой, ну а любители объемного творчества без труда нанесут свои шедевры искусственным снегом.

Наша подборка шаблонов с поросятами подойдет и для простого вырезания на бумаге. Вам останется только разукрасить картину и вырезать, можно добавить от себя оригинальных и замысловатых узоров для украшения дома.

Клеить трафаретные рисунки нужно на чисто вымытые стекла и предварительно обезжиренные. Для этого чистые окна нужно протереть небольшим количеством спирта или водки.

Особой популярностью пользуются трафареты на окна к Новому году 2019 в виде снежинки, оленя, колокольчики. Так как имеют довольно простую схему вырезания, которой могут воспользоваться дети даже дошкольного возраста.

Снежинки для вырезания А4

Вам наверняка пригодятся данные варианты трафаретов для украшения не только окон, но и потолка и стен. Снежинки имеют небольшой размер, поэтому их легко можно перенести с экрана монитора не подключаясь к принтеру.

Для этого проложите чистый лист формата А4 к монитору с выбранным рисунком и обведите его простым карандашом. Вот и все, рисунок готов, осталось просто выреать его ножницами как показано на фото.

Наши шаблоны и трафареты будут отлично смотреться на окнах, напоминая легкую изморозь. Используем мы с этой целью обычную зубную пасту или гуашь.

Выбираем трафарет, переносим на бумагу, вырезаем. Готовим губку, зубную щетку, воду, зубную пасту или гуашь и тряпочку. Опускаем вырезанный шаблон в воду на 30-40 секунд. Прикладываем его к оконному стеклу и слегка разглаживаем, чтобы он плотно прилег. Тряпочкой собираем всю лишнюю воду вокруг снежинки. В чашке разбавляем зубную пасту, если желаете получить цветные снежинки, добавьте акварель или пищевой краситель. Берем зубную щетку и окунаем ее в жидкую кашицу разведенной зубной пасты, подносим к окну с трафаретом и начинаем разбрызгивать. Для этого достаточно провести пальцем по щетине. От щетки будут идти брызги, которые сформируют очень нежную и красивую снежинку. Зубную щетку можно заменить губкой, для этого ее достаточно промокнуть в раствор пасты и слегка дотронуться до шаблона.

Бумага формата А4 идеально подходит для рисования зубной пастой любых рисунков.

Украшение окон к Новому году трафаретами

Используя готовые трафареты и шаблоны можно сделать практически любое украшение к Новому году. Для создания трафаретов идеально подходит офисная бумага формата А4. Примените свою фантазию – это могут быть снежинки, поросята, Дед Мороз, Снегурочка, то есть все что угодно.

Можно сделать как отдельный рисунок, так и целую композицию.

Вашему вниманию представляем целую коллекцию простых шаблонов для трафаретов. Не любите пачкать оконные стекла, не беда. Окна можно украсить бумажными гирляндами, они будут смотреться очень эффектно. Сделать их не составит большого труда.

Вытынанки

Вытынанки – древнеславянское искусство вырезания различных узоров из бумаги. Для этого лучше всего подходит белая бумага.

Использование формата А4 для вырезания вытынанки на окна к Новому году 2019 необязательно должно быть посвящено символу следующего года. Это могут быть различные сказочные персонажи и герои мультфильмов.

При технике вырезания «вытынанки» используется канцелярский нож или маникюрные ножницы. В первую очередь вырезаются внутренние узоры, и только потом рисунок освобождается по конуру.

Техника несложная, достаточно быть внимательным и аккуратным. Для этого имеется большое количество рисунков и трафаретов. Лучше составлять композицию, например, из снежинок разного размера и разного рисунка. Выложите из них на стекле елочку или шторки. Такую елку можно украсить маленького размера снежинками из цветной бумаги, они будут заменять игрушки.

Готовый рисунок, крепится к стеклу обычным мыльным раствором.

Простые трафареты на окна к Новому году 2019, могут быть в виде Деда Мороза и Снегурочки, интересные, креативные поросята, несомненно, поднимут настроение домочадцам.