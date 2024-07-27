Современные обои для гостиной 2024: тренды и идеи дизайна

При обустройстве дома определенные детали имеют особенно важное значение. Если вы хотите создать свой интерьер в соответствии с последними модными трендами, вам стоит обратить внимание на современные обои для гостиной в 2024 году. Разнообразие материалов, дизайнов и цветовой палитры способно удовлетворить даже самый взыскательный вкус. В этой статье Клео.ру предлагает вам ознакомиться с самыми актуальными тенденциями.

Тренды в дизайне обоев для гостиной 2024

Современные обои – это то, что поможет вам выигрышно обустроить и обыграть пространство. При поиске подходящего дизайна не должно возникнуть никаких проблем, поскольку стилисты постарались сделать обои максимально разнообразными и способными удовлетворить любой вкус. Стильные обои для гостиной в этом году представлены такими актуальными тенденциями:

Сочетание текстур и стилей признано особенно трендовым. Примером такого решения выступает выделение одной стены, которую можно поклеить обоями, содержащими винтажные, геометрические или абстрактные орнаменты. В качестве акцентной стены отличным решением станут обои, содержащие имитацию фрески, графичные принты, акварельные рисунки. Остальные стены оставляют однотонными. Идеальным решением в этом случае станут нейтральные оттенки: бежевый, белый, серый.

К числу актуальных трендов также относится имитация на обоях натурального камня, рисунок батик, полоски, этно тематика, градиентные переходы.

Что касается текстур обоев, то особо трендовыми считаются льняные, шелковые, велюровые и бархатистые волокна, текстиль. Дополнительную глубину и роскошь придадут металлические вкрапления, расположенные на основном материале.

Остаются актуальными вилиновые обои, завоевавшие популярность благодаря своей долговечности, устойчивые к воздействию различных веществ и солнечных лучей.

При желании приобрести обои под покраску и провести эксперименты с цветовым оформлением гостиной станут находкой флизелиновые обои, на которых слабо выражен узор и рельеф. Благодаря свойствам этого материала его можно подвергать перекрашиванию даже несколько раз.

Выбор жидких обоев, представляющих собой сочетание целлюлозного порошка с красителями и прочими материалами, предоставит возможность в полной мере проявить фантазию и креатив при оформлении помещения. Покрытие имеет сходство с декоративной штукатуркой и смотрится невероятно эстетично. Дополнительными преимуществами станет отличная теплоизоляция и способность выдерживать перепады температур.





Как выбрать обои для гостиной: советы и рекомендации

Чтобы дизайн гостиной смотрелся максимально гармонично, при выборе обоев стоит учитывать определенные моменты. Некоторые дизайнерские приемы помогут скорректировать пространство, при необходимости добавить ему объема или напротив, сузить чересчур широкое пространство:

Если вам необходимо визуально расширить узкую комнату, добиться желаемого эффекта помогут обои с узором в виде всевозможных горизонтальных полос. Если же пространство нужно напротив, сузить, то выбирают обои с вертикальной полоской. Такой рисунок также создает и дополнительный эффект – визуально поднимает потолки.





Придать зрительного объема помещению поможет сочетание определенных принтов и расцветок. Примером выступает комбинация однотонных светлых обоев на одной стене и дополнение другой обоями с небольшими по размеру принтами. Стоит учесть, что рисунок не должен быть слишком мелким, поскольку есть риск создать ощущение ряби.





При выборе обоев с крупными узорами действует правило – они будут гармонично смотреться только в том случае, если помещение будет действительно объемным. В противном случае такой рисунок «крадет» пространство и визуально сжимает и без того небольшую комнату.





При выборе обоев также стоит учитывать и естественное освещение, которое поступает в комнату. Если свет падает из окон, выходящих на южную сторону, лучше подобрать обои в холодных тонах, которые добавят свежести. Если же напротив, окна выходят на северную сторону, предпочтительны обои в теплых оттенках, придающие дополнительного уюта.





Если в гостиной много окон, разделяющих пространство, стоит остановить свой выбор на обоях в монохромном исполнении или с легким ненавязчивым рисунком. В противном случае можно добиться эффекта чрезмерного «мельтешения».

Если гостиная примыкает к смежной комнате, будет лучше, чтобы обои в этих двух помещениях гармонировали и «перекликались» между собой.





Подведем итог

Если вы правильно подберете современные обои для гостиной в 2024 году, то действительно сможете сделать эту комнату лицом вашей квартиры. Ваш дизайн интерьера станет уютным, приобретет одновременно изысканные и практичные черты. Помните, что к оформлению этого помещения стоит подходить продуманно и взвешенно, лишь тогда вы сможете добиться желаемого эффекта.