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Уборка в стиле ретро: чем хозяйки пользовались до появления бытовых средств

Уборка в стиле ретро: чем хозяйки пользовались до появления бытовых средств

Ведение домашнего хозяйства всегда было делом непростым и энергозатратным: за уборкой, стиркой и глажкой и сегодня можно провести целый день, даже когда под рукой есть все необходимое. А представьте, с какими трудностями сталкивались наши мамы и бабушки, когда современные удобства были недоступны. Давайте погрузимся в прошлое и узнаем, чем они заменяли уже привычные нам бытовые средства.

Мытье посуды

Ежедневное мытье посуды в прошлом выглядело совершенно иначе – хозяйки использовали горчичный порошок для мытья тарелок и кастрюль. Наиболее трудозатратной являлась задача по очистке хрусталя, который потому и доставали лишь по особым случаям. Перед мытьем хрусталь замачивали в холодной воде, чтобы он не тускнел, а затем протирали подсиненным крахмалом и сушили шерстяной тряпкой. Привычные нам губки для мытья посуды не были распространены, поэтому хозяйки делали самодельные губки из старых капроновых колготок. Эти импровизированные средства не были такими удобными, как современные, но они справлялись со своей работой.

Уборка санузла

Благодаря инновационным формулам современных производителей, сейчас уборка санузла не отнимет у хозяйки больше 10 минут. Более того, бренды чистящих средств зачастую ставят в приоритет облегчение рутинных задач и удобство хозяйки в уборке. Например, у бренда Domestos есть линейка "Антиналет+блеск", гели которой обладают яркими цветами и удобным изогнутым дозатором, чтобы хозяйки могли видеть, куда наносят средство, более точно рассчитывать необходимое количество и достигать самые труднодоступные места.

До появления подобных бытовых средств обработка санузлов отнимала больше сил и времени, а иногда была даже опасной для здоровья. Например, для отбеливания туалета чаще всего применялась хлорная известь. Это средство, хоть и было эффективным, выделяло токсичные пары, которые могли причинить вред здоровью. Еще один необычный метод наших предшественников – смесь древесной золы и лимонной кислоты. Такой раствор приходилось заливать в унитаз на целые сутки, а потом сливать – только тогда санузел мог стать по-настоящему чистым.

Стирка белья

Фото: медиасток.рф

Представить себе стирку в советской России нетрудно, большинство вещей стирали вручную с помощью хозяйственного мыла. А вот для шерстяных вещей, в стирке которых сегодня мы применяем специальные кондиционеры, как например, "Ласка Восстановление", использовали обычный шампунь для волос. На Руси же стирка была не только трудоемким, но и потенциально опасным для жизни процессом. Прачки проводили долгие часы, стоя по колено в ледяной воде или в маленьких комнатах, используя ядовитые вещества, что часто приводило к серьезным заболеваниям. Стирка иногда использовалась как наказание для провинившихся крестьян – ее даже называли разновидностью каторги. Для стирки готовили специальный мыльный раствор "щелок", который приходилось настаивать в течении суток на древесной золе. Отбеливатели тогда еще не придумали, поэтому для этих целей использовали аммиак, высокое содержание которого, как известно, обнаруживается в мочевине. В ней и вымачивали белое белье.

Чистка ковров

Первый пылесос появился в 1868 году, но его использование было не столь простым и доступным. До массового распространения этой техники хозяйкам приходилось быть изобретательными. Очищению ковра способствовало натирание его горячим хлебом, а также в ход шли соль и сода. Для сохранения яркости изделия применяли хлороформ, который мог дать противоположный результат и даже испортить ковер. Для выведения пятен готовили раствор на основе коровьей желчи, а особенно хорошо с загрязнениями справлялся нашатырь. Этот химикат, хоть и был эффективен, требовал осторожности в обращении из-за своей токсичности. 

29 июля 2024, 02:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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