Фен – это прибор, который должен быть в арсенале каждой девушки. Это незаменимый помощник как в холодное время года, так и летом. Рейтинг лучших фенов для волос 2022 года поможет выбрать наиболее подходящую модель.

Galaxy GL4310

Данная модель фена имеет хорошее соотношение цены и качества. Несмотря на простой внешний вид, он положительно отличается высокой мощностью. Хороший функционал делает данный фен популярным среди профессиональных стилистов. При использовании особое внимание необходимо уделять режимам нагрева. Если не рассчитать мощность, можно легко пересушить волосы.

К дополнительным преимуществам модели также стоит отнести большую длину шнура – 2 м. Даже неудачное расположение розетки (например, в отеле на отдыхе) не помешает сделать укладку.

Преимущества : хорошая мощность, наличие насадки, различные режимы сушки, включая холодный обдув, большая длина кабеля.

: хорошая мощность, наличие насадки, различные режимы сушки, включая холодный обдув, большая длина кабеля. Недостатки: кнопки переключения скорости и режима нагрева тяжело различимы, шумный, простой внешний вид.

Рекомендуем перед покупкой фена проверить его работу в магазине.

Magio MG-169

Данная модель заинтересует любительниц стильных и практичных устройств. Помимо концентратора воздуха, в комплекте представляется и диффузор – специальная насадка, позволяющая формировать локоны при укладке и равномерно просушивать весь объем. Благодаря покрытию soft-touch фен не скользит и комфортно лежит в руке.

Заявленная производителям мощность – 2600 Вт, поэтому прибор одинаково хорош и для салона, и для домашнего использования. Три режима нагрева делают его подходящим для различных типов волос.

Преимущества : хороший внешний вид, насадка-диффузор в комплекте, покрытие софт-тач исключает случайное выскальзывание из рук, режимы для разных типов волос.

: хороший внешний вид, насадка-диффузор в комплекте, покрытие софт-тач исключает случайное выскальзывание из рук, режимы для разных типов волос. Недостатки: согласно отзывам, мощность прибора не соответствует заявленным характеристикам (на практике выдает не более 1800 Вт).

MOSER Protect 4360

Продукция данной компании отличается высоким качеством и функциональностью. Мощность этого фена, согласно техническим характеристикам, составляет 1500 Вт, этого вполне хватит для домашнего использования. Две насадки-концентратора и три температурных режима (холодный, теплый и горячий) позволяют сушить волосы быстро или деликатно. Если же времени в обрез, то справиться с задачей поможет интенсивный режим сушки.

Данная модель фена достаточно объемная и тяжелая, поэтому для поездок не подходит. Для этих целей лучше выбрать что-то поменьше.

Преимущества : хорошая мощность для домашнего использования, высокое качество сборки и материалов, длинный шнур питания, наличие насадки для длинных волос.

: хорошая мощность для домашнего использования, высокое качество сборки и материалов, длинный шнур питания, наличие насадки для длинных волос. Недостатки: большой вес (около 600 г) и размеры.

Xiaomi Mijia Negative Ion Hair Dryer

Данная компактная модель от известного китайского производителя легко лежит в руке и имеет интересный внешний вид. Складная ручка делает фен удобным для использования за пределами дома. Его можно брать с собой на отдых, много места прибор не займет.

Фен снабжен защитой от перегрева, что очень кстати, ведь он сильно греется при длительном использовании. Заявленная мощность – 1600 Вт, что позволяет быстро высушить даже длинные и сильно влажные волосы. Согласно отзывам пользователей, Xiaomi Mijia Negative Ion Hair Dryer очень тихий.

Преимущества : необычный и интересный дизайн, небольшой вес, складная ручка, не пересушивает волосы, хорошая мощность.

: необычный и интересный дизайн, небольшой вес, складная ручка, не пересушивает волосы, хорошая мощность. Недостатки: сильно греется.

При покупке необходимо уточнить, есть ли в комплекте адаптер. В базовой модели идет вилка питания американского образца.

Soocas H5

Лаконичная модель фена от китайского производителя «Сяоми». Главной особенностью прибора является оснащение крупными лопастями, это позволяет выдавать сильный воздушный поток даже при небольшой мощности. По заявлениям производителя, фен генерирует попеременно горячие и холодные струи воздуха. Такой подход оберегает волосы и кожные покровы от пересушивания и повреждения. Данная модель может работать в трех температурных режимах.

Фен оснащен ионизатором, который снимает статическое электричество, делает волосы мягкими и гладкими. В комплект входят 2 насадки: концентратор и диффузор. Последний, согласно отзывам покупателей, не очень удобный. На задней решетке установлена двухслойная сетка, защищающая двигатель от попадания пыли, волос и мелких частиц.

Преимущества : быстрая сушка волос, небольшой вес, компактность и наличие удобного чехла позволяют брать с собой в поездку.

: быстрая сушка волос, небольшой вес, компактность и наличие удобного чехла позволяют брать с собой в поездку. Недостатки: отсутствует петля для подвешивания, неудобный диффузор.

Некоторые модели имеют вилку китайского образца. Рекомендуем проверять это перед покупкой в магазине или уточнять у менеджеров.

BaByliss 6709DE

Данный фен отличается высокой мощностью (2100 Вт) и эргономичной формой. Керамические нагревательные элементы и профессиональный двигатель обеспечивают прибору большую долговечность. Фен имеет два тепловых режима (холодный или горячий поток) и два режима скорости. Управление осуществляется независимыми друг от друга кнопками на ручке.

Прибор снабжен функцией ионизации, что позволяет снимать статику, волосы приобретают гладкость и блеск, сохраняется естественная влажность. В комплект входят две насадки – концентратор с узким отверстием (6 мм) и диффузор для придания прическе объема. Длинный провод (2.8 м) позволяет использовать фен в профессиональных салонах и в условиях далеко расположенной розетки.

Преимущества : большая мощность, наличие концентратора и диффузора, длинный провод, эстетичный внешний вид и удобство использования.

: большая мощность, наличие концентратора и диффузора, длинный провод, эстетичный внешний вид и удобство использования. Недостатки: мало тепловых режимов работы, отсутствует средний уровень для деликатной сушки.

Braun HD 585

Данная модель фена от известного производителя бытовой техники отличается компактностью и удобством регулировки работы. Температурные режимы представлены тремя уровнями, а скорость – двумя. Инфракрасная система нагрева помогает распределять тепло равномерно и не пересушивать волосы во время работы.

Оснащен мощным двигателем на 2500 Вт, что позволяет использовать его не только в домашних условиях, но и в профессиональных салонах. Как и предыдущие модели рейтинга фенов 2022 года, Braun HD 585 имеет функцию ионизации воздуха, помогающую бороться со статическим электричеством. Насадка-диффузор очень широкая, позволяет быстро и равномерно просушивать волосы, создавать объем.

Преимущества : очень мощный, легкое управление теплом и скорость, низкий уровень шума, большой диффузор.

: очень мощный, легкое управление теплом и скорость, низкий уровень шума, большой диффузор. Недостатки: на задней решетке отсутствует защита, мелкие предметы и волосы могут попадать внутрь прибора.

Фен-щетка Philips HP8664 Volumebrush

Данный инструмент подходит для создания объемных и волнистых причесок. В комплект входит две щетки-насадки, предусматривающие автоматическое вращение. Они не спутывают волосы во время укладки. Пользователи фена отмечают его удобство, но при этом утверждают, что к нему нужно привыкнуть.

Режим бережной сушки позволяет укладывать волосы при оптимальной температуре, не боясь перегреть их. Мощность двигателя небольшая – 1000 Вт, что объясняется совершенно другим подходом к распределению воздуха и назначению.

Преимущества : набор из двух насадок для создания различных причесок, наличие защитных колпачков.

: набор из двух насадок для создания различных причесок, наличие защитных колпачков. Недостатки: занимает много места, отсутствует холодный режим, требует времени на привыкание к особенностям работы.

Beurer HC 25

Эта модель фена относится к категории дорожных. Небольшой вес и компактность позволяют брать его с собой на отдых и в поездку. Несмотря на малые габариты, прибор оснащен двигателем на 1600 Вт. Это позволяет с относительной легкостью сушить густые и длинные волосы.

Предусмотрено два тепловых режима и возможность ионизации воздуха. Из насадок в комплекте идет только концентратор.

Преимущества : легкий и компактный, наличие функции ионизации, защита от перегрева

: легкий и компактный, наличие функции ионизации, защита от перегрева Недостатки: быстро перегревается, отсутствует диффузор.

Philips BHD341

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Данная модель подойдет женщинам, которые хотят приобрести доступный, но высокомощный фен. Он снабжен двигателем на 2100 Вт, может подавать одновременно и горячий, и холодный воздух. Специальная насадка позволяет смешивать воздушные потоки для более деликатного высушивания волос. Также в комплектацию входит концентратор.

В возможности фена производителем заложено 6 режимов скорости и температуры. Это позволяет создавать для себя наиболее подходящие условия.

Преимущества : высокая мощность, доступность, 6 режимов работы, наличие насадки для смешивания воздуха и концентратора, хорошее качество сборки.

: высокая мощность, доступность, 6 режимов работы, наличие насадки для смешивания воздуха и концентратора, хорошее качество сборки. Недостатки: большой вес.

Подведем итог

Большое количество разных моделей создает сложности с выбором приборов. Рейтинг лучших фенов для волос 2022 года поможет определиться с устройствами для сушки волос и выбрать для себя наиболее подходящий.