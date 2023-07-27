Polaris запатентовал монопучковую насадку для электрической зубной щётки

Компания Polaris представила новую модель насадок для электрических зубных щеток. Данная насадка эффективно очищает межзубные промежутки, десневой край и труднодоступные участки вокруг брекетов, мостов и имплантов
Новая модель PETB 0701 TC уже одобрена СтАР (Стоматологической Ассоциацией России) для профессионального применения.
Монопучковая насадка выглядит как небольшая круглая щетка, способная деликатно очистить брекеты. Щетинки сделаны из синтетического гипоаллергенного материала – нейлона. У них закруглены края, что исключает повреждение эмали и дёсен. Благодаря особой запатентованной конструкции, насадка эффективно очищает межзубные промежутки, десневой край и труднодоступные участки вокруг брекетов, мостов и имплантов.
Скорость движения щётки от 31 до 48 тыс. пульсаций в минуту. Время работы таймера — две минуты. Прибор обладает индикатором уровня заряда, который может держаться до 60 дней. Уровень влагозащиты IPX7 позволяет промывать щетку под водой и чистить зубы в душе.
Зубная щётка Polaris PETB 0701 TC обладает пятью режимами работы. Sensitive — для мягкой чистки при ежедневном применении. Gum cure — для бережного массажа дёсен. Clean призван чистить зубы на профессиональном уровне. Рекомендуется пользоваться им один раз в неделю. Режим Polish — для интенсивной чистки канавок на зубах и межзубных промежутков с максимальным ирригационным эффектом. Такой функцией нужно пользоваться также не чаще одного раза в неделю. Кроме того, раз в месяц используйте режим отбеливания White, который эффективно удаляет поверхностные потемнения эмали.