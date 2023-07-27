Polaris запатентовал монопучковую насадку для электрической зубной щётки

Новая модель PETB 0701 TC уже одобрена СтАР (Стоматологической Ассоциацией России) для профессионального применения.

​

Монопучковая насадка выглядит как небольшая круглая щетка, способная деликатно очистить брекеты. Щетинки сделаны из синтетического гипоаллергенного материала – нейлона. У них закруглены края, что исключает повреждение эмали и дёсен. Благодаря особой запатентованной конструкции, насадка эффективно очищает межзубные промежутки, десневой край и труднодоступные участки вокруг брекетов, мостов и имплантов.

Скорость движения щётки от 31 до 48 тыс. пульсаций в минуту. Время работы таймера — две минуты. Прибор обладает индикатором уровня заряда, который может держаться до 60 дней. Уровень влагозащиты IPX7 позволяет промывать щетку под водой и чистить зубы в душе.

Зубная щётка Polaris PETB 0701 TC обладает пятью режимами работы. Sensitive — для мягкой чистки при ежедневном применении. Gum cure — для бережного массажа дёсен. Clean призван чистить зубы на профессиональном уровне. Рекомендуется пользоваться им один раз в неделю. Режим Polish — для интенсивной чистки канавок на зубах и межзубных промежутков с максимальным ирригационным эффектом. Такой функцией нужно пользоваться также не чаще одного раза в неделю. Кроме того, раз в месяц используйте режим отбеливания White, который эффективно удаляет поверхностные потемнения эмали.