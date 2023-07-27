Управляйте умной техникой Polaris со Smart Watch

Международный бренд Polaris сделал следующий шаг в развитии экосистемы умных приборов IQ Home. Особенно нововведение оценят владельцы Smart Watch, ведь теперь смарт-часы – не только умный будильник и пульсометр, но и пульт управления техникой IQ Home. Нужно лишь скачать приложение в App Store и Google Play.

Даже без телефона под рукой вы сможете запустить уборку с роботом-пылесосом, включить обогреватель, изменить интенсивность работы увлажнителя или подогреть воду в чайнике до нужной температуры. Владельцам Smart Watch доступно единое управление всеми устройствами, push-уведомления, оперативный доступ к статусу техники, в общем, все функции приложения, кроме рецептов и карты.

Благодаря постоянному совершенствованию приложения и гаджетов, приборы IQ Home работают и с голосовыми помощниками Алиса от Яндекса, Маруся от VK и Google-ассистентом.

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Скачайте и установите на смарт-часах приложение Polaris IQ Home. Авторизуйтесь и начните пользоваться своей техникой по-новому.