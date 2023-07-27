Любой хозяин стремится сделать питание своего домашнего питомца полезным и сбалансированным. Для этого стоит изучить рейтинг самых лучших кормов для стерилизованных кошек 2023 года. Грамотно подобрать питание особенно важно, учитывая, что после проведения операции изменится гормональный фон животного. Корм важно выбрать с учетом того, чтобы он не способствовал набору веса и обеспечивал насыщение питомца.

Как выбрать правильный корм для стерилизованных кошек: основные факторы, которые нужно учитывать

Хирургическое вмешательство может вызвать сильный стресс у кота или кошки. Учитывая это, питание должно быть специализированным, направленным на то, чтобы организм скорее восстановился, а животное в дальнейшем чувствовало себя хорошо. Питомец будет испытывать сильный голод, если увеличить объем привычной для него пищи, которая потреблялась до операции, можно вызвать ожирение. Чтобы этого не произошло, рекомендуется изучить рейтинг кормов и подобрать оптимальный вариант.

При выборе стоит остановиться на продукции, относящейся к категории премиум и суперпремиум-класса. Это корм, который содержит повышенное количество мяса, в нем отсутствуют вредные добавки. Подобная пища не способствует набору лишнего веса животного.

Сухой корм зачастую составляет основу повседневного рациона. Он обладает следующими преимуществами:

доступная стоимость;

экономия времени на приготовление пищи для животного;

широкий ассортимент, разнообразие вкусов;

сбалансированный рацион, содержащий необходимые витамины.

Однако сухое питание имеет и свои недостатки:

небольшое количество влаги. Чтобы компенсировать отсутствие жидкости, нужно постоянно подливать воду в миску кота или кошки;

запах и вкус, привлекающие животное, за счет чего оно может набирать вес, если не контролировать норму потребления.

Стерилизованному коту необходимо не только давать сухой корм, но и чередовать его с влажным. При покупке последнего надо обращать внимание на упаковку, поскольку отдельные виды производятся не в качестве основного рациона, а как деликатесные. Стоит отметить, что к недостаткам влажного корма относится отсутствие защиты от зубного камня.

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Рейтинг лучших кормов для стерилизованных кошек 2023

На рынке предлагается обширный ассортимент, среди которого хозяин подберет для своего питомца подходящий корм в 2023 году. К числу самых популярных вариантов, заслуживших доверие покупателей, относятся следующие.

Корм для стерилизованных кошек Royal Canin Sterilised 37

Сухой корм создан для взрослых животных от 12 месяцев до 7 лет. Он наделен такими характеристиками:

подойдет для животных, склонных к выпрашиванию корма, обеспечит насыщение на длительное время;

способствует поддержанию веса за счет умеренного содержания жиров;

содержит повышенный уровень белка, благодаря чему сохраняется мышечная масса.

Корм для стерилизованных кошек Hill's Science Plan Sterilised Cat Young Adult Chicken

Сухой корм разработан на основе формулы, позволяющей контролировать вес. Его преимущества:

изготовлен из компонентов, которые легко усваиваются организмом животного;

содержит L-карнитин, помогающий сохранить активность;

включает минералы, обеспечивающие здоровье мочевой системы;

поддерживает жизненные силы животного, содержит низкое количество жира.

Корм для стерилизованных кошек Acana Grasslands

Данный корм сделает рацион животного полноценным и сбалансированным. Среди его достоинств отмечают следующие:

включает мясо ягненка, утки, индейки, рыбу, яйца;

подойдет для животных любого возраста;

в составе отсутствуют красители и ароматизаторы;

фруктовые и овощные добавки, входящие в состав, способствуют улучшению процесса пищеварения, обеспечивают быструю выводимость пищи естественным путем.

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Корм для стерилизованных кошек Nutro Wild Frontier Indoor Kitten

Корм изготавливается на основе формулы, богатой белком. В него включены продукты животного происхождения, составляющие 70%. Корм способствует поддержанию энергии котов на должном уровне. В качестве вспомогательных компонентов включены микроэлементы, предотвращающие формирование камней в почках. Подобное питание способствует укреплению организма животного.

Корм для стерилизованных кошек Applaws Cat Dry Chicken

Беззерновой сухой корм наделен следующими преимуществами:

включены овощи и куриное мясо, служащее источником высококачественного белка;

отсутствие зерновых культур и быстрых углеводов;

содержание полезных компонентов DHA и EPA, источником которых выступает лососевый жир;

отсутствие консервантов и искусственных красителей;

содержание пивных дрожжей, обеспечивающих необходимое количество витаминов группы В.

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Как правильно перевести кошку на новый корм

Чтобы переход на новое питание прошел для животного максимально комфортно, важно придерживаться следующих правил:

После хирургического вмешательства нужно осуществлять переход от одного питания к другому постепенно, для чего смешивать новый и старый корм. При этом количество первого плавно уменьшают, а второго – увеличивают. На это отводится семидневный период. Рекомендуется подбирать корма одной фирмы, чтобы уменьшить стресс для животного.

Необходимо следить за тем, чтобы кот или кошка всегда имели доступ к чистой воде. Животному необходимо поддерживать уровень жидкости в организме.

Не помешает обратиться к ветеринару, который поможет рассчитать суточную порцию пищи и даст рекомендации относительно частоты кормления. Зачастую корм нужно давать 2-3 раза в день. Это особенно актуально для животных, склонных к выпрашиванию. Количество корма придется контролировать.

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Подведем итог

Рейтинг самых лучших кормов для стерилизованных кошек 2023 года поможет хозяину сделать оптимальный выбор для своего питомца. В результате получится подобрать корм, делающий рацион сбалансированным, что способствует сохранению здоровья животного.

Фото Клео.ру