В преддверии майских праздников: полезные гаджеты

Приближаются продолжительные выходные и долгожданные шашлыки на даче! Но перед тем, как отправиться в путь, нужно запастись всем необходимым, чтобы качественно отдохнуть. Собрали 5 гаджетов, которые обеспечат приятный отдых

Смартфон TECNO SPARK GO 2023

Первым делом, конечно, вам понадобится смартфон. И не только для связи – нужно будет запечатлеть яркие моменты, подсмотреть рецепт вкусных блюд в Интернете и включить любимый плейлист, чтобы послушать и подпевать вместе с семьей или друзьями. Отлично справится с этими задачами новинка от TECNO – SPARK GO. Большой объем внутренней памяти 64 Гб позволит сохранять многочисленные фото и видео, сделанные на ИИ-камеры с диафрагмами f1,8 и f2,0, а ОЗУ в 6 Гб с учетом виртуальной, обеспечит высокую производительность в режиме многозадачности. На большом 6.6-дюймовом HD+ экране будет удобно смотреть фильмы, если вдруг заскучаете, а благодаря адаптивной подсветке и функции защиты зрения вы не будете беспокоиться о здоровье глаз. С емким аккумулятором в 5000 мАч можно не волноваться о заряде батареи даже в форс-мажорах.

А как быть, если вы часто забываете свой смартфон в другой комнате и из-за этого пропускаете важные звонки? Или не можете быстро его найти, когда он срочно нужен? Удобные смарт-часы Kieslect Kr PRO станут верным помощником и всегда будут “на подхвате”. Их главное преимущество – они могут принимать и совершать звонки, синхронизируясь с вашим смартфоном, а также отправлять и получать сообщения. Кроме того, с их помощью можно быстро найти свой телефон через специальное приложение, сделать фото на смартфон на приличной дистанции, включить любимый плейлист и даже поиграть в игры. Помимо определения физической активности (пульс, продолжительность сна и т.д.) часы поддерживают 70 тренировочных режимов (есть и рыбалка, и йога, и дартс!), а также не боятся ни воды, ни пыли – поэтому с ними спокойно можно отправиться к речке. Батарея в 280 мАч продержат ваши часы до 168 ч. в обычном темпе и до 240 ч. в режиме ожидания.

Кнопочный телефон Philips Xenium E6500

Идеальное решение для поездок, активного отдыха и путешествий. Несмотря на компактные размеры, моноблок оснащен немаленьким экраном диагональю 2,4” и аккумулятором емкостью 1700 мАч. В сочетании с запатентованной энергосберегающей технологией он позволяет добиться от телефона удается до трех недель работы на одном заряде. У модели целых два слота для nano SIM-карт - а значит, можно одновременно использовать личный и рабочий, домашний и местный номера. Телефон поддерживает частоты стандарта 4G, а также технологию передачи данных VoLTE, которая в несколько раз улучшает качество звука во время телефонных разговоров. Встроенное ПО содержит все необходимые для каждодневного использования программы. А на верхней грани расположен яркий фонарик, который точно оценят любители отдыха на природе.

Робот-Пылесос Neatsvor X600Pro

Пропылесосить слой пыли в дачном доме после зимней спячки или убраться после бурных майских праздников? Выручит робот-пылесос Neatsvor X600Pro, который поддерживает и влажную и сухую уборку. Стильный дизайн, бесшумный режим, удобство в использовании и настраивании девайса. Мощность всасывания 6000 Па позволит тщательно прибрать дом, а благодаря лазерной навигации 4.0 LDS и компактности робот достигнет даже труднопроходимые места. Вместительный объем контейнеров для пыли 0.6л. и для воды 0.35л. хватит на большое количество уборок, а емкий аккумулятор позволит сохранять автономность до 150 минут. Присутствуют также различные режимы – быстрая уборка, движение вдоль стен, движение по спирали, местная уборка, а также множество дополнительных функций – например, таймер, программирование по дням недели и ограничение времени уборки.

Мини-вибратор Mephona

Ну а если для дачи есть особенные планы, полезным может оказаться силиконовый мини-вибратор Mephona от Le Frivole. Длина игрушки составляет 11,7 см с диаметром в 2,5 см. Ее уникальные режимы вибрации и возможность использования под водой делают ее еще более привлекательной. Всего 35 минут зарядки обеспечат целых 60 минут удовольствия. В комплекте с вибратором идёт DC зарядка и фирменный мешочек для хранения.