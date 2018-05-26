Посадка и уход за пионом древовидным

Необычайной красоты кустарник, укрытый большими цветами, диаметр которых достигает 12-20 сантиметров, не может не привлечь внимание окружающих. Цветущие бутоны самой разнообразной окраски еще и благоухают приятным сладким ароматом. Такое чудо в саду называется пионом древовидным.

Посадка и уход за цветком в открытом грунте занимает немного больше времени, чем уход за его привычным для нас травянистым собратом. Но зная нехитрые секреты ухода за китайским уроженцем, можно любоваться растением долгие годы. А продолжительность жизни этого кустарника довольно долгая, лет 20 – это как минимум. У себя на родине отдельные экземпляры достигали столетнего возраста.

Выбор саженца

Многие неудачи начинающих садоводов связаны с незнанием особенностей некоторых разновидностей древовидного пиона. Информация в местах продаж, чаще всего ограничивается перечислением отличий внешнего вида сорта. Мы вам расскажем, на что еще нужно обратить внимание, при выборе растения для посадки.

Корнесобственный или привитый? Вопрос о том, какая разновидность лучше не стоит – оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.

Саженцы с собственными корнями легко определить по корням ниточкам, которые составляют в диаметре не более 8 мм, разветвляются многочисленными и длинными щупальцами.

Плюс корнесобственных саженцев в том, что они более жизнестойкие, долгоживущие, устойчивы к холодам. Их можно легко размножать делением корневища. Минус – цветение такого куста вы не увидите раньше, чем через 4-5 лет.

Для быстрого получения цветоносов пионы-кустарники «подсаживают» к корням обычных пионов садовых. В этом первая особенность внешнего вида саженца – его корни короткие и толстые. Плюс привитых пионов древовидных в том, что любоваться изящными бутонами можно даже в год посадки. Растение произрастает очень быстро, имеет пышные большие цветы. Минус – растение не так долговечно, так как неродные корни со временем загнивают, а пересадку и деление куста они не переносят.

Что посоветовать? Оптимальный вариант – посадить обе разновидности, пока одна будет благоухать, другая подрастет и наберется силы.

Время посадки

Еще одно отличие, которое влияет на время посадки в открытый грунт и дальнейший уход за пионом древовидным, заключается в том, как доставлены корневища на продажу.

Корни, которые продают в емкости с субстратом, можно высаживать как весной, так и осенью. Высаженный весной пион может показать первое цветение в тот же год.

Время посадки саженцев с оголенными корнями: август – сентябрь. Весенняя посадка в этом случае приведет к плохому приживлению и длительному периоду без цветения.

Что делать, если вы уже приобрели по незнанию открытый корень пионового куста весной? Не расстраивайтесь, посадите его в обычный горшок для комнатных растений с питательным грунтом, отверстиями для стока и дренажем. До наступления подходящего периода для посадки емкость с корнями держат в затемненном прохладном месте с минимальным поливом, чтобы наращивались корни, но не развивались побеги как можно дольше.

Выбор места для кустарника

Уход за пионом древовидным в открытом грунте начинается с выбора наиболее удачного места для посадки. Это растение любит открытые солнечные участки с максимальной защитой от ветров. Выберите для него место, вдали от высоких строений и деревьев, но не на сквозняке.

Хорошо, если куст будет находиться на некотором возвышении. Длительность жизни пиона древовидного на вашем участке будет зависеть и от состава грунта. Оптимальный вариант – суглинки. Излишне рыхлую и песчаную почву нужно разбавить глиной, торфом, дерном, глинистую – песком, торфом и перегноем.

Как посадить пион правильно

Лунка для посадки должна быть обширной, не менее чем 70х70 см в ширину и глубину. Для дренажа на дно лунки засыпают примерно на 20 см битый кирпич, гравий, песок. Половину вынутого грунта полезно будет смешать с удобрениями, для этой цели подходят суперфосфаты, сульфат калия, доломитовая мука. Засыпать эту смесь на дно и утрамбовать. Остальную землю с перегноем выложите легко, уложите на нее корни и залейте большим количеством воды. Подождите немного, пока вода впитается и присыпьте остальным грунтом так, чтобы шейка корня получилась вровень с поверхностью.

Посадку нескольких кустов проводите на расстоянии не менее, чем 1,5-2 метра друг от друга.

Уход за растением

Как видим, посадка древовидного пиона не составляет особой сложности, также и уход за ним в открытом грунте мало чем отличается от ухода за обыкновенным травянистым пионом.

Полив проводят в среднем 2-3 раза в месяц большим количеством воды. В жаркую пору это сделайте чаще, в середине августа постепенно прекращайте. В дождливое лето растение может обходиться и без дополнительного полива. Чтобы предотвратить загнивание стеблей, своевременно удаляйте сорняки вокруг них, и как можно чаще рыхлите грунт. Мульчировать не нужно, древовидные пионы этого не любят. Исключение составляет легкая присыпка перегноем. В период активного роста и формирования бутонов растение требует подкормки удобрениями со значительным содержанием калия и фосфора. Вносят подкормку перед поливом. Разросшийся куст требует обрезки. Ее проводят весной, обрезая верхушки стеблей до первой живой почки. После цветения удаляют отсохшие бутоны с частью стебля, примерно в 2 сантиметра. Для зимовки куст древовидного пиона готовят так: ветки аккуратно поднимают, подвязывают и накрывают мешковиной или другим подобным материалом. Корни укрывают толстым слоем лапника или сухих листьев.

Размножение

Как уже было сказано выше, размножать делением куста можно пионы, которые выращены на собственных корнях. Делают это не ранее, чем через 5-6 лет укоренения основного куста, который выкапывают полностью и делят на части.

Не менее распространен способ рассаживания с помощью отводок. В период активного развития, обычно это в мае, один из побегов наклоняют и сильно присыпают землей. За лето такой отводок укореняется, и осенью его пересаживают на постоянное место.

Не так часто используют селекционеры и очень опытные садоводы такие способы, как, прививка, воздушная отводка и размножение семенами.