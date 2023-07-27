Новогодние подарки, которые вы будете рады получить на новый год

Кто сказал, что на Новый Год дарят подарки только друзьям и родственникам? Себя тоже важно порадовать подарком. Кто как не мы сами знаем, что нам нравится. Предлагаем 10 вариантов подарков, которые будут поднимать настроение и улучшать самочувствие весь год от эксперта в области здорового сна и легкого пробуждения, компании Askona.

Постельное белье Maco Sateen

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Постельное белье Maco Sateen

Комплект постельного белья Askona Comfort Maco Sateen, выполненный из натурального 100% хлопка мако-сатина, создан для того, чтобы ваш сон был самым крепким и сладким. Превосходное качество и показатели износостойкости ткани плотностью позволят наслаждаться использованием постельного белья долгое время, а мягкость и гладкость материала подарит незабываемые ощущения. Изюминка данной коллекции - аккуратный декоративный кант по всем сторонам наволочек и пододеяльника. Коллекцию можно дополнить хлопковыми покрывалами Askona Home, созданными в тех же цветовых решениях.

Комплект одеяло и подушка Silver Goose

Одеяло

Одеяло из натурального гусиного пуха Silver Goose. Наполнитель обработан серебром. Защитный антибактериальный состав Silver+ содержит ионы серебра, которые создают естественную антибактериальную защиту в отношении широкого спектра бактерий и пылевых клещей.

Подушка

Уникальная подушка 2 в 1 серии Silver Goose поперечно разделена на две камеры: одна камера – мягкая, вторая – упругая. Уникальное сочетание наполнителя в изделиях данной коллекции позволит вам пользоваться двумя подушками, приобретая при этом только одну. Состав такой же, как у одеяла.

Умная лампа Smart Nox

Умная лампа Smart Nox

«Умная» лампа Smart Nox с функцией ароматизации помещений. Система состоит из мобильного приложения Sleepace и самой лампы-ароматизатора. Smart Nox, помимо мягкого рассеянного света и умиротворяющих мелодий, может производить ароматы цветущего сада, что поможет быстро расслабиться и заснуть. Встроенный смарт-будильник начинает заранее готовить вас к пробуждению, что позволит проснуться легко и без стресса. Приложение для смартфона Sleepace собирает данные об окружающей обстановке, анализирует ее влияние на ваш сон и предоставляет вам рекомендации. Следуя им, качество вашего сна становится в разы лучше. Успокаивающие звук и cвет помогают легко заснуть. Волны света особенного красного спектра способствуют выработке мелатонина. Специально разработанные мелодии адаптируют ваши биологические часы и оказывают положительное влияние на качествовВашего сна.

Трекер для сна

Трекер для сна

Трекер Sleepdot – умное устройство для мониторинга сна. Поможет контролировать качество сна, легче засыпать и просыпаться. Запатентованные успокаивающие мелодии и звуки настроят на комфортное расслабление и приятное пробуждение. Sleepdot работает через мобильное приложение Askona Sleep (доступно для IOS 11.2 и Android 6.0 и выше), которое автоматически генерирует ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты о качестве сна. Трекер анализирует циклы и фазы сна, определяет качество отдыха, отслеживает температуру и влажность в помещении – выявляет оптимальные внешние факторы для сна, фиксирует движения спящего и их влияние на сон.

Массажер для ног

Массажер для ног

Массажер Askona Performance Muscle Shock Foot с пультом – это портативный миостимулятор-тренажер для ног, который позволит вам расслабить мышцы, снять напряжение и отечность, облегчить болевые ощущения, улучшить кровообращение без посещения массажного кабинета. При помощи специальных электродов, расположенных внутри массажера, посылаются электрические импульсы к нервным окончаниям, которые воздействуют на мышечную ткань и суставы, избавляя их от болей и усталости. Миостимулятор-тренажер может быть также использован для профилактики ощущений покалывания и холода в ногах. Он возвращает подвижность суставов, способствует быстрому восстановлению после травм и укреплению мышц свода стопы, восстанавливает нормальное давление, улучшает сон.

Диффузор Bergamot, Vetiver & Patchouli/Бергамот, ветивер и пачули

Диффузор

Вдохнув этот аромат, вы ощутите лёгкий, сладкий, немного терпкий аромат бергамота, какой-то по-особенному дымно-горьковатый и наполненный тайной. Он сплетается с ароматом пачули, - насыщенным, проникнутым влагой. Аромат пачули — это аромат самой природы, который можно ощутить вечером, когда заходит солнце, и воздух проникнут дивным благоуханием трав. Богатые оттенки запахов смешиваются с ароматом ветивера — глубоким, насыщенным лесными и дымчато-землистыми нотами. К этой гамме примешивается свежий цитрусовый аромат грейпфрута и лимона, проникнутый горьковатой кислинкой, который дополняется ароматом мускатного ореха с нотами лаванды и свежей зелени.

Увлажнитель воздуха Easy care

Увлажнитель воздуха Easy care

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Easy Care помогает создать здоровый микроклимат в вашем доме, поддерживая необходимый уровень влажности помещения. Сухой воздух, особенно летом и в период отопительного сезона, может значительно повлиять на общее самочувствие человека, вызвать головную боль, сухость кожи, нанести значительный вред иммунитету. Кроме того, в недостаточно увлажненном помещении бытовая пыль циркулирует активнее. Эту проблему с легкостью решит ультразвуковой увлажнитель воздуха Easy Care, который, при помощи высокочастотных ультразвуковых колебаний, расщепляет воду в мельчайшую водяную пыль, превращая ее в прохладный туман. Распыленные в воздухе микрочастицы воды настолько малы, что они не оседают на поверхность, а удерживаются в воздухе до полного их растворения, что и позволяет повысить естественную влажность помещения.

Журнальный столик

Журнальный столик

Стильный и компактный приставной журнальный стол Odin для кровати. Устойчивый и функциональный, Odin безупречен для спальни: металл не выделяет вредных веществ, не боится температурных изменений, влаги и ультрафиолета. Открытые боковые части и задняя спинка создают ощущение легкости и сохраняют свободное пространство. Odin эффектно дополнит интерьер и сделает его более комфортным для отдыха и работы дома. Стол незаменим для утреннего кофе и завтраков в постель, при просмотре любимых фильмов или чтении. На столешницу без опасения можно ставить горячие предметы.

Плед Linen

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Плед Linen

Вязаный плед Linen цвета льна привнесет нотку тепла и уюта в Вашу спальню или гостиную. Благодаря оригинальному узору в виде аранов плед прекрасно впишется в любой интерьер комнаты и станет его украшением. Плед очень мягкий и невероятно нежный на ощупь. Вам будет очень приятно укрыться им и провести уютный вечер с чашечкой кофе и любимой книжкой.

Книга «Всем спать» Романа Бузунова и Софии Черкасовой

Книга «Всем спать»

Эта книга, написанная лучшими российскими сомнологами, объяснит, как устроен сон и зачем мы спим, поможет организовать образ жизни так, чтобы вы хорошо высыпались, даст более 300 советов по улучшению сна на разные случаи жизни, расскажет об основных болезнях и нарушениях сна. Авторы дают простые и эффективные советы по образу жизни, гигиене сна и спальни, которые позволят вам сохранить или восстановить здоровый сон.