Как попробовать все за новогодним столом и не пожалеть об этом?

Впереди Новый год, а значит нас ждут застолья и вкусная еда, а также угрызения совести из-за съеденного и опасения не влезть в любимые джинсы после новогодней ночи. Разбираемся, как провести праздники без тревоги и чем здесь могут помочь умные гаджеты.

Начнем с хороших новостей: от одного-единственного новогоднего застолья поправиться невозможно. Даже если вы объелись так, что можете только лежать и дышать (с трудом) — это никак не скажется ни на весе, ни на очертаниях фигуры. Обнаруженные наутро после новогодней ночи полтора неучтенных кило — это, скорее всего, вода, которая задержалась в организме из-за соленой пищи и алкоголя. Она быстро уйдет, как только вы вернетесь к привычному питанию.

В случае с новогодними застольями опасаться стоит не лишнего веса, а резкой смены рациона, особенно если вне праздников вы придерживались принципов рационального питания. В этом случае от салатов с майонезом, запеченной свинины и торта с кремом может стать действительно плохо — организму будет трудно справится с нагрузкой. Но и этого можно избежать — достаточно есть всего понемногу: если это салат — берите четверть обычной порции, если мясо или торт — то маленький кусочек. При таком подходе получится попробовать все, что хочется, не остаться голодным и при этом не перегрузить ЖКТ.

А что, если планируется сначала корпоратив, потом праздник дома, а затем — многочисленные встречи с родными и друзьями за накрытым столом? В этом случае к середине января действительно есть шанс не застегнуть любимые джинсы. Есть простой выход — больше двигаться! При этом совсем не обязательно проводить новогодние каникулы в спортзале, достаточно вести активный образ жизни: убраться дома после ухода гостей, сходить в магазин пешком, покататься вместе с детьми на горке, погулять по празднично украшенным улицам города.

Но как понять, достаточно ли физической активности, чтобы компенсировать все съеденное? Тут на помощь приходят носимые гаджеты — например, умные часы Amazfit. У них есть множество функций: мониторинг здоровья, отслеживание менструального цикла, сна и тренировок, отображение уведомлений со смартфона и многое другое. Но в новогодний сезон полезнее всего оказывается способность умных часов Amazfit учитывать общий уровень физической активности. Эта функция называется PAI (personal activity index) и представляет собой сводную цифру, которая увеличивается при возрастании физической нагрузки. Часы учитывают абсолютно всё: и уборку, и прогулки, и поход по магазинам. Всего один взгляд на экран — и становится понятно, достаточно ли вы двигались или стоит еще пару раз прокатиться с горки, чтобы компенсировать съеденный торт. Одним словом, праздничный сезон — отличный повод обзавестись полезным гаджетом, тем более что в преддверии Нового года умные часы Amazfit можно будет купить с приятной скидкой в магазинах сети Ситилинк.

Обратите внимание на стильные и изящные Amazfit GTS 4 mini, которые можно подарить себе любимой, строгие GTR 4, которые подойдут любителям классических хронометров или минималистичные Bip 3 — одну из самых доступных моделей бренда (со скидкой она станет еще дешевле). Распродажа Amazfit уже стартовала и продлится до 8 января, но самые популярные модели наверняка раскупят раньше, так что есть смысл поторопиться, чтобы в Новом году следить за фигурой и здоровьем с помощью классного высокотехнологичного гаджета.