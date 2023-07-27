Дома как в салоне: компания Dreame снизила цены на фен Hair Artist в преддверии праздников

Компания Dreame Technology, специализирующаяся на выпуске умной бытовой техники, презентовала новую линейку фенов Dreame Hair Artist. И вот в преддверии праздников производитель снижает цены на эти модели.
Всего месяц назад компания Dreame Technology, специализирующаяся на выпуске умной бытовой техники, представила интеллектуальный фен Dreame Hair Artist. Он способен обеспечить профессиональный уход за волосами в домашних условиях и помочь сделать салонную укладку самостоятельно.
Такой функционал особенно актуален перед новогодними каникулами — ведь будет много мероприятий и поводов сделать особенную прическу. Поэтому в Dreame решили снизить рекомендованную стоимость фена Hair Artist на период до 31 декабря 2022 года. Теперь она составляет 14 990 ₽ вместо 19 990 ₽.
Этот фен претендует на звание одного из лучших полезных подарков.
Разработчики наделили гаджет целым рядом технологий:
- Уход — бережное высушивание волос без перегрева. Интеллектуальная система контроля поддерживает воздушный поток на уровне 57 °C и эффективно предотвращает образование секущихся концов, повреждение и выцветание волос, позволяя сохранить их здоровье и гладкость.
- Быстрое высушивание волос. Облегчите уход за волосами и тратьте на него меньше времени благодаря функции быстрой сушки за 3 минуты.
- Формирование идеальной укладки без пушащихся волос. Встроенная технология отрицательно заряженных ионов помогает справиться с возникновением статического электричества на волосах и повысить эффективность ухода.
- Стильный дизайн фена, удостоенный двух мировых наград в области индустриального дизайна: Golden Pin Design Award и Red Dot Design Award. Эстетика цвета и материалов, функционал и компактный размер создают неповторимые впечатления и ощущения при использовании Dreame Hair Artist.
- Удобство использования и маневренность. Благодаря эргономичной конструкции фен удобно держать в руке и управлять им во время сушки.
- Отсутствие яркого шума. Инженеры сбалансировали работу мотора таким образом, чтобы он был почти бесшумным. Теперь не надо переживать за дискомфорт окружающих и пропущенные звонки на телефоне.
- Разнообразие вариантов укладки. В комплекте фена идут сменные магнитные насадки, изготовленные из термостойкого изоляционного материала: одна насадка обеспечивает выпрямление волос, а вторая предназначена для более легкой укладки.
“Мы стремимся, чтобы наши клиенты пользовались качественной и инновационной техникой, которая делает их жизнь лучше. Инновационный фен Dreame Hair Artist разработан, чтобы каждый мог самостоятельно справляться с укладкой волос как на профессиональном уровне. Технологии, использованные в Dreame Hair Artist, позволяют в считанные минуты высушить волосы, создать стильную укладку и будут бережно заботиться о волосах, сохраняя их здоровье, силу и красоту долгие годы”. — сообщил основатель компании Dreame.
Рекомендованная стоимость фена Dreame Hair Artist в России до конца года: 14 990 рублей, скидка 25% продлится до конца 2022. Приобрести продукт можно в магазинах Всесмарт, М.Видео, Золотое Яблоко, Технопарк и др.
Узнать больше о Dreame Hair Artist можно узнать на сайте http://bit.ly/3ViiR9R.
Официальный дистрибьютор техники Dreame в России — «Марвел-Дистрибуция».
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О компании:
Dreame Technology была основана в 2015 году как инновационная компания, которая ставит перед собой цель улучшать качество жизни потребителей по всему миру. Компания фокусируется на разработке высококачественной бытовой и уходовой техники, используя технологии аэродинамики. В конце 2017 года Dreame присоединилась к экосистеме Xiaomi в качестве движущей силы и ведущего предприятия умных бытовых приборов.
После многих лет кропотливой работы, Dreame создала более 150 основных патентов, и многие из них на сегодняшний день занимают ведущие позиции в мире.
*Все данные получены в собственной лаборатории Dreame.