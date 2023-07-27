Дома как в салоне: компания Dreame снизила цены на фен Hair Artist в преддверии праздников

Всего месяц назад компания Dreame Technology, специализирующаяся на выпуске умной бытовой техники, представила интеллектуальный фен Dreame Hair Artist. Он способен обеспечить профессиональный уход за волосами в домашних условиях и помочь сделать салонную укладку самостоятельно.

Такой функционал особенно актуален перед новогодними каникулами — ведь будет много мероприятий и поводов сделать особенную прическу. Поэтому в Dreame решили снизить рекомендованную стоимость фена Hair Artist на период до 31 декабря 2022 года. Теперь она составляет 14 990 ₽ вместо 19 990 ₽.

Этот фен претендует на звание одного из лучших полезных подарков.

Разработчики наделили гаджет целым рядом технологий:

Уход — бережное высушивание волос без перегрева. Интеллектуальная система контроля поддерживает воздушный поток на уровне 57 °C и эффективно предотвращает образование секущихся концов, повреждение и выцветание волос, позволяя сохранить их здоровье и гладкость.

Быстрое высушивание волос. Облегчите уход за волосами и тратьте на него меньше времени благодаря функции быстрой сушки за 3 минуты.

Формирование идеальной укладки без пушащихся волос. Встроенная технология отрицательно заряженных ионов помогает справиться с возникновением статического электричества на волосах и повысить эффективность ухода.

Стильный дизайн фена, удостоенный двух мировых наград в области индустриального дизайна: Golden Pin Design Award и Red Dot Design Award. Эстетика цвета и материалов, функционал и компактный размер создают неповторимые впечатления и ощущения при использовании Dreame Hair Artist.

Удобство использования и маневренность. Благодаря эргономичной конструкции фен удобно держать в руке и управлять им во время сушки.

Отсутствие яркого шума. Инженеры сбалансировали работу мотора таким образом, чтобы он был почти бесшумным. Теперь не надо переживать за дискомфорт окружающих и пропущенные звонки на телефоне.

Разнообразие вариантов укладки. В комплекте фена идут сменные магнитные насадки, изготовленные из термостойкого изоляционного материала: одна насадка обеспечивает выпрямление волос, а вторая предназначена для более легкой укладки.

​

“Мы стремимся, чтобы наши клиенты пользовались качественной и инновационной техникой, которая делает их жизнь лучше. Инновационный фен Dreame Hair Artist разработан, чтобы каждый мог самостоятельно справляться с укладкой волос как на профессиональном уровне. Технологии, использованные в Dreame Hair Artist, позволяют в считанные минуты высушить волосы, создать стильную укладку и будут бережно заботиться о волосах, сохраняя их здоровье, силу и красоту долгие годы”. — сообщил основатель компании Dreame.

Рекомендованная стоимость фена Dreame Hair Artist в России до конца года: 14 990 рублей, скидка 25% продлится до конца 2022. Приобрести продукт можно в магазинах Всесмарт, М.Видео, Золотое Яблоко, Технопарк и др.

Узнать больше о Dreame Hair Artist можно узнать на сайте http://bit.ly/3ViiR9R.

Официальный дистрибьютор техники Dreame в России — «Марвел-Дистрибуция».

______

О компании:

Dreame Technology была основана в 2015 году как инновационная компания, которая ставит перед собой цель улучшать качество жизни потребителей по всему миру. Компания фокусируется на разработке высококачественной бытовой и уходовой техники, используя технологии аэродинамики. В конце 2017 года Dreame присоединилась к экосистеме Xiaomi в качестве движущей силы и ведущего предприятия умных бытовых приборов.

После многих лет кропотливой работы, Dreame создала более 150 основных патентов, и многие из них на сегодняшний день занимают ведущие позиции в мире.

*Все данные получены в собственной лаборатории Dreame.