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Пятница 19 июля

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Несколько ошибок, которые делают уборку в доме бесполезной: берите на вооружение

Несколько ошибок, которые делают уборку в доме бесполезной: берите на вооружение

Эти ошибки совершают многие хозяйки.

Время от времени мы все сталкиваемся с ситуацией, когда уборка дома не приносит желаемого результата. Некоторые распространенные ошибки могут свести на нет все наши усилия. Давайте разберемся, почему.

Моете окна в солнечный день

Многие считают, что солнечный день – лучшее время для мытья окон. На самом деле это распространенное заблуждение. Под прямыми солнечными лучами вода и моющее средство высыхают слишком быстро, оставляя разводы и пятна. Это делает все ваши старания по очистке окон бесполезными.

Не используете тряпки из микрофибры

Обычные тряпки и губки не всегда справляются с уборкой, оставляя после себя ворсинки и разводы. Микрофибра же эффективно собирает пыль и грязь, не оставляя следов. Пренебрегая этим материалом, вы тратите больше времени и сил, но результат остается неудовлетворительным.

Используете много чистящего средства

Кажется, что больше моющего средства означает чище поверхности. Однако избыток чистящего средства сложно смыть, и на поверхности остаются липкие остатки, которые притягивают пыль и грязь еще быстрее. Таким образом, ваши усилия оказываются напрасными.

Стираете тюль, но не чистите жалюзи

Многие помнят о необходимости стирать тюль, но забывают чистить жалюзи. Пыль и грязь с жалюзи быстро оседают на свежевыстиранных занавесках, делая их снова грязными. Без чистки жалюзи уборка теряет смысл, ведь результат длится совсем недолго.

Ранее мы делились копеечными рецептами домашних средств от комаров, которые эффективнее и безопаснее магазинных. 

19 июля 2024, 04:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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