Можно ли замораживать творог? Советы по заморозке и хранению

Правильная организация хранения продуктов – важный момент для любой хозяйки. Одним из таких вариантов является заморозка, увеличивающая срок хранения и дающая возможность использовать заготовки в любое удобное время. Однако этот метод имеет свои плюсы и минусы для определенных разновидностей продуктов. Если вы хотите узнать, можно ли замораживать творог, изучите эту статью, где Клео.ру постарается дать исчерпывающий ответ на данный вопрос.
Плюсы и минусы заморозки творога
Как известно, творог относится к категории скоропортящихся продуктов. Однако хранение творога в морозилке позволяет сделать заготовки на несколько месяцев. После размораживания продукт сохранит свою рыхлую и нежную структуру. Однако стоит учесть, что данный метод имеет как плюсы, так и минусы. К преимуществам заморозки творога относятся следующие:
- возможность хранить значительное количество кисломолочного продукта длительный срок;
- при правильной заморозке вкусовые свойства и качество продукта не утрачиваются.
Метод имеет и определенные недостатки, к которым относятся следующие:
- процесс необходимо осуществлять правильно, в противном случае может быть утрачена структура продукта и его качества;
- нужно уделить время выбору емкостей для замораживания творога, которые должны соответствовать определенным критериям;
- морозильная камера должна иметь возможность производить заморозку при температуре от -10 до -20 градусов.
Как правильно заморозить творог
Чтобы продукт сохранил свои качества, важно знать, как заморозить творог правильно. При осуществлении данного процесса Клео.ру рекомендует придерживаться следующих моментов:
- Для заморозки необходимо использовать исключительно свежий продукт. Рекомендуется брать для этого творог, с момента покупки которого прошло не более трех дней.
- Заморозка творога осуществляется только один раз. Если это сделать повторно, продукт утратить свои полезные качества и рассыпчатую структуру.
- Для осуществления заморозки отожмите творожную массу от лишней жидкости, распределите продукт по стеклянным либо керамическим емкостям, пластиковым контейнерам или плотным полиэтиленовым пакетам. При этом оставьте сверху небольшое пространство, поскольку творог в процессе замораживания может расширяться и увеличиваться в объеме.
- Выложите подготовленные емкости с продуктом равномерно по полке морозильной камеры. Это необходимо, чтобы соблюдалась хорошая циркуляция воздуха.
- Дождитесь полного замораживания творога, процесс занимает несколько часов. После этого вы сможете переместить заготовки в удобное для вас место в морозильной камере.
Хранение замороженного творога
При соблюдении данного процесса важно не только знать, как заморозить творог, но и как его правильно хранить. Клео.ру советует учитывать следующие нюансы:
- Уделить внимание подбору приспособлений, в которых вы будете хранить продукт. Это может быть стеклянная или керамическая посуда, пластиковые контейнеры или полиэтиленовые пакеты. Последние должны быть достаточно плотными. Также важный момент – герметичность контейнеров или пакетов, воздух не должен проникать внутрь них. Это необходимо, чтобы в процессе хранения творога на нем не образовывался иней.
- Если вы собираетесь заморозить большое количество творога, подумайте, чтобы разделить его на порции, которые будут храниться в отдельных емкостях. В результате вы сможете использовать нужную порцию при необходимости и не размораживать весь объем продукта.
- Нанесите на контейнеры или пакеты дату замораживания. Такой прием поможет вам дополнительно контролировать срок годности продукта.
- Срок хранения замороженного творога – не более двух-трех месяцев. В течение этого времени его необходимо употребить. Размораживание продукта необходимо осуществлять в холодильнике, чтобы полезные свойства сохранились.
Подведем итог
Вот вы и узнали, можно ли замораживать творог, и как это сделать правильно. Уделите внимание соблюдению всех необходимых рекомендаций, поскольку это непосредственно отразится на качестве продукта и его сохранности. Если вы все сделаете верно, то сможете наслаждаться отличным результатом и использовать замороженный творог по мере надобности.