Копеечное средство от комаров своими руками: надежнее и безопаснее магазинных спреев

Комары – надоедливые насекомые, которые, помимо всего, оставляют после себя неприятные последствия: укусы, которые сильно чешутся и долго не проходят. Многие сталкиваются с аллергией на комариные укусы, и тогда место, где насекомое вонзило свое жало, еще сильно краснеет и распухает. В летний период, когда все стараются выбираться на природу, эта проблема стоит особо остро. Чтобы не травить организм магазинными спреями, предлагаем воспользоваться природными. Многие из них не только безопаснее для детей и питомцев, но еще и эффективнее.

Отвар гвоздики





Все, что нам понадобится, это 5 бутонов гвоздики и 250 миллилитров воды. Жидкость и специю необходимо прокипятить в течение пятнадцати минут. Затем остудить и залить в пульверизатор. Комары страшно не любят запах гвоздики, а обрызгивать таким отваром можно и тело, и пространство вокруг.

Еще один лайфхак, который поможет отпугнуть кровососущих от стола на природе: бутоны гвоздики воткните в нарезанный лимон или апельсин и поставьте на столе. Комары даже близко не подлетят к вашему застолью.

Уксус





Запах уксуса комары на дух не переносят. Поэтому если развести обычный 9-процентный уксус водой в пропорции 1:1 и обрызгать им все открытые участки тела, то насекомые и близко не подлетят к вам. Запах быстро выветрится, а вот комары продолжат держаться от вас подальше.

Ваниль





Еще одна съедобная добавка, которую не любят комары. Прелесть ванили в том, что она безвредна даже для малышей (если нет аллергии). Добавьте щепотку ванили в воду и обрызгайте себя и ребенка. Также можно добавить немного пряности в детский крем и намазать кожу. Насекомые будут чуять ваш запах за версту и не приблизятся.