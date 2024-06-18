Копеечное средство от комаров своими руками: надежнее и безопаснее магазинных спреев

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

"Она правду сказала": Тарасов ответил высмеявшей его Бузовой"Она правду сказала": Тарасов ответил высмеявшей его Бузовой Киркорову сообщили о нерешаемой проблеме с Пугачевой Киркорову сообщили о нерешаемой проблеме с Пугачевой Галкин* пакует чемоданы после новостей об обыске: улетает на другой континентГалкин* пакует чемоданы после новостей об обыске: улетает на другой континент Едва сдерживающая слезы Бузова осадила высмеявшего ее Баскова на "Премии МУЗ-ТВ"Едва сдерживающая слезы Бузова осадила высмеявшего ее Баскова на "Премии МУЗ-ТВ"

Лента новостей

Вторник 18 июня

18:34Джастин Тимберлейк арестован в Вирджинии: что произошло 18:10Обосновавшая за границей Земфира* призналась, что скучает по России 17:35Шахрин раскрыл секрет названия группы "Чайф": причем здесь кофеварка? 16:22"Изображает бедную овечку": Бородина отчитала обидевшуюся на Баскова Бузову 14:40Внучок и бабушка: Пугачева нелепо поздравила Галкина* с днем рождения 13:32Родившая пятого ребенка Глафира Тарханова раскрыла пол малыша 12:24Хотела спеть для детишек: Бузову с позором выставили из школы 12:0721 июня пройдет конференция TGMarketConf 11:12Звезда "Слова пацана" Базанов частично признал вину по делу об убийстве бизнесмена 10:36Униженному на всю страну Баскову угрожают расправой: "Кровью!" 09:52Отец Жанны Фриске сделал громкое заявление о Шепелеве: дальше только тюрьма 09:0457-летняя Наталья Штурм заявила, что сохранила девственность: "Никто меня не достоин" 08:32Снести и сравнять с землей: стало известно, что построят на месте замка Пугачевой 04:52Копеечное средство от комаров своими руками: надежнее и безопаснее магазинных спреев 04:05Лунный календарь посевной на август 2024 года 01:40Меркурий в Близнецах подготовил сюрпризы: эти знаки зодиака ждет удача в конце июня 23:03Лунный денежный календарь на август 2024 года 22:01Вот почему оскандалившегося Меладзе не признали иноагентом 21:11"Пусть помучается": Садальский считает нужным "вышвырнуть" Баскова с телевидения 20:18Какой отдых выбрать летом 2024? Советы от астролога Василисы Володиной 19:52Молодая соседка огорошила голодающего Шуру: Мне жрать нечего было 18:47Погребняк обозвала Баскова "мелочным хамом" из-за его ссоры с Бузовой 17:48Асмус вместе с дочерью покинула Россию после свадьбы Харламова 16:59Загитова неожиданно набросилась на Баскова: Лучше выдать скотч вместо микрофона 16:11"Все впереди": Успенская не оставляет попыток нанести поражение Киркорову 14:40Бывший муж Ксении Бородиной сделал громкое заявление после свадьбы: "Беременна" 13:30SHAMAN впервые ответил критикующему его Киселеву 12:34Королева выселила Тарзана из дома, в который он водил любовниц: "Отдельную хибару" 11:37Беременна? В Сети обсуждают причину скорой свадьбы 19-летней Трусовой 10:52Втихаря, чтоб никто не узнал: вот зачем вернулся сбежавший из России Меладзе 10:15Переехавший в США Андрей Разин бросил могилу 16-летнего сына 09:40Разница в возрасте 43-года: 61-летний Лепс обручился с ровесницей свой дочери 08:47В край обнаглевшая Пугачева решила попользовать россиян: опять выставляет условия 04:33"Как коза кричит": Басков грубо ответил обившейся на него Бузовой 01:07"Столько всего было у нас": Стоцкая рассказала правду про отношения с Киркоровым 22:52Благоприятные дни для зачатия в августе 2024 года 21:33Володина поделилась прогнозом для рожденных в 1972 и 1973 годах 18:31Перенесшая операцию Седокова оставила в Сети важное сообщение 15:14"Хочу от тебя детей": Дима Билан согласился "замутить" с Лолитой 12:24В течение 7 лет: Катя Лель предсказывает шокирующие изменения всей планете 09:03"Это свинство": Гордон обвинила "добрячка" Николаева в нечестности 04:04"До сих пор люблю": Лазарев признался в чувствах к прославленной певице 01:06Рудковская вступилась за Баскова, который оскорбил Бузову: Надо знать Колю 22:25Благоприятные дни для косметических процедур в августе 2024 года 20:35Асмус публично высмеяла женившегося Харламова: Зарабатывает на раздел имущества 17:45Преобразите свой сад! Создаем красивые клумбы своими руками 15:4010 мистических признаков приближения финансового благополучия 13:38Мята: польза и вред для организма 12:245 причин для отдыха в загородном отеле этим летом 10:34Как приготовить домашний квас на ржаной закваске
1370
800
true

Копеечное средство от комаров своими руками: надежнее и безопаснее магазинных спреев

Копеечное средство от комаров своими руками: надежнее и безопаснее магазинных спреев

Эти три средства есть на кухне каждой хозяйки.

Комары – надоедливые насекомые, которые, помимо всего, оставляют после себя неприятные последствия: укусы, которые сильно чешутся и долго не проходят. Многие сталкиваются с аллергией на комариные укусы, и тогда место, где насекомое вонзило свое жало, еще сильно краснеет и распухает. В летний период, когда все стараются выбираться на природу, эта проблема стоит особо остро. Чтобы не травить организм магазинными спреями, предлагаем воспользоваться природными. Многие из них не только безопаснее для детей и питомцев, но еще и эффективнее. 

Отвар гвоздики

Фото: freepik.com

Все, что нам понадобится, это 5 бутонов гвоздики и 250 миллилитров воды. Жидкость и специю необходимо прокипятить в течение пятнадцати минут. Затем остудить и залить в пульверизатор. Комары страшно не любят запах гвоздики, а обрызгивать таким отваром можно и тело, и пространство вокруг. 

Еще один лайфхак, который поможет отпугнуть кровососущих от стола на природе: бутоны гвоздики воткните в нарезанный лимон или апельсин и поставьте на столе. Комары даже близко не подлетят к вашему застолью. 

Уксус

Фото: freepik.com

Запах уксуса комары на дух не переносят. Поэтому если развести обычный 9-процентный уксус водой в пропорции 1:1 и обрызгать им все открытые участки тела, то насекомые и близко не подлетят к вам. Запах быстро выветрится, а вот комары продолжат держаться от вас подальше. 

Ваниль

Фото: unsplash.com

Еще одна съедобная добавка, которую не любят комары. Прелесть ванили в том, что она безвредна даже для малышей (если нет аллергии). Добавьте щепотку ванили в воду и обрызгайте себя и ребенка. Также можно добавить немного пряности в детский крем и намазать кожу. Насекомые будут чуять ваш запах за версту и не приблизятся. 

18 июня 2024, 04:52
Фото:unsplash.com
Редакция
Клео.ру✓ Надежный источник

Преобразите свой сад! Создаем красивые клумбы своими руками

Преобразите свой сад! Создаем красивые клумбы своими руками
Узнайте, как сделать красивые клумбы своими руками. Лучшие идеи для дизайна и советы по выбору растений для вашего сада.

10 народных примет про деньги: как привлечь в дом богатство и удачу

10 народных примет про деньги: как привлечь в дом богатство и удачу
Деньги сами пойдут в руки.

Как правильно посадить тыкву семенами в открытый грунт: советы и рекомендации

Как правильно посадить тыкву семенами в открытый грунт: советы и рекомендации
Узнайте, как правильно посадить тыкву семенами в открытый грунт. Полное руководство: подготовка почвы, выбор семян и сроки посадки.

Большой тест: Какое домашнее животное тебе подойдет?

Большой тест: Какое домашнее животное тебе подойдет?
Надеемся, этот тест поможет тебе определиться с выбором домашнего животного!

Как отбелить тюль в домашних условиях: простые и эффективные способы

Как отбелить тюль в домашних условиях: простые и эффективные способы
Узнайте, как быстро и эффективно отбелить тюль в домашних условиях, используя простые и доступные средства.

Прощай, хлам! 10 простых советов, как избавиться от хлама и лишних вещей

Прощай, хлам! 10 простых советов, как избавиться от хлама и лишних вещей
Чувствуете себя в окружении хлама и не знаете, с чего начать? Мы поделимся 10 простыми, но эффективными советами, как избавиться от ненужных вещей.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева