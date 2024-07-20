Копеечные средства, которые вернут белизну подошве: обувь будет как новая

Белая подошва обуви быстро теряет свой первоначальный вид, но не спешите расстраиваться. Существует несколько простых и недорогих способов, которые помогут вернуть вашей обуви свежесть и чистоту.

Сода

Универсальное средство, которое есть в каждом доме. Смешайте немного соды с водой до состояния пасты, нанесите на подошву и потрите щеткой или губкой. После этого смойте остатки пасты водой. Сода отлично справляется с загрязнениями и возвращает подошве первоначальную белизну.

Ластик

Еще одно простое решение для очистки подошвы. Используйте его так же, как и на бумаге: просто трите грязные участки, пока они не станут чистыми. Ластик особенно хорошо удаляет мелкие пятна и потемнения, делая подошву обуви снова белоснежной.

Меламиновая губка

Это волшебное средство для многих домашних нужд. Намочите губку водой и аккуратно потрите ею подошву. Губка справляется даже с самыми стойкими пятнами, возвращая белизну и чистоту. Главное – не прилагать слишком много усилий, чтобы не повредить материал подошвы.

Лимонная кислота

Лимонная кислота не только очищает, но и дезинфицирует. Смешайте лимонную кислоту с водой в пропорции 1:1 и нанесите на подошву. Оставьте на несколько минут, затем потрите щеткой и смойте водой. Этот метод прекрасно справляется с желтыми пятнами и возвращает подошве яркость.