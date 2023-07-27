Модный интерьер 2023 года — главные идеи и тенденции

Модный интерьер — это не только последние тенденции в сфере дизайна, но и стиль, который позволяет чувствовать себя комфортно в собственном доме. Чтобы модный дизайн интерьера радовал жильцов, необходимо правильно подобрать цвета спальни, кухни, гостиной. Красивые и уютные помещения позволяют чувствовать себя дома, как в крепости — отдыхать, проводить время с родными и наедине со своими мыслями.

Тенденции в интерьере 2023 года

Если взглянуть на фото модного интерьера, можно заметить одну общую особенность — минимализм. Естественно, декоративные детали преображают пространство и делают помещение более уютным, но их не должно быть слишком много, чтобы они не перегружали обстановку.

Главный тренд сезона — «теплый минимализм». По словам дизайнеров, это отличный от сдержанной и холодной классики стиль, способный подарить ощущение домашнего уюта. Некоторыми нюансами он напоминает скандинавские или японские направления в интерьере.

Модные цвета в интерьере в 2023 году:

белый;

теплые нейтральные тона;

яркие цвета только для акцентов;

черные акценты для графического эффекта.

Кроме цветового решения, идеи модного интерьера стен наполнены текстурами. Плоское оформление считается скучным, поэтому его нужно дополнять объемными элементами. Кроме рельефной штукатурки, стены отделывают полотном из ткани с крупными волокнами, разными типами дерева, фактурным колотым камнем, металлом, бамбуком и прочими декоративными элементами.

Ольга Радченко, дизайнер интерьеров: «Создавая красивый облик жилья, рекомендуется избегать пластиковых и блестящих элементов. Они придают искусственность и холод, а дом должен быть уютным и теплым».

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Интерьер помещения можно разбавить интересными предметами: подушками, книгами, подсвечниками, панно, картинами. Чтобы не захламлять поверхность столиков и полочек, храните все мелкие вещи в шкафах. Обязательно обратите внимание на подбор мебели в комнате. Это может быть не полный гарнитур, а отдельные предметы. Умелая компоновка стола, дивана, кресла, пуфов сможет разбить симметрию и создать неповторимое характерное сочетание предметов в вашем доме.

Для организации пространства дизайнеры рекомендуют использовать системы хранения и перегородки. Это даст отличный результат в виде зонирования помещения и возможность держать каждую вещь на ее месте. Системы хранения можно купить готовыми или сделать на заказ по собственному эскизу.

Модный интерьер гостиной 2023

Выбирая модный интерьер гостиной, нужно определить рамки своих возможностей. Проявить фантазию на полную катушку можно в просторном помещении с высоким потолком. Обладая более скромными габаритами жилья, следует грамотно планировать геометрию и наполнение пространства.

Если кухня и гостиная расположены рядом, их можно объединить общим пространством или перенести перегородки. Обладатели жилья с высокими потолками могут позволить себе многоуровневую гостиную: диван и кресла могут располагаться на полу, а стол и стулья — возвышаться на подиуме.

Невозможно обсуждать тему модного интерьера без понимания особенностей разных стилей. «Теплый минимализм», популярный в 2023 году, можно воплотить с помощью мебели-трансформера, мягкого текстиля и ковровых изделий, красивых штор на окна. Дизайнеры рекомендуют избегать больших однотонных поверхностей. Стены, пол и потолок должны быть ненавязчивыми, но красивыми, с аккуратно расставленными акцентами.

Размещение источников света — не на последнем месте. Центральное световое пятно принадлежит, как правило, люстре. Дополнительно размещают точечные светильники, бра и настольные лампы.

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Модный интерьер кухни 2023

Модный интерьер кухни должен быть еще и функциональным. Поскольку на кухне семья проводит большую часть времени, это помещение должно быть уютным и удобным. Приготовление пищи — процесс, который поддерживает хозяйка, и под ее требования должны быть организованы все поверхности и устройства. Мелкая бытовая техника должна прятаться за дверцами шкафчиков и столов, чтобы на кухне царила чистота.

Исходя из этих требований можно сделать вывод, что поверхность и материал отделки стен должны легко отмываться от брызг продуктов и воды, которых на кухне не избежать. Интерьер должен формироваться из устойчивых к влаге и перепадам температуры материалов — кафеля, штукатурки, камня.

Большинство из нас поддерживает классический стиль интерьера. Популярны также направления прованс, эко-дизайн, скандинавский стиль, хай-тек, лофт и минимализмаКаждый из них полезен по-своему. Первые три отдают предпочтение теплым оттенкам и натуральным материалам, включают массу уютных деталей. Другие три стиля интерьера более сдержаны и подразумевают минимум предметов обстановки. В них применяются преимущественно такие материалы, как металл, стекло, пластик.

К выбору мебели на кухне стоит отнестись ответственно. Ее должно быть достаточно, чтобы рассадить всех домочадцев за обеденным столом, но перегружать пространство стульями «про запас» для гостей не стоит. Кухня должна быть просторной и хорошо проветриваемой. Обязательно нужно обустроить качественную вытяжку.

Модный интерьер спальни 2023

Модный интерьер квартиры невозможно представить себе без красивой и уютной спальни. Кроме соблюдения модных тенденций, важно помнить, что в спальне человек отдыхает, находится наедине со своими мыслями, набирается сил. Спальня должна быть оформлена максимально удобно, чтобы пребывание в ней дарило минуты радости и расслабления.

Создавая интерьер своей спальни, можно добавлять новые элементы к общепринятому стилю. Здесь не обойтись без выражения ваших индивидуальных пожеланий. Доверяйте мнению специалистов, но не забывайте об экспериментах.

Эклектика — стиль, в котором смешались несколько направлений дизайна. Это может быть модерн с деревянной мебелью и лофт с кирпичной кладкой на стенах, пледы на кровати в скандинавском стиле и элементы классики со шторами на окнах.

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Перед воплощением дизайна спальни в жизнь продумайте ее концепцию, позаботьтесь о достаточном просторе для передвижения по комнате, разместите источник света, выберите цветовую гамму. Не выбирайте больше трех основных цветов в интерьере. Пусть ваша спальня будет удобной и функциональной.

Современные спальни тяготеют к применению натуральных материалов:

дерева;

бамбука;

природного камня в отделке;

льна в текстиле.

Огромное место в дизайне интерьера занимает природное озеленение в виде декоративных растений и цветов.

Зонирование пространства спальни открывает новые возможности в планировании места сна и отдыха. Кровать на постаменте за ширмой или витражами смотрится уютно и уединенно. Создать дополнительную нишу можно при помощи гипсокартона или отдельных видов мебели. Зонирование выручает на небольших площадях, где нужно разместить кровать или диван, полочки и шкафчики для личных вещей.

Для отделки стен применяются современные материалы:

мягкая обивка;

3D-обои;

панели МДФ;

кирпичная или каменная кладка.

Дизайн будет смотреться незавершенным, если не использовать картин, панно, коллажей, зеркал, часов и прочих предметов декора.

Модные цвета в интерьере 2023

Зеленый и изумрудный признаны фаворитами 2023 года. Ультрамариновая обивка мебели прекрасно смотрится с выкрашенными в этот же цвет оконными рамами. Это решение роскошно интерпретируется в гостиной. Для кухни актуален сочный желтый. Чтобы разбавить стерильность белого цвета, добавьте на кухню желтую мебель и фартук возле рабочей зоны у плиты.

Если хочется чего-то необычного, обратите внимание на альянс синего и оранжевого. Причем стены и пол могут быть нейтральных пастельных оттенков, а яркие акценты можно добавить за счет мебели, коврового покрытия, аксессуаров, штор.

Татьяна Варяница, дизайнер: «Для стен не рекомендуется выбирать насыщенный оранжевый цвет, он будет «выедать» глаза. Очень утомительно созерцать его в местах отдыха — спальнях и гостиных. Пусть цветовое пятно будет одно, но зато гармонично вплетено в общий дизайн интерьера».

В тренде остается черный. Конечно, этот цвет на любителя, но можно не делать полностью черную комнату — положить пол из черного ламината, а стены сделать светлыми. Цвет мебели также может быть без лоска и глянца. Матовый гарнитур на фоне белоснежных стен будет выглядеть стильно и не выйдет из моды долгие годы.

«Рука об руку» с черным идет золотой цвет. Это могут быть нюансы и детали предметов декора: абажура, ручек дверей, включателей, ножек журнального столика, подставок, книгодержателей. Главное, чтобы поверхность была идеально зеркальной. Такой подход требует дополнительного ухода и полировки, чтобы золотые поверхности «горели» в лучах естественного и искусственного источника освещения.

Идеи модного интерьера 2023 года наводняют информационное пространство. Еще немного, и они в полной мере ворвутся в нашу жизнь в виде дизайнерских проектов. Во все времена, какими бы ни были модные течения, главные специалисты отрасли рекомендуют пользоваться простыми правилами: во всем нужно знать меру, а интерьер жилья должен нравиться в первую очередь самому хозяину.