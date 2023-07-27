Что можно сделать, пока готовит мультиварка

Время – один из самых ценных ресурсов современности. Многозадачная жизнь станет проще, если уметь правильно распределять свои планы. А в этом помогут справиться гаджеты-помощники. Например, умная мультиварка PMC 0526 Polaris IQ Home. Пока она готовит, вы можете успеть сделать очень много!

Пока готовится завтрак

Итак, пока мультиварка готовит на завтрак пшённую кашу на кокосовом молоке, у вас есть 30 минут. За это время можно без спешки собраться на работу или побегать в парке перед завтраком. Согласитесь, такое утро может стать действительно добрым!

Пока готовится обед

Выходные даны, для того чтобы отдыхать. Но готовка может отнять драгоценное время. Поставьте в мультиварке рыбную запеканку с картофелем и шпинатом на обед и отправляйтесь заниматься любимыми делами. Например, поиграйте в настолку с детьми, почитайте книгу или просто полежите на диване, ведь у вас есть целых полчаса! Кстати, само блюдо можно запустить, не вставая с дивана, ведь мультиварка управляется дистанционно со смартфона.

Пока готовится ужин

Пока готовится ужин, вы можете принять ванну с пеной. Включите рецепт фрикасе и наслаждайтесь отдыхом, пока мультиварка готовит. Если же нужно, чтобы ужин был готов к вашему приезду, то поставьте запекаться блюдо ещё на работе. Пока оно готовится, вы успеете вернуться домой.

Экономьте время на составлении меню

Вам даже не нужно думать, что приготовить, выбирайте один из множества рецептов, составленных профессионалами. Через приложение Polaris IQ Home доступно более 700 рецептов из 20 специальных разделов, среди которых – «национальная кухня», «детское меню», «йогурт», «хлеб» или «здоровое питание». В кулинарной книге вы найдёте подробное описание приготовления нужного блюда, а также активную кнопку «старт» для начала готовки прямо со страницы рецепта. Благодаря функции «Мой Рецепт PLUS» вы легко запрограммируете собственный рецепт, который может включать в себя до 9 шагов с автоматическим переключением. Новый рецепт можно сохранить и поделиться им с друзьями через мессенджеры.

Готовьте вкусно без труда

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Благодаря гаджету вы можете выиграть для себя несколько часов в день, ведь среднее время приготовления одного блюда – 20 – 30 минут. Делегируйте готовку мультиварке и включайте её на расстоянии. Приложение Polaris IQ Home превращает экран вашего телефона в панель управления. Выбирайте одну из 21 автоматических программ приготовления, используйте кулинарную книгу, запускайте подогрев пищи, создавайте свои рецепты. Для любителей голосовых помощников компания Polaris настроила работу линейки IQ Home с Алисой и Марусей.