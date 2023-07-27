Пять случаев, когда нужен увлажнитель воздуха с Wi-Fi-управлением

Проблемы сухого воздуха и пыли в доме встречает практически каждый. Это влияет на состояние здоровья, сон и комфортное нахождение в квартире.

Качество жизни значительно улучшится, если использовать увлажнитель воздуха. Гаджет поможет решить ряд бытовых вопросов: сделать воздух в помещении чище, снизить количество пыли и увлажнить климат. Мы собрали ситуации, когда без такого увлажнителя просто не обойтись.

Жизнь в городе

Каждый житель города сталкивается с отопительным сезоном и перепадами температуры, которые влияют на состояние кожи. В таком случае решить проблему поможет увлажнитель. Постоянное использование гаджета поможет избавиться от сухого воздуха.

Аллергия и респираторные заболевания

Сухой воздух в закрытом или плохо проветриваемом помещении часто

становится причиной заложенности носа, затруднëнного дыхания и аллергии. Увлажнитель не только решит эту задачу, но и даст возможность запрограммировать гаджет на нужный режим и своевременное отключение. Всë это можно сделать дистанционно.

Бессонница

Бессонница серьёзно влияет на нашу жизнь. Если человек не высыпается, то энергии сделать всё задуманное днём может не хватить. Наряду с удобной подушкой и маской для сна используйте увлажнитель воздуха. Здорово, если в нëм будет ночной режим, который обеспечит тихую работу гаджета.

Ребёнок в доме

Во всех рекомендациях по уходу за новорождëнными детьми имеется пункт про обязательное увлажнение воздуха. Обеспечить комфортный для малышей микроклимат очень просто с увлажнителем воздуха, а свериться с уровнем влажности в детской комнате и скорректировать его можно будет в любой момент на расстоянии.

Комнатные цветы

Всё большую популярность приобретают комнатные растения. Даже самые капризные цветы будут хорошо выглядеть, если обеспечить им должный уход. Это легко сделать при условии, что воздух в доме будет достаточно увлажнён. К тому же проблема пыльных листьев значительно снизится и цветы не будут требовать частого полива.

Решение проблем

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Увлажнитель воздуха пригодится даже там, где, казалось бы, нет особых ситуаций. В любом случае отсутствие большого количества пыли и увлажнëнный воздух сделают качественнее жизнь домочадцев. Wi-Fi-модель Polaris PUH 9105 IQ Home обладает всеми необходимыми функциями современного увлажнителя.

Регулировать работу гаджета можно из любой точки мира без дополнительного оборудования. Увлажнитель при помощи встроенного электронного гигрометра позволяет контролировать температуру и влажность в доме, а также выбирать один из 7 уровней интенсивности подачи пара. Гаджет имеет 4 режима: автоматический, детский, здоровье и ночной, а также позволяет создавать свои персональные режимы и управлять ими через приложение IQ Home. В перечень функций управления на расстоянии также входит и функция «тёплый пар», которая идеально подходит для детской комнаты.

Объëм ультразвукового увлажнителя – 5 литров, что позволяет устройству работать до 35 часов непрерывно. Можно настроить таймер автоотключения или запрограммировать график работы прибора на неделю вперёд в приложении. Также в приложении возможно администрирование прав пользователей. Гаджет имеет «навык» управления с помощью голосовых помощников «Алисы» и «Маруси».