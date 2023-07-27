6 причин, почему в лифтах есть зеркала

Практически в каждом лифте любого дома есть зеркала – мы обычно используем их, чтобы подправить макияж или расчесать волосы, сделать селфи или просто поправить одежду. Однако это не настоящая причина, по которой в лифтах устанавливают зеркала.

Давайте разбираться.

Фото: Николай Мороз, Kleo.ru

1. Культурное поведение

Психологи уверяют, что наличие зеркала позитивно влияет на пассажиров и способствует соблюдению общепринятых норм поведения. Оказывается, в кабинках с зеркалами очень редки случаи вандализма. Когда человек видит себя в отражении, он начинает вести себя «прилично», даже наедине с самим собой.

2. Борьба с клаустрофобией

Зеркала в лифтах также служат для снижения клаустрофобии, которая обостряется в замкнутых пространствах, таких как лифты. Зеркала зрительно увеличивают пространство, уменьшают беспокойство и помогают успокоить тревожный ум.

3. Улучшение безопасности

Зеркала в лифтах способствуют усилению безопасности, позволяя пассажирам наблюдать за поведением других людей в кабине. Психологи подтверждают, что зеркала влияют на поведение людей, способствуя соблюдению этики и вежливости. Вандалы реже повреждают стены лифта с зеркалами, так как видят себя в отражении и начинают вести себя более прилично.

4. Снятие скуки

При длительных поездках на лифте на большое количество этажей, пассажиры могут испытывать скуку. Зеркала в лифте предлагают возможность занять свое внимание, так как мобильная связь внутри лифта часто отсутствует.

5. Помощь людям с ограниченными возможностями

Зеркала также оказывают помощь людям с ограниченными возможностями, в частности, инвалидам на колясках. Зеркала позволяют им увидеть ситуацию сзади, что облегчает маневрирование при въезде и выезде из лифта без посторонней помощи.

6. Создание иллюзии скорости

Одна из причин установки зеркал в лифтах - создание иллюзии увеличения скорости подъема. В прошлом веке, когда многоэтажные дома и небоскребы только начали строиться, люди предпочитали подниматься по лестнице из-за медленного движения лифтов. Установка зеркал позволила создать ощущение, что время в лифте "бежит" быстрее, и люди стали чувствовать, что лифт движется быстрее, чем на самом деле.