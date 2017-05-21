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Медово-­апельсиновая курица

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Если я готовлю курицу, то обычно по интересному рецепту. Этот как раз такой. Апельсиново-медовый маринад с легкой нотой розмарина делает мясо очень нежным и ароматным, а уж какая корочка получается, можете себе представить!

В качестве гарнира у нас был марокканский салат из молодого картофеля с петрушкой, соком лимона и оливковым маслом, отличное сочетание получилось. Курицу я готовила на решетке на мангале, но можно ее запечь в духовке.

Состав:

  • Курица 1 шт.
  • Апельсин 1 шт.
  • Мед 2 ст.л.
  • Розмарин 1 ст.л.
  • Соль 0,5 ч.л.
  • Перец черный 0,5 ч.л.

Готовим!

1. Для маринада смешать жидкий мед (при необходимости растопить его в микроволновке), сок, выжатый из апельсина, сушеную или свежую измельченную зелень розмарина, соль и свежемолотый черный перец.

2. Курицу порезать порционными кусками, положить в подходящий пластиковый или стеклянный контейнер и залить маринадом. Закрыть крышкой и убрать на ночь в холодильник. Жарить над углями на решетке, часто поворачивая и поливая маринадом, до готовности, минут 15.

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0 Не нравится 1 Нравится 21.05.2017 Теги: курица маринад рецепты вкусные блюда
 

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