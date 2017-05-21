Медово-­апельсиновая курица

Если я готовлю курицу, то обычно по интересному рецепту. Этот как раз такой. Апельсиново-медовый маринад с легкой нотой розмарина делает мясо очень нежным и ароматным, а уж какая корочка получается, можете себе представить!

В качестве гарнира у нас был марокканский салат из молодого картофеля с петрушкой, соком лимона и оливковым маслом, отличное сочетание получилось. Курицу я готовила на решетке на мангале, но можно ее запечь в духовке.

Состав:

Курица 1 шт.

Апельсин 1 шт.

Мед 2 ст.л.

Розмарин 1 ст.л.

Соль 0,5 ч.л.

Перец черный 0,5 ч.л.

Готовим!

1. Для маринада смешать жидкий мед (при необходимости растопить его в микроволновке), сок, выжатый из апельсина, сушеную или свежую измельченную зелень розмарина, соль и свежемолотый черный перец.

2. Курицу порезать порционными кусками, положить в подходящий пластиковый или стеклянный контейнер и залить маринадом. Закрыть крышкой и убрать на ночь в холодильник. Жарить над углями на решетке, часто поворачивая и поливая маринадом, до готовности, минут 15.