Медово-апельсиновая курица
Если я готовлю курицу, то обычно по интересному рецепту. Этот как раз такой. Апельсиново-медовый маринад с легкой нотой розмарина делает мясо очень нежным и ароматным, а уж какая корочка получается, можете себе представить!
В качестве гарнира у нас был марокканский салат из молодого картофеля с петрушкой, соком лимона и оливковым маслом, отличное сочетание получилось. Курицу я готовила на решетке на мангале, но можно ее запечь в духовке.
Состав:
- Курица 1 шт.
- Апельсин 1 шт.
- Мед 2 ст.л.
- Розмарин 1 ст.л.
- Соль 0,5 ч.л.
- Перец черный 0,5 ч.л.
Готовим!
1. Для маринада смешать жидкий мед (при необходимости растопить его в микроволновке), сок, выжатый из апельсина, сушеную или свежую измельченную зелень розмарина, соль и свежемолотый черный перец.
2. Курицу порезать порционными кусками, положить в подходящий пластиковый или стеклянный контейнер и залить маринадом. Закрыть крышкой и убрать на ночь в холодильник. Жарить над углями на решетке, часто поворачивая и поливая маринадом, до готовности, минут 15.
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