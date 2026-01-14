Ксения Собчак показала интерьер квартиры стоимостью более миллиарда рублей

Ксения Собчак в новой публикации в популярной социальной сети продемонстрировала интерьер своей московской квартиры, расположенной в историческом здании в центре столицы. Апартаменты были приобретены около двух лет назад, их стоимость, по слухам, превышает один миллиард рублей. Жилье занимает практически весь этаж особняка начала прошлого века на Большой Дмитровке, в нескольких минутах от Кремля.





Проект оформления своих квадратных метров телеведущая разрабатывала самостоятельно, без привлечения профессиональных дизайнеров. Масштабная реконструкция и обустройство заняли около двух лет. По оценкам экспертов, на ремонт и наполнение интерьера были направлены сотни миллионов рублей. В отделке использованы натуральный мрамор, редкие породы древесины, мебель ручной работы и коллекционные предметы, приобретенные на антикварных рынках и у арт-дилеров.





На опубликованных Ксения кадрах также запечатлены белые встроенные стеллажи во всю высоту стен заполнены книгами, скульптурой и декоративными объектами. Мягкая мебель выполнена в сдержанной цветовой гамме и дополнена текстилем сложных фактур. В интерьере сочетаются современные дизайнерские решения и предметы с историческим контекстом.





Само здание, в котором расположена квартира, знают в Москве как "египетский дом". Особняк, построенный в 1903 году, украшен фасадными барельефами с мотивами Древнего Египта, включая изображения фараонов и бога Ра, а также декоративные элементы в виде стилизованных пальмовых листьев.





Подписчики Ксении Собчак в комментариях под публикацией обратили внимание на нестандартные интерьерные решения, насыщенность пространства деталями и эклектичный характер оформления. Все это, кстати, заметно отличается от распространенных минималистичных форматов элитного жилья.