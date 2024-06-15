Преобразите свой сад! Создаем красивые клумбы своими руками

Владельцы загородных домов или дач стремятся красиво обустроить свою территорию. Цветы – самый популярный способ это сделать. Для оформления используют самые разные приспособления, при этом зачастую воплотить идеи в жизнь удастся, даже не имея опыта в ландшафтном дизайне. Такие красивые клумбы своими руками станут вашим поводом для гордости, а участок будет выглядеть гармонично и ухоженно.

Идеи для клумб

Если вы хотите узнать, как сделать клумбу, не обладая для этого специальными знаниями и навыками, изучите рекомендации Клео.ру. Мы собрали для вас максимально простые идеи, которые можно с легкостью реализовать самостоятельно. При этом полученный результат превзойдет все ожидания. Чтобы сделать бюджетный сад, который будет невероятно красиво выглядеть, воспользуйтесь такими советами:

Большое бревно можно использовать для создания клумбы, которая будет смотреться невероятно оригинально и интересно. Для этого из него вырезают сердцевину, используя пилу или другие подходящие инструменты. Образовавшуюся выемку застилают полиэтиленом и засыпают землей, в которую высаживают цветы. Это очень интересная идея, создается впечатление, будто цветы растут прямо из дерева.





Простой вариант, который будет смотреться гармонично и эффектно – высаживание растений в цветочные горшки большого размера. Их располагают на участке, выставив друг возле друга, или делают невидимыми, закопав в землю.





Очень неординарно и интересно будет смотреться клумба, сделанная в виде ручья из цветов. Ее можно сделать максимально просто. Для реализации идеи потребуется частично вкопать в землю горшок, расположив его под углом. Емкость заполняют грунтом, в который высаживают цветы. Стоит учесть, что особенно гармонично будут смотреться низкорослые растения.





Ярко и эффектно будут смотреться клумбы, созданные из покрышек автомобильных шин. Их покрывают краской разноцветных ярких оттенков. Шины можно расположить друг возле друга или выстроить из них конструкцию. В последнем случае надежность клумбы удастся повысить, если скрепить шины между собой. Внутрь засыпают землю и высаживают цветы.





Выбор цветов для клумб

В зависимости от желаемой высоты клумбы и предпочитаемых оттенков можно подобрать цветы для клумб, которые понравятся именно вам. Стоит учесть, что для каждого вида существуют свои рекомендации относительно сроков посадки. Общие правила – высаживать цветы в хорошо прогревшийся грунт, рыхлить землю один-два раза в неделю, поливать растения, удалять сорняки. Рассаду можно как приобрести в готовом виде, так и вырастить самостоятельно на подоконнике с хорошим освещением. Итак, Клео.ру предлагает вам обратить внимание на такие разновидности цветов для клумб, которые неприхотливы в уходе, но при этом смотрятся невероятно эффектно:

Амарант – однолетнее растение, достигающее в высоту одного метра. Если вы хотите высадить в землю рассаду, это следует делать в мае, во второй половине месяца. Растение будет цвести с начала лета и до самых заморозков.





Садовая астра – однолетние цветы, которые достигают в высоту около 30-120 см. Их цветение происходит летом и осенью. Рассаду в грунт высаживают в мае. Если вы хотите поместить в землю семена, это можно сделать в апреле или начиная с октября и до заморозков.





Бархатцы – красивые однолетние цветы желто-оранжевого оттенка высотой около 20-100 см. они любят хорошо освещенные участки, чем больше цвета получают растение, тем обильнее будет их цветение. Высаживать рассаду в грунт принято в срок с конца мая по начало июня. На начальном этапе растения необходимо поливать каждый день или через день. Когда появляются соцветия, будет достаточно полива один-два раза в неделю.





Виола – встречаются как однолетние, так и многолетние сорта. Это низкорослое растение, высота которого достигает 20-30 см. Смотрится виола невероятно эффектно за счет расцветок, представленных в желтом, фиолетовом, белом, бордовом варианте. Высаживание рассады в грунт осуществляется в мае. Цветение происходит в весенний период или с конца августа, это будет зависеть от сорта.





Настурция – растение, имеющее оранжевые, желтые или красные цветки, представлено как однолетними, так и многолетними сортами. Высаживание рассады в грунт рекомендуется делать в конце мая-начале июня. Для этого стоит выбирать участки с хорошим освещением. Когда настурция цветет, важно ее не переувлажнять. В противном случае вся пышность уйдет в зеленые листья.





Петуния – одна из самых популярных разновидностей садовых цветов, достигающих в высоту от 40 см. При желании ее можно выращивать как многолетнее растение. Рассаду в грунт высаживают в конце мая. Цветение происходит с конца весны и до начала заморозков.





Оформление клумб

Чтобы украсить свой сад, не обязательно обладать опытом в ландшафтном дизайне. Для воплощения той или иной идеи потребуются довольно простые приспособления, среди которых можно перечислить следующие варианты:

Обычная клумба без ограды создается путем перекапывания земли и формирования возвышенность, выделяющейся по сравнению с остальным участком. На ней высаживают цветы, а края обозначают гибкой бордюрной лентой. Последнюю можно сделать невидимой, если вкопать ее по периметру цветника.





Другой вариант – вырыть небольшую узкую траншею по краям клумбы и поместить внутрь нее камни, подходящие по размеру.





Оригинальный дизайн клумб получается с помощью деревянных дощечек или бревен. Небольшие по длине заготовки можно вкопать по периметру цветника, располагая вплотную друг к другу. Длинные бревна можно уложить одно поверх другого и сделать своеобразный квадрат с землей и высаженными на ней цветами. Следует учесть, что древесина требует обработки специальной защитной пропиткой, которая увеличивает срок службы материала.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как сделать красивые клумбы своими руками. Надеемся, что вас заинтересовали предложенные нами идеи, и вы возьмете себе на вооружение одну или несколько из них. В любом случае благодаря украшению цветами ваш участок будет смотреться красиво и ухоженно.