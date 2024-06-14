10 народных примет про деньги: как привлечь в дом богатство и удачу

Сколько ни работай и ни зарабатывай, а денег всегда не хватает. Растет заработная плата – растут и расходы, и потребности. Наши предки считали, что привлечь богатство и удачу в дом поможет народная мудрость и приметы. Женский журнал "Клео.ру" собрал те, благодаря которым деньги сами пойдут в руки.

Деньги любят порядок





Согласно поверьям, деньги не терпят неправильного обращения к себе. Еще наши бабушки складывали купюру к купюре, а монетку к монетке. Порядок в деньгах привлекает средства в жизнь, гласит примета.

Кроме того, считается, что в кошельке из натуральных материалов деньги водятся чаще. Это может быть кожаный портмоне или кошелек из натуральной ткани.

Наши предки считали, что, получив зарплату, ее нужно принести сначала домой, а уже потом тратить. Как минимум ночь деньги должны пролежать дома.

Денежные талисманы и счет





Не многие знают, но существует специальные денежные талисманы, которые привлекают богатство в ваш дом. Например, если сохранить одну купюру и не тратить ее на протяжении года, она будет служить "магнитом" для денег.

Время денег – это утро. Еще наши бабушки верили, что считать деньги можно только с рассветом. Вечером же средства лучше убрать и не совершать крупные покупки. Это отпугнет достаток.

Уборка в доме





Как бы смешно это ни звучало, но уборка в доме и деньги крепко связаны. Наверняка все слышали, что нельзя мести пол вечером и выбрасывать мусор. Есть и другие приметы, согласно которым мы можем отпугнуть доход.

Все стеклянные поверхности: окна, зеркала, вставки дверей обязательно должны быть чистыми. Грязь не пропускает внутрь энергию богатства и изобилия.

Не стоит класть деньги на стол, за которым вы обедаете. Это непременно привлечет в ваш дом неудачи и бедность. Также избегайте шапок, ключей, перчаток и других вещей на кухонном столе.

Веник в квартире или доме должен стоять помелом вверх. Примета гласит, что так достаток из дома не будет выметен, а деньги спокойно войдут в вашу жизнь.

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