Красиво и удобно: как организовать косметику в ванной, чтобы не было хаоса

Иногда кажется, что ванная и порядок вещи не совместимые, особенно если там храниться косметика – десять флаконов на бортике ванны, три открытые баночки на раковине, ватные палочки в упаковке из ближайшего супермаркета и тушь, которая все время норовит куда-то укатиться. Организация хранения – не про перфекционизм, а про комфорт. И да, она может быть красивой. Даже в стандартной ванной без роскошных шкафчиков.

Больше подносов – меньше бардака

Самый простой способ перестать чувствовать, что ты живешь в отделе тестеров магазина косметики – сгруппировать все по зонам. Маленькие подносы или блюдца отлично с этим справятся, если на них поставить уход, который ты используешь каждый день. Кремы, масло, сыворотка, спрей для лица – все на месте, ничего не расползается по поверхности.

Корзины и коробки





Если у тебя открытые полки или место под раковиной, где все на виду – замени визуальный шум стильными текстильными или плетеными корзинами. В них удобно хранить запасную косметику, полотенца, фен и все то, что не используется каждый день. Главное – не складировать туда все подряд.

Дозаторы и баночки вместо заводской упаковки

Хочешь, чтобы ванная выглядела аккуратно? Перелей шампунь, гель для душа и жидкое мыло в одинаковые дозаторы. Это на удивление сильно меняет восприятие пространства. То же самое – с ватными палочками, дисками, скрабами и солью для ванны. Одинаковые баночки или стеклянные банки с крышками – дешевый способ сделать все красиво без капитального ремонта.

Магниты и крючки

Магнитные держатели для бритв, ножниц или даже пинцета – супер-удобно, особенно если у тебя маленькая раковина и вообще мало места. Крючки – must-have, если ты не хочешь, чтобы полотенца и халаты валялись где попало. Лучше, если они будут одинаковыми и в тон плитке или аксессуарам.

Небольшой хаос – это нормально



Не стремись к стерильной картинке из Pinterest. Косметика – это часть твоей жизни, и ничего страшного, если ты не все успеваешь складывать идеально. Главное – чтобы тебе было удобно, чтобы ты знала, где что лежит, и чтобы пространство радовало глаз, а не вызывало раздражение.

