Что поставить на кухонную столешницу, чтобы кухня выглядела стильно, а не захламленно

Кухня – это то место, куда первым делом заглядывает гость, и то, где ты сама проводишь кучу времени – варишь кофе, режешь авокадо, листаешь ленту под гул чайника. Поэтому визуальный порядок тут важен не меньше, чем на рабочем столе. Только вот поддерживать его гораздо сложнее: на столешнице так и норовит поселиться всё подряд – от несчастной луковицы до чайника, который не вписывается ни в один интерьерный замысел.

Но хорошая новость в том, что сделать кухню стильной и "чистой" на вид можно без ремонта, перекраски фасадов и тотального расхламления. Достаточно пересмотреть то, что стоит на виду.

Минимум, но со вкусом

Главное правило стильной столешницы – не пытаться показать всё, что у тебя есть. Спрячь то, чем ты пользуешься редко, и оставь только красивое, полезное и совпадающее по стилю. Баночки с крупами, например, – это не просто удобно, но и красиво. Только не из супермаркета, а стеклянные или керамические, желательно в одной гамме. Ещё лучше – подписанные. Стильная надпись маркером или минималистичная этикетка добавляют кухне аккуратности, а тебе – удовольствия от процесса.

Деревянные акценты





Разделочные доски – один из самых простых способов добавить уюта и фактуры. Особенно если они деревянные, разной формы и высоты. Их можно прислонить к фартуку или сложить плашмя – и уже выглядит как кадр из Pinterest. Плюс ты действительно ими пользуешься, так что декор не будет чисто декоративным.

Зелень – это не только про укроп

Один живой акцент, и кухня оживает. Это может быть ваза с розмарином, базилик в стильном кашпо или просто ветка оливы в бутылке из-под оливкового масла. Только не переусердствуй: целый ботанический сад на столешнице – это уже перебор.

Красивые мелочи



Флакон оливкового масла в дизайнерской бутылке, солонка нестандартной формы, минималистичная ступка – все это может быть на виду. Главное, чтобы оно не спорило между собой. Серебристая кофемолка в стиле hi-tech, керамическая японская пиала и винтажная жестяная банка не создадут нужного вайба, даже если по отдельности они классные. Лучше выбрать одну эстетику – и придерживаться ее.



То, что лучше убрать

Пластиковые бутылки, яркие упаковки продуктов, старые кружки с корпоративной символикой, мокрые тряпки и губки, оставленные "на потом" – все это визуально утяжеляет пространство. Даже если кухня чистая, кажется, что на ней бардак. Так что лучше сразу договориться с собой: хочешь стиль – оставляй только то, что радует глаз.

Красивая кухня – это не про квадратные метры и не про бюджет. Это про внимание к деталям и про выбор в пользу эстетики. Даже если у тебя всего один метр столешницы – он тоже может быть стильным.